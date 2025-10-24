Cây thông “tinh quái” nhất thế giới

Bangkok (Thái Lan) nổi tiếng là một trong những quốc gia nhộn nhịp bởi nơi đây có những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, các món ăn ngon và rất nhiều trung tâm thương mại hiện đại. Trong đó, có một trung tâm thương mại ngay trung tâm Bangkok đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách vì một tác phẩm tưởng chừng như là ăn mừng Halloween nhưng thật ra là mừng Giáng sinh ngay trước cửa.

Central World phủ lớp vải trắng lên cây thông

Cụ thể, Central World nằm ngay cầu đi bộ nối các trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok đã xây dựng xong cây thông Noel và thậm chí là đã lên đèn từ sớm. Tuy nhiên, cây thông này được phủ một lớp vải trắng tạo hình “con ma” thường thấy trong lễ hội Halloween khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Tác phẩm này nằm ngay trước cửa trung tâm thương mại

Thậm chí có nhiều người còn tưởng rằng đây chính là mô hình mà Central World xây dựng riêng cho lễ Halloween nhưng thật ra đằng sau lớp vải đó là mô hình cây thông cho lễ Giáng sinh. Đặc biệt, mô hình Halloween này còn tận dụng luôn cả ánh đèn treo trên cây thông để làm nổi bật lên hình dạng của “con ma”.

"Con ma" tận dụng ánh đèn của cây thông

Nhiều khách du lịch hài hước bình luận rằng, nước đi này của Central World quá thông minh, xây 1 mà được 2. Vì chỉ cần “cởi bỏ” lớp vải là cây thông Noel đã xuất hiện, không cần phải xây thêm một mô hình mới:

- Ý tưởng rất hay. Dễ thương quá đi.

- Nhưng mà nó trông giống lát tỏi kết hợp với gấu trúc thật sự.

- Tiện lợi dễ sợ, có thể chơi đc 2 mùa lễ hội.

- Kịp chụp con ma xong hôm sau kịp chụp cây thông noel luôn.

- Này là con ma giả làm cây thông hay cây thông hóa trang làm con ma.

Nhiều người thích thú trước cây thông "hóa trang" thành con ma

Theo nhiều du khách đã có dịp ghé thăm Bangkok, trung tâm thương mại này đã cho xây dựng mô hình cây thông từ tháng 9 và họ đã bất ngờ trước sự chuẩn bị này của Central World. Central World cho biết, mô hình cây thông có lớp ngoài “con ma” này sẽ được trưng bày cho đến hết ngày 31/10/2025 và hãy nhanh đến check-in nếu không muốn bỏ lỡ.

Được biết, trung tâm thương mại Central World mỗi năm đều cho xây dựng mô hình cây thông để đón Giáng sinh và có nhiều hoạt động thú vị cho nhiều du khách tham quan. Đồng thời, đây cũng là một trong những nơi mà nhiều du khách thường hay lui tới để check-in mỗi khi đến Bangkok ngay dịp Giáng sinh.

Ảnh: Central World