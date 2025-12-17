Khách Tây tự cười chính mình khi từng chê 1 món Việt nhưng sau đó lại "nghiện"

Những câu chuyện "khách Tây thử món Việt" từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc trên mạng xã hội. Người xem vừa tò mò, vừa thích thú khi chứng kiến những phản ứng rất thật: có món được khen ngay từ miếng đầu tiên, có món khiến thực khách ngoại quốc phải nhăn mặt, lưỡng lự, thậm chí… quay xe không phanh. Và trong số đó, bún đậu mắm tôm gần như luôn nằm trong danh sách những món gây tranh cãi nhất.

Mới đây, mạng xã hội lại rần rần chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một vị khách Tây tự cười chính mình khi nhớ lại lần đầu ăn bún đậu mắm tôm. Anh thẳng thắn thú nhận: ban đầu chỉ ngửi thôi đã thấy "mùi lắm", còn mạnh miệng nói rằng chắc chắn không thể ăn nổi. Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian, chính anh lại trở thành người ngồi trước mâm bún đậu, tay cầm thìa ngoáy mắm tôm lia lịa, vừa ăn vừa… tự trêu bản thân: "Sao ban đầu nói mùi lắm không ăn mà giờ lại ngoáy nhoay nhoáy thế?"

(Nguồn: @punchbear_01)

Điều khiến dân mạng Việt thích thú không chỉ là màn "quay xe" ngoạn mục ấy, mà còn bởi cách anh Tây khuấy mắm tôm được nhận xét là… quá chuyên nghiệp. Chén mắm tôm được đánh bông lên, sủi bọt tím nhạt, thêm chút quất, ớt, đường, dầu nóng - nhìn thôi đã thấy đúng "bài bản". Không ít người Việt vào bình luận vui vẻ thừa nhận: "Ngoáy còn khéo hơn mình", "Tôi ăn bún đậu bao năm mà chưa bao giờ làm mắm tôm sủi bọt được thế này".

Từ một người dè chừng vì mùi, vị khách Tây dần bị thuyết phục bởi chính cái "khó gần" của bún đậu mắm tôm. Miếng đậu rán vàng ruộm, lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài, bên trong mềm nóng. Thịt luộc, chả cốm, nem rán, rau sống… khi chấm cùng mắm tôm lại tạo nên một tổng thể vừa đậm đà, vừa tròn vị. Cái mùi nồng ban đầu tưởng như "rào cản", hóa ra lại là thứ khiến món ăn này trở nên không thể nhầm lẫn.

Trong ẩm thực Việt Nam, mắm tôm là một thành phần rất đặc biệt. Không phải ai cũng ăn được ngay, kể cả người Việt. Nhưng một khi đã quen, nhiều người lại "nghiện" chính hương vị ấy. Mắm tôm không chỉ để chấm bún đậu, mà còn xuất hiện trong bún riêu, bún thang… như một gia vị tạo chiều sâu cho món ăn.

Có lẽ vì thế mà bún đậu mắm tôm thường được xem như "phép thử" khẩu vị với khách nước ngoài. Không cần cầu kỳ, không sang trọng, món ăn này mang tinh thần ẩm thực đường phố Hà Nội: mộc mạc, thẳng thắn, không chiều lòng số đông ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cũng chính sự cá tính đó lại khiến nhiều người, sau vài lần thử, bỗng dưng thấy nhớ.

Từ chỗ lắc đầu e dè đến việc ngoáy mắm tôm sủi bọt không kém gì dân sành ăn, vị khách Tây ấy không chỉ "nghiện" một món Việt, mà còn vô tình kể lại một câu chuyện rất quen: ẩm thực Việt đôi khi không cần gây ấn tượng ngay lập tức, nhưng một khi đã chạm đúng vị, thì khó mà quên được.

