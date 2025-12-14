Khách Tây ướt sũng ở Đà Nẵng, khóc thét trách dân mạng "sao không cảnh báo"

Mới đây, một khoảnh khắc dở khóc dở cười của du khách nước ngoài khi đến du lịch Đà Nẵng đã khiến cho nhiều người phải chú ý vì quá hài hước. Người này đã có trải nghiệm đáng nhớ ở Việt Nam và thậm chí nhiều người dự đoán rằng đến khi về nước anh cũng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

Cụ thể, du khách người nước ngoài đã có chuyến tham quan Cầu Rồng, biểu tượng nổi tiếng của Đà Nẵng và đến ngay đúng lúc Cầu Rồng đang biểu diễn phun nước, phun lửa. Vì không biết Cầu Rồng có hoạt động này nên vị khách đã hứng trọn màn phun nước của Cầu Rồng và khiến toàn thân ướt sũng. Sau đó, anh vừa đi vừa ghi lại khoảnh khắc ướt sũng người của bản thân và hỏi cộng đồng mạng rằng: “Sao không ai báo tôi trước rằng cầu sẽ phun nước thế?”.

Khách Tây ướt sũng người khi không biết Cầu Rồng phun nước. Ảnh: @antventuresofficial

Ngay sau khi video được đăng tải, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã bật cười nắc nẻ và để lại một số bình luận như: “May là bạn du khách chưa đứng ngay lúc cây cầu phun lửa đó”, “Đây là bất ngờ mà chúng tôi muốn chào đón bạn đó!” hay một số người còn hào hứng giới thiệu đây là nét đặc trưng của Cầu Rồng mà bất kỳ du khách nào nhất định phải thử một lần khi đến đây. Tuy nhiên, với một số du khách đã tìm hiểu từ trước thì họ còn chu đáo chuẩn bị cầm theo ô hoặc áo mưa để không bị ướt khi đứng gần cầu mà vẫn đảm bảo quay được khoảnh khắc đẹp.

Không chỉ riêng vị khách trên, một số du khách nước ngoài khác khi chứng kiến màn phun nước và phun lửa của Cầu Rồng cũng không khỏi trầm trồ thích thú. Họ còn nhanh chóng lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này kỷ niệm cho chuyến tham quan Đà Nẵng đáng nhớ của mình.

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm khoảnh khắc Cầu Rồng phun nước, phun lửa. Ảnh: @cassiusmorris_, @kim.and.tiff

Được biết, Cầu Rồng là một trong những biểu tượng của Đà Nẵng. Cầu dài 666 mét bắc qua sông Hàn, không chỉ ấn tượng về kiến trúc mà còn nổi tiếng với màn trình diễn phun nước vào mỗi cuối tuần từ 21h - 21h30 và phun lửa từ 21h30 - 21h45. Đây là một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách và người dân thành phố, góp phần tạo nên sức sống đặc biệt cho Đà Nẵng về đêm.

Chắc chắn, khoảnh khắc này đã trở thành một trong những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với nam du khách, khiến chuyến đi Đà Nẵng của anh thêm phần thú vị và thậm chí là về nước cũng không bao giờ quên.