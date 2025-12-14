Fans bật chế độ “đua vote”, tìm Trùm Deal ShopeeFood xứng tầm cho 5 anh tài B.O.F

Những ngày gần đây, cộng đồng fan của đại sứ ShopeeFood - nhóm B.O.F được một phen "rần rần" khi cuộc bình chọn danh hiệu "Trùm Deal" phù hợp nhất với từng thành viên chính thức khởi động. Chỉ với đoạn teaser ngắn ngủi, cả 5 anh tài đã khiến khán giả cười nghiêng ngả nhờ loạt khoảnh khắc phô diễn tinh thần "không thi thì thôi, đã thi là phải thắng" đúng chất B.O.F.

Mỗi thành viên đều mang đến màu sắc riêng biệt. Người diễn sâu còn hơn cả phim truyền hình dài tập, người thì "tấu hài" cực mạnh, người thì khoe sức mạnh nâng tạ khiến fan bất ngờ. Không khí càng thêm sôi sục khi cộng đồng tranh nhau bình chọn cho loạt danh hiệu Trùm Deal ShopeeFood phù hợp nhất cho idol, biến đường đua thành cuộc chiến vừa "căng như dây đàn", vừa vui tới bến.

Loạt khoảnh khắc viral từ những tập phát sóng trước của Trùm Deal Lên Live kéo fan rủ nhau vào vote cho danh hiệu Trùm Deal phù hợp nhất với idol.

Và "sít-rịt" đáng mong chờ nhất chính là giây phút các danh hiệu Trùm Deal được xướng tên trong livestream "Trùm Deal Lên Live 17.12" - nơi cả đội hình B.O.F hội ngộ đầy đủ, hứa hẹn bùng nổ với những màn tương tác "lầy lội", dễ thương và bất ngờ khó đoán.

Để tham gia bình chọn cho những chàng trai "đẹp hơn hoa" này, người hâm mộ chỉ cần để lại bình luận theo cú pháp gồm "tên idol, danh hiệu muốn đề cử và tài khoản ShopeeFood" (Ví dụ: Jun Phạm, Trùm Deal Tự Trị, thanhlong@123) và kèm theo hashtag #ShopeeFoodxBOF #TrumDealLenLive ngay bên dưới bài đăng chính thức trên fanpage ShopeeFood VN. Cổng bình chọn được mở từ lúc bài đăng lên sóng cho đến hết ngày 15.12. Vì vậy, fan nhớ "đua vote" thật nhanh để sớm mang về "spotlight" cho idol của mình nhé!

Trùm Deal Băng Đăng, Trùm Deal Cờ-ring, Trùm Deal Điện Ảnh,... sẽ thuộc về tay ai? Hãy cùng nhau bình chọn và đón xem "Trùm Deal Lên Live 17.12" vào ngày 17.12 để khám phá chủ nhân của từng "ngôi vị" nhé!

Bên cạnh không khí bình chọn sôi động, chương trình còn chiều fan hết nấc khi mang đến những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, 5 khán giả may mắn nhất có cơ hội tham gia fansign đặc biệt, được các thành viên B.O.F đích thân gọi tên ngay trong livestream "Trùm Deal Lên Live 17.12". Một khoảnh khắc xứng đáng "đứng hình mất 5 giây" cho bất kỳ fan nào.

Ngoài ra, 5.000 voucher ShopeeFood trị giá 40.000 đồng áp dụng cho đơn hàng từ 40.000 đồng, sẽ được gửi vào ví voucher của 5,000 bạn nhanh tay vote đầu tiên, sử dụng vào Ngày Hội ShopeeFood 21.12.2025. Danh sách trúng thưởng sẽ được công bố ngay tại phần bình luận trước khi livestream "Trùm Deal Lên Live 17.12" lên sóng.

Sự tái hợp của các "chìu ông" B.O.F hứa hẹn tiểu phẩm "ê hề", tung dàn deal khủng nửa giá tại phiên livestream "Trùm Deal Lên Live 17.12"

Tất cả danh hiệu Trùm Deal sẽ chính thức lộ diện trong chương trình "Trùm Deal Lên Live 17.12". Chỉ với một bình luận đơn giản, bạn không chỉ giúp idol tiến gần hơn đến ngôi vị danh giá, mà còn có cơ hội tham gia fansign từ các thành viên B.O.F trực tiếp trên sóng livestream, cũng như nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khác. Còn chần chờ gì nữa mà không truy cập vào fanpage của ShopeeFood VN để bình chọn và giữ chỗ cho idol trên "bảng vàng" Trùm Deal nào!