Super F&B Brand: Đây là những cái tên F&B đang được giới trẻ "cưng chiều" nhất WeYoung 2025

Giới trẻ Việt Nam ngày nay không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới để làm giàu đời sống tinh thần. Trong đó, ăn uống trở thành một phần quan trọng của hành trình tìm khám phá, từ thử những món mới, bắt trend ẩm thực đến chia sẻ trải nghiệm cùng bạn bè. Xu hướng này khiến F&B trở thành lĩnh vực gắn bó mật thiết với nhịp sống và cảm xúc của người trẻ.

WeYoung 2025, được xây dựng nhằm tôn vinh chính những sắc màu ấy của đời sống giới trẻ. Là giải thưởng do WeChoice Awards bảo trợ, WeYoung ghi nhận những cá nhân, cộng đồng, xu hướng và thương hiệu đã tạo nên dấu ấn nổi bật, góp phần lan toả năng lượng tích cực và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong loạt hạng mục giải thưởng nổi bật, Super F&B Brand trong hạng mục Brand For The Youth là hạng mục dành cho những thương hiệu F&B dẫn đầu xu hướng, chinh phục người trẻ bằng chất lượng, sự sáng tạo và trải nghiệm phù hợp. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, các thương hiệu được vinh danh còn góp phần định hình phong cách sống năng lượng, hiện đại của giới trẻ ngày nay.

Cà Phê Trứng 3T, Queenam, Khoai Lang Nướng, Cheese Coffee và Trà Sữa Viên Viên chính là những cái tên được giới trẻ tin tưởng, góp mặt trong đời sống hằng ngày của Gen Z.

Không chỉ "nâng niu" vị giác, Khoai Lang Nướng còn mang câu chuyện truyền cảm hứng cho giới trẻ

Khoai Lang Nướng không chỉ khiến thực khách nhớ đến bằng hương vị, mà còn bằng câu chuyện truyền cảm hứng khiến mỗi bữa ăn trở nên đặc biệt hơn. Xuất phát từ Đà Lạt, thương hiệu lựa chọn kể những câu chuyện vùng miền bằng tinh thần “Hành trình từ địa phương”, nơi mỗi nguyên liệu, mỗi món ăn và cả không gian đều mang theo hơi thở của đất lành, con người và ký ức bản địa. Giữa thị trường F&B liên tục đổi mới, Khoai Lang Nướng đi chậm hơn một chút, nhưng vững vàng hơn, để kết nối truyền thống với hiện đại và biến ẩm thực thành một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Không dừng lại ở việc phục vụ món ngon, Khoai Lang Nướng xem hoạt động cộng đồng như một “ngôn ngữ” riêng để thể hiện dấu ấn thương hiệu. Năm 2025, dự án “Khoai chở trăm nụ cười về bản” được triển khai tại Lâm Đồng và Kon Tum đã mang niềm vui đến cho hơn 500 trẻ em vùng cao. Có lẽ với thương hiệu, đây không chỉ là thiện nguyện, mà là một phần trong tầm nhìn phát triển bền vững, nơi giá trị thương hiệu được nuôi dưỡng từ sự biết ơn quê hương, con người và chiếc nôi đã tạo nên bản sắc của mình.

Năm 2025, dự án "Khoai chở trăm nụ cười về bản" được triển khai tại Lâm Đồng và Kon Tum

Về trải nghiệm ẩm thực, Khoai Lang Nướng chinh phục thực khách bằng một menu đa dạng, từ các món khoai lang đặc trưng Đà Lạt, cá suối, lẩu cho đến những bữa cơm mộc mạc, gần gũi. Mức giá dao động từ khoảng 90.000 đến hơn 300.000 đồng, phù hợp cho nhiều nhu cầu, từ bữa ăn gia đình, bạn bè đến những cuộc gặp gỡ thân mật. Khi món ăn ngon đi cùng câu chuyện thương hiệu và không gian giàu bản sắc, nhiều thực khách cảm nhận bữa ăn tại Khoai không chỉ no vị giác, mà còn “giàu” giá trị tinh thần.

Khoai Lang Nướng chinh phục thực khách bằng một menu đa dạng

Khoai Lang Nướng – Hành trình từ địa phương là mô hình nhà hàng nướng - lẩu xuất phát từ Đà Lạt, lấy Khoai Lang làm nguyên liệu trung tâm, kết hợp sáng tạo cùng đặc sản cá tầm và các nguyên liệu bản địa. Khoai lựa chọn một hướng đi khác biệt trong F&B: luôn đặt chất lượng sản phẩm và trải nghiệm ăn uống làm cốt lõi, đồng thời đề cao những giá trị tinh thần, sự kết nối và các hoạt động hướng đến cộng đồng. Mỗi món ăn tại Khoai được chăm chút từ nguyên liệu, cách chế biến đến câu chuyện phía sau, nhằm mang đến cho thực khách không chỉ một bữa ăn ngon, mà còn cảm nhận được văn hoá vùng miền, sự ấm áp và yên bình giữa nhịp sống thành thị.

Queenam mang đến câu chuyện ý nghĩa thông qua chất lượng và hành trình thương hiệu

Trong đó, câu chuyện Queenam lại là một hành trình chạm đến vị giác lẫn cảm xúc của người tiêu dùng. Dù là một thương hiệu trẻ, Queenam vẫn mang trong mình khát vọng lớn, chinh phục người tiêu dùng Việt bằng những hương vị tinh tế, kể cả những thực khách khó tính nhất.

Queenam mang trong mình khát vọng lớn, chinh phục người tiêu dùng Việt

Queenam được tạo dựng trên niềm tin rằng bản lĩnh và tài hoa của người Việt, đặc biệt là phụ nữ Việt, có thể tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, mang dấu ấn riêng và đủ sức vươn ra thị trường quốc tế. Mỗi ý tưởng về hương vị hay từng chi tiết thiết kế trên sản phẩm Queenam đều được chăm chút một cách đặc biệt, không chỉ để mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn mà còn gửi gắm tinh thần bền bỉ, sáng tạo và niềm tự hào rất Việt. Queenam hiện diện như một sự đồng hành thầm lặng, nơi chất lượng gặp gỡ bản sắc văn hóa, để mỗi sản phẩm đều kể nên một câu chuyện đầy cảm hứng.

Queenam còn chinh phục người trẻ bằng chất lượng được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết, từ hương vị đến thiết kế

Kết hợp hài hoà giữa cảm hứng truyền thống và tinh thần hiện đại, Queenam cho ra mắt 12 hương vị socola bọc hạt dinh dưỡng như hạt điều, hạnh nhân và macca. Mỗi vị mang một sắc thái riêng, từ quen thuộc đến độc đáo, mở ra hành trình khám phá vị giác đầy bất ngờ. Mỗi lần thưởng thức Queenam không chỉ là nếm vị ngọt, mà còn là cảm nhận sự tinh tế và sáng tạo trong từng lớp socola giòn tan, mềm mượt.

Không ngừng đổi mới và hướng đến cộng đồng, Queenam chủ động đồng hành cùng các hoạt động dành cho giới trẻ, từ hợp tác với AIESEC Việt Nam trong chuỗi chương trình Youth For Impact 2025 đến việc lan tỏa cảm hứng tri thức tại The Hidden Book 2025. Trên hành trình xây dựng thương hiệu socola Việt vươn ra quốc tế, Queenam không chỉ truyền cảm hứng cho các start-up trẻ mà còn góp phần tạo nên môi trường để thế hệ trẻ học hỏi, phát triển và cống hiến.

Queenam là sự kết hợp giữa hai từ: Queen – tôn vinh vẻ đẹp kiêu hãnh và bản lĩnh của người phụ nữ, và Nam – đại diện cho đất nước Việt Nam. Cái tên mang trong mình niềm tự hào dân tộc, đồng thời gợi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ Việt – cần cù, khéo léo và kiên cường, luôn bền bỉ theo đuổi giá trị tốt đẹp bằng chính đôi tay tài hoa và khối óc sáng tạo. Queenam được tạo nên từ niềm tin rằng: người Việt Nam – đặc biệt là những người phụ nữ Việt – hoàn toàn có thể làm ra những sản phẩm chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu có bản sắc riêng, đủ sức chạm đến thị trường quốc tế. Không chỉ là sản phẩm ngon – mà còn là kết tinh của tinh thần tự hào và bản lĩnh Việt, hiện diện trong từng chi tiết, từng hương vị, từng câu chuyện phía sau thương hiệu.

Cà Phê Trứng 3T: Hương vị phố cổ đồng hành bền bỉ trong đời sống Gen Z suốt 10 năm

Ra đời từ năm 2015, Cà Phê Trứng 3T xuất hiện như một “viên ngọc thô” giữa TP.HCM sôi động, mang hương vị cà phê trứng từ phố cổ vào mảnh đất miền Nam. Từ một quán nhỏ bên góc phố, Cà Phê Trứng 3T chọn cách kể câu chuyện cà phê bằng không gian hoài niệm, chậm rãi và giàu chất xưa. Đây là một hướng đi lặng lẽ nhưng đủ khác biệt để được nhớ đến.

Cà Phê Trứng 3T chọn cách kể câu chuyện cà phê bằng không gian hoài niệm, chậm rãi và giàu chất xưa

Tên gọi 3T không phải một ký hiệu ngẫu nhiên, mà là hệ giá trị cốt lõi thương hiệu theo đuổi suốt hành trình phát triển: Tâm, Tinh và Trí. Đó là tâm huyết và sự tận tâm trong từng chi tiết, là sự tinh tế, tinh gọn để giữ trọn tinh hoa và là tinh thần sáng tạo, cầu tiến để không ngừng làm mới mình.

Ở 3T, cà phê trứng không đơn thuần là một món uống mà được nhìn nhận như một phần di sản ẩm thực Việt. Lớp kem trứng vàng mịn được đánh bông tỉ mỉ, căn chỉnh từng giây để đạt độ sánh hoàn hảo, kết hợp cùng cà phê phin đậm đà nguyên bản, tạo nên tầng hương vị cân bằng: vừa ấm, vừa tinh tế, vừa rất Việt. Đặc biệt giá cả mỗi ly cà phê ở đây đều rất dễ tiếp cận và Cà Phê Trứng 3T có chi nhánh khắp khu vực đông đúc nhộn nhịp ở TP.HCM.

Cà phê trứng không đơn thuần là một món uống mà được nhìn nhận như một phần di sản ẩm thực Việt

Không chỉ là một quán cà phê, Cà Phê Trứng 3T chinh phục Gen Z bằng hành trình lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt qua ly “quốc hồn quốc túy” suốt gần một thập kỷ. Bằng cách biến tấu hương vị truyền thống và không gian hoài niệm thành một “vibe” sống giàu cảm hứng, 3T góp phần thay đổi cách người trẻ thưởng thức cà phê trứng, chứng minh rằng những giá trị đi cùng năm tháng vẫn có thể trở thành xu hướng và là niềm tự hào của thế hệ hôm nay.

Khép lại hạng mục Super F&B Brand tại WeYoung 2025 là sự góp mặt của những cái tên xứng đáng đại diện cho tinh thần thương hiệu của giới trẻ hôm nay. Không chỉ chinh phục vị giác, các thương hiệu còn ghi dấu bằng câu chuyện bản sắc, giá trị tích cực và cảm hứng sống mà họ lan tỏa. Super F&B Brand vì thế không đơn thuần là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận dành cho những thương hiệu F&B đủ chiều sâu, đủ khác biệt và đủ sức đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ Việt Nam.