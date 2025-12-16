Nữ shipper khóc tức tưởi vì mất xe hút 60 triệu lượt xem: Không ai ngờ đây là thủ phạm!

Công việc shipper giao đồ ăn vốn đã nhiều áp lực: chạy đua với thời gian, đối mặt nắng mưa, kẹt xe và vô số rủi ro phát sinh trên đường. Thế nhưng, đôi khi những người làm nghề này còn rơi vào các tình huống éo le đến mức khiến cộng đồng mạng không khỏi thương cảm. Điển hình là vụ việc từng gây "bão" mạng xã hội Trung Quốc, ghi lại cảnh một nữ shipper đang đi giao hàng thì phát hiện mất xe điện tại tỉnh Hồ Nam, thu hút hơn 60 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

(Ảnh cắt từ video, nguồn: Đài CCTV)

Theo đó, một đoạn video dài khoảng 10 giây được đăng tải với nội dung "nữ shipper giao đồ ăn quay lại thì phát hiện xe điện bị trộm". Trong clip, người phụ nữ mặc đồng phục shipper bật khóc tức tưởi giữa đêm khuya. Cô tỏ ra hoảng loạn, liên tục đập tay xuống mặt đường và cột điện bên cạnh, gào khóc trong bất lực khi chiếc xe - tài sản và cũng là công cụ mưu sinh - bỗng dưng biến mất. Hình ảnh ấy nhanh chóng chạm vào cảm xúc của người xem, kéo theo hàng loạt bình luận xót xa, cảm thông.

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhiều nền tảng, đạt hơn 60 triệu lượt xem cùng vô số lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ mong muốn giúp đỡ nữ shipper, thậm chí kêu gọi truy tìm kẻ trộm. Thế nhưng, chính trong quá trình "tìm người giúp", cư dân mạng lại phát hiện hàng loạt điểm bất thường.

Trước hết, video không hề ghi rõ các yếu tố cơ bản như thời gian, địa điểm cụ thể, danh tính nhân vật, nguyên nhân hay diễn biến trước và sau vụ việc. Dựa trên địa chỉ IP của tài khoản đăng tải, Công an thành phố Hoài Hóa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã vào cuộc điều tra để xác minh tính xác thực của đoạn clip.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: Đài CCTV)

Theo cán bộ điều tra, sau khi rà soát một lượng lớn hồ sơ tiếp nhận trình báo, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ vụ việc nào liên quan đến "shipper bị trộm xe điện" như nội dung trong video.

Từ đó, lực lượng chức năng tiếp tục phân tích các video từng được đăng tải trên tài khoản này. Kết quả cho thấy, trước tháng 4, tài khoản này chủ yếu đăng các nội dung về nông thôn, đời sống gia đình. Tuy nhiên, sau đó, hàng loạt video mang màu sắc "kịch tính" bắt đầu xuất hiện như: "nữ shipper phát hiện xe bị trộm", "hai tài xế xe máy tranh giành khách", hay "người mẹ bắt con gái quỳ dưới mưa lớn"… Đáng chú ý, người phụ nữ xuất hiện trong các video liên tục thay đổi vai diễn, và trùng hợp là mọi khoảnh khắc cao trào đều được ghi hình rất rõ ràng.

Cán bộ điều tra cho biết thêm: "Thông qua khảo sát hiện trường và trích xuất camera công cộng, chúng tôi phát hiện không tồn tại góc quay nào giống như trong video. Điều này càng củng cố nhận định rằng đoạn clip đã được dàn dựng."

Thậm chí, ở một camera công cộng gần đó, người ta phát hiện cảnh người phụ nữ này cùng 1 người đàn ông khác đang cùng nhau dàn dựng để quay video. Sau khi quay lần 1 nhưng chưa hài lòng, họ còn đổi vị trí quay lại lần 2.

Hình ảnh trích xuất từ camera công cộng (Nguồn: Đài CCTV)

Sau đó, cơ quan chức năng đã triệu tập người phụ nữ trong video đến làm việc. Điều tra xác định, người xuất hiện trong clip là cô Chu. Cô cùng chồng là anh Dương và một người làm truyền thông tự do họ Lý đã đăng tải hàng loạt video tự biên tự diễn trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm mục đích câu view và trục lợi kinh tế.

Theo lời khai của Chu, giai đoạn đầu cô chủ yếu quay các video về nông thôn và sinh hoạt gia đình. Những nội dung này cần xây dựng kịch bản, đôi khi phải thuê người đóng, tốn thời gian và công sức. Trong khi đó, các video "xào nấu mâu thuẫn" lại rất dễ thực hiện: chỉ mất vài phút quay, thêm dòng chữ gây sốc là có thể đăng tải ngay hôm sau, lượng xem cao và nhanh chóng mang lại tiền.

Sự thật bị phanh phui khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, thủ phạm thật sự trong câu chuyện này không phải là một kẻ trộm nào, mà chính là những người đã lợi dụng hình ảnh shipper - một nghề nghiệp vốn đã đầy áp lực - để trục lợi. Hành vi này không chỉ đánh lừa cảm xúc cộng đồng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến những shipper thực sự đang ngày ngày mưu sinh ngoài đường phố.

Cộng đồng mạng lo ngại rằng, những video dàn dựng như vậy sẽ làm xói mòn niềm tin, khiến các trường hợp khó khăn thật sự của shipper giao đồ ăn sau này khó nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ cần thiết. Trong khi đó, với những người làm nghề, mỗi đơn hàng là một lần đánh đổi sức lực, thời gian và không ít rủi ro - thứ không thể bị biến thành "đạo cụ" câu view.

Được biết, sau đó, Chu, Dương và Lý đã bị cơ quan công an xử lý hành chính, tạm giữ vì hành vi bịa đặt và phát tán thông tin sai sự thật, gây rối trật tự công cộng. Vụ việc cũng được xem là lời cảnh báo về việc tỉnh táo trước các nội dung lan truyền trên mạng xã hội, nhất là những câu chuyện đánh mạnh vào cảm xúc người xem.

(Nguồn: Đài CCTV)