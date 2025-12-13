Đang giao đồ ăn, nam shipper ngã gục xuống yên xe, cảnh sát nhanh chóng tìm được nguyên nhân

Giữa nhịp sống vội vã của đô thị, các shipper vẫn ngày ngày rong ruổi trên đường, đối mặt với mưa nắng, thời gian gấp gáp và áp lực từ từng đơn hàng. Những câu chuyện phía sau công việc này đôi khi chỉ được nhìn thấy khi một sự cố bất ngờ xảy ra. Điển hình như một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một shipper gục xuống yên xe bật khóc nức nở đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào rạng sáng tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây). Nhân vật trong video là một shipper đang trong ca giao hàng ban đêm. Trong lúc tạm dừng xe bên lề đường để giao một đơn hàng, anh không ngờ rằng khi quay lại, toàn bộ số đồ ăn trên xe đã biến mất.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người shipper gục xuống yên xe, gào khóc trong tuyệt vọng, xung quanh là cảnh sát và một số người dân chứng kiến. Trong tiếng nấc nghẹn, anh liên tục nói rằng mình không có đủ tiền để bồi thường số đồ ăn bị mất, đồng thời lo sợ sẽ phải đối mặt với sự phàn nàn, khiếu nại từ khách hàng.

"Hôm nay trời mưa, tôi không kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi không có tiền để đền số đồ ăn đó, cũng không biết phải giải thích với khách hàng ra sao," người shipper nói trong nước mắt.

Trước tình cảnh này, những người xung quanh đã động viên, an ủi và gọi cảnh sát đến hỗ trợ. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần người shipper, đồng thời chủ động liên hệ với các khách hàng không nhận được đồ ăn để giải thích rõ sự việc, khẳng định đây không phải lỗi của shipper.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bình luận bức xúc. Nhiều cư dân mạng lên án hành vi trộm cắp, cho rằng người gây ra sự việc đã đẩy shipper vào tình thế cùng quẫn, trong khi thu nhập của họ vốn đã không cao. Một số ý kiến khác bày tỏ sự cảm thông, cho rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến người lao động giao đồ ăn gánh chịu hậu quả quá nặng nề.

Câu chuyện này một lần nữa cho thấy những rủi ro và áp lực mà shipper giao đồ ăn phải đối mặt mỗi ngày. Ngoài việc chạy đua với thời gian, họ còn chịu ảnh hưởng của thời tiết, tai nạn giao thông, đánh giá từ khách hàng và cả những sự cố ngoài tầm kiểm soát như trộm cắp. Trong nhiều trường hợp, chỉ một đơn hàng gặp trục trặc cũng có thể khiến thu nhập cả ngày lao động trở nên vô nghĩa.

Phía sau mỗi chiếc áo đồng phục shipper là một người lao động mưu sinh, gánh trên vai không chỉ là đồ ăn, mà còn là trách nhiệm, áp lực và nỗi lo cơm áo. Những khoảnh khắc như trong đoạn video nói trên đã khiến nhiều người nhìn lại và dành thêm sự cảm thông cho một nghề nghiệp tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa không ít nhọc nhằn.