Hãy mua nhiều, phơi khô 4 loại rau củ này: Bạn sẽ có nguyên liệu ăn quanh năm, nấu món gì cũng ngon tuyệt

Khi mùa đông đến, có rất nhiều loại rau theo mùa tươi ngon, tốt cho sức khỏe giá lại rẻ. Thời tiết hanh khô của mùa đông cũng là điều kiện thuận lợi giúp chúng ta chế biến những món rau củ phơi khô. Phương pháp bảo quản này không chỉ giữ được hương vị của rau củ mà còn giúp bạn có nguyên liệu chế biến món ăn khi chúng hết mùa.

1. Củ cải khô được coi là vua của các loại rau khô. Khi ở khắp các chợ bán đầy củ cải tươi ngon, ngọt thì bạn hãy mua chúng về phơi khô để có nguyên liệu dùng quanh năm. Hãy chọn những củ cải trắng hoặc xanh có hàm lượng nước cao, gọt vỏ và cắt thành từng dải dày khoảng bằng ngón tay cái. Sau đó rắc muối thô lên củ cải rồi dùng vật nặng ép để loại bỏ bớt nước. Sau đó rửa sạch để loại bỏ bớt vị mặn rồi vắt hết nước, treo trên sào tre (hoặc dùng lưới phơi) để phơi khô. Khi củ cải khô khoảng 70%, thu gom chúng, chia thành từng phần cho vào túi zip và đông lạnh để bảo quản. Điều quan trọng cần lưu ý là nên tránh phơi củ cải trong những ngày mưa liên tiếp, nếu không sẽ dễ bị mốc và hư hỏng.

2. Đậu đũa cũng là loại rau theo mùa phổ biến trong mùa đông. Đậu đũa tươi sau khi mua về cần được rửa sạch và chần sơ. Sau đó vớt ra và làm nguội ngay lập tức bằng cách thả vào ngâm trong nước đá. Khi chúng nguội và chuyển sang màu xanh sẫm thì bắt đầu treo trên xào tre (hoặc lưới phơi). Sau lần phơi nắng đầu tiên, bề mặt khô bạn cho vào nồi hấp trong 10 phút. Quá trình này lặp lại ba lần. Phương pháp này giúp giữ lại nhiều hương vị umami hơn, và đậu khô vẫn giữ được màu xanh tươi khi ngâm vào nước và chế biến món ăn. Để bảo quản, nên đựng chúng trong lọ thủy tinh với một ít hạt tiêu để tránh côn trùng; phương pháp này cho phép bảo quản kéo dài được trong cả năm.

3. Cà tím là loại rau quả tốt cho sức khỏe nhờ giàu dinh dưỡng, nó còn được mệnh danh là "vàng đen" sau khi phơi khô để làm nguyên liệu chế biến món ăn. Cách làm là chọn những quả tròn đều, vỏ tím, căng mọng, thái lát dày khoảng 2cm, ngâm trong nước muối loãng để chống oxy hóa. Sau đó trải phẳng trên lưới phơi hoặc nong tre để phơi nắng. Nếu điều kiện cho phép, bạn hãy phết một lớp dầu mè mỏng lên các lát cà tím khi chúng đã khô được một nửa, tạo cho cà tím khô một lớp bóng mượt. Cà tím phơi khô có thể chế biến được hầu hết các món như khi còn tươi sau khi ngâm nước. Để làm cà tím khô, bạn cũng có thể dùng lò nướng ở nhiệt độ 15°C trong 12 tiếng để thay thế cho phương pháp phơi nắng truyền thống.

4. Cải bẹ trắng là loại rau rất phổ biến vào mùa đông. Để làm cải bẹ trắng khô, sau khi rửa sạch, cả cây được treo ở nơi thoáng gió, râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp làm phân hủy chất diệp lục. Cải bẹ trắng khô hoàn toàn có màu nâu sẫm. Trước khi sử dụng, cần ngâm trong nước ấm, thái nhỏ và nấu canh hoặc hầm cùng cá... Kết quả là bạn sẽ có những món ăn đậm đà với chút vị mù tạt từ rau cải bẹ, rất thích hợp ăn kèm với cơm.

Xét về khía cạnh dinh dưỡng, mặc dù các loại rau phơi khô này mất đi một phần vitamin C, nhưng hàm lượng protein, chất xơ và khoáng chất của chúng lại tăng lên đáng kể. Ví dụ, củ cải khô chứa lượng canxi gấp 7 lần so với củ cải tươi (trong 100g), và đậu đũa phơi khô chứa lượng sắt gấp khoảng 5 lần. Khi kết hợp với thịt, chất xơ trong rau củ phơi khô có thể giúp giảm hấp thụ cholesterol, tạo nên sự cân bằng dinh dưỡng giữa thịt và rau.

Trong thời đại hối hả này, việc phơi khô rau củ bằng tay đã trở thành một phương pháp bảo quản kéo dài thời gian lưu trữ rau củ. Những loại rau củ khô đơn giản này không chỉ đơn thuần là thức ăn mà còn trở thành một sợi dây liên kết ngon lành giữa các mùa.