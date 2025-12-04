Cập nhật giá rau như "tàu lượn" tại TP.HCM

Những tuần cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025, thị trường rau xanh tại TP.HCM trải qua một "cuộc lắc lư" giá dữ dội. Sau thời điểm tăng cao "chóng mặt", giờ đây, nhiều nơi đã cho thấy sự "hạ độ cao", rau bắt đầu trở về mức giá dễ chịu hơn trước.

Trước đó, theo ghi nhận của Tiền Phong, khảo sát tại một số chợ và cửa hàng rau ở TP.HCM thời điểm cuối tháng 11 cho thấy giá nhiều mặt hàng nhích lên từng ngày. Có loại chỉ tăng thêm vài nghìn so với hôm trước, nhưng nếu so với cùng kỳ thì mức chênh có khi lên đến 30-50%. Ghi nhận cho thấy nhiều loại rau như hành lá, ngò rí, rau gia vị từng bị đẩy lên 80.000 - 100.000 đồng/kg; cà chua, bí xanh, các loại rau ăn lá khác cũng tăng gấp đôi so với trước...

Nguyên nhân khiến giá từng tăng mạnh được các tiểu thương và báo chí lý giải là do mưa bão, sạt lở tại các vùng trồng rau, đặc biệt tại Đà Lạt và Lâm Đồng - nguồn cung rau chủ lực cho TP.HCM bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, giá rau đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ghi nhận tại chợ Phú Lâm ngày 1/12 cho thấy rau xanh đã dần bình ổn: một tiểu thương chia sẻ rằng nguồn hàng về nhiều hơn, không còn tình trạng "cháy hàng, hết rau" như trước. Tuy nguồn cung cấp rau từ Đà Lạt chưa về nhiều, nhưng rau từ các nguồn khác đã dần nhiều lên. Giá rau đa phần giảm nhẹ, chỉ có rau muống là vẫn chưa giảm giá nhiều.

Trong khi đó, tại chợ Bà Điểm ghi nhận ngày 3/12 cho thấy cải thìa, cải ngọt đã rẻ hơn trước; giá bầu giảm từ 50.000 đồng/kg giờ còn khoảng 30.000 đồng/kg. Một số mặt hàng như cà chua, đậu que vẫn còn tương đối cao, nhưng nhìn chung đã dễ chịu hơn nhiều. Đây cũng là xu hướng tại chợ đầu mối Hóc Môn: giá chưa về mức "bình thường" như trước đợt tăng, nhưng rõ ràng đã ổn định hơn, không còn cảnh người đi chợ phải "ôm bụng tiếc rẻ" khi cầm tiền.

Dù vậy, tiểu thương tại các chợ vẫn lưu ý rằng mức giá hiện tại phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn cung từng ngày. Lượng rau từ Đà Lạt vẫn chưa thực sự dồi dào trở lại, nên các loại rau ăn lá hoặc rau gia vị có thể còn dao động. Người mua vì thế quen dần với việc "canh giá" theo từng buổi chợ, nhất là trong những ngày thời tiết thất thường.

Nhìn chung, sau đợt tăng mạnh khiến người tiêu dùng "thở dài" suốt cuối tháng 11, mức giá những ngày đầu tháng 12 đã phần nào dễ chịu hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho bữa cơm gia đình, dù vẫn cần theo dõi thêm trong những ngày tới, đặc biệt khi thời tiết vẫn còn nhiều biến động.