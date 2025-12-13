Khách Trung Quốc bị bắt sau chuyến bay

Theo thông tin từ hãng hàng không, phi hành đoàn đã phát hiện kịp thời hành vi bất thường của nam hành khách và lập tức can thiệp. Tổ bay kiểm tra cánh cửa để đảm bảo nó vẫn được đóng chặt, đồng thời báo cáo sự việc cho nhà chức trách. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn tại Hông Kông vào rạng sáng 11/12, không có ai bị thương.

Cảnh sát Hông Kông xác nhận đã bắt giữ một nam thanh niên với nghi vấn vi phạm Pháp lệnh An ninh hàng không. Vụ việc hiện được bàn giao cho lực lượng cảnh sát thành phố điều tra.

Một hành khách 20 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc cố gắng mở cửa máy bay trong lúc đang bay trên chuyến bay.

Cathay Pacific nhấn mạnh an toàn của hành khách và phi hành đoàn là “ưu tiên hàng đầu” trong mọi quyết định của hãng. Hãng cũng khẳng định cửa máy bay hiện đại được thiết kế để không thể mở ra trong suốt chuyến bay do áp suất cabin.

Sự cố trên xảy ra trong bối cảnh các vụ hành khách có hành vi gây rối trên máy bay tiếp tục được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới.

Hồi tháng 8, một chuyến bay của Saudia Airlines phải đối mặt với tình huống hỗn loạn khi một hành khách đánh tiếp viên và cố mở cửa máy bay ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Anh. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát đã lập tức bao vây chiếc máy bay, bắt giữ người đàn ông này vì gây nguy hiểm cho an toàn hàng không.

Cũng tại sân bay Heathrow, một vụ việc khác thu hút chú ý khi một tiếp viên hãng Scandinavian Airlines (SAS) bị bắt vì nghi ngờ đến nơi làm việc trong tình trạng phê ma túy. Người này tỏ ra mất kiểm soát tại khu vực kiểm tra an ninh dành cho nhân viên và bị tịch thu thẻ ra vào. Sau khi di chuyển đến Copenhagen trên một chuyến bay thương mại, anh ta bị cảnh sát Đan Mạch chờ sẵn và đưa đi kiểm tra ma túy.

Các sự cố liên tiếp đặt ra yêu cầu các hãng hàng không và cơ quan chức năng phải siết chặt hơn nữa các biện pháp đảm bảo an ninh, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn trong mọi chuyến bay.