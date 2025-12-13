Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ

Anh Nguyễn Trọng Sách, người tiên phong làm du lịch tại vườn hồng cổ thụ ở Đại Huệ, cho biết, vào mùa hồng chín, lượng khách trẻ tăng cao. Ngoài điểm nhấn là vườn hồng cổ có tuổi đời cả trăm năm tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, anh còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ để phục vụ du khách như cho thuê trang phục, phụ kiện và dịch vụ chụp hình. “Du khách thích thú vì cảnh mộc, không bê tông hóa, không chỉnh sửa gì cả. Các bạn trẻ thường đến từ sáng sớm để tránh nắng, có người ở lại tới chiều để canh ánh sáng đẹp nhất”, anh Sách cho hay.