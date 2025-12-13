Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ

Thu Hiền, Theo Tiền Phong 16:30 13/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Mùa hồng chín phủ sắc cam lên những gốc cây cổ thụ trăm tuổi dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An), biến nơi đây thành điểm check-in hút giới trẻ. Nhiều người tìm đến để “săn” khoảnh khắc giữa khung cảnh hoang sơ, tán hồng trĩu quả.

Video: Giới trẻ chụp ảnh check in ở vườn hồng cổ thụ mùa chín rực rỡ.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 1.

Xã Đại Huệ được xem là “thủ phủ hồng﻿” ở tỉnh Nghệ An, với gần 200 ha trồng hồng, trong đó có nhiều gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những năm qua, việc kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 2.

Vườn hồng đang vào độ thu hoạch chín vàng.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 3.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 4.

Những ngày này, dưới chân núi Đại Huệ, từng đoàn khách lại nườm nượp tìm về để check-in giữa sắc cam rực rỡ của mùa hồng chín. Những gốc hồng cổ với thân xù xì, rêu mốc, quả chín trĩu, màu đỏ cam nổi bật trên nền lá xanh, tạo thành “phim trường ngoài trời” hoàn hảo cho những bộ ảnh đầy chất núi rừng.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 5.

Chị Lê Hồng Trang (trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Mình thấy trên mạng nhiều bộ ảnh ở đây đẹp quá nên rủ bạn đi thử. Không ngờ cảnh ngoài đời còn thơ hơn. Màu cam của hồng lên hình rực rỡ, góc nào chụp cũng đẹp”.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 6.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 7.

Những năm gần đây, người dân Đại Huệ không chỉ thu hoạch hồng mà còn khai thác thêm nguồn thu từ du lịch sinh thái. Nhiều hộ mở lối đi, dựng điểm nghỉ, cho thuê trang phục, phụ kiện, dịch vụ chụp hình… tạo điều kiện để du khách có trải nghiệm trọn vẹn.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 8.

Anh Nguyễn Trọng Sách, người tiên phong làm du lịch tại vườn hồng cổ thụ ở Đại Huệ, cho biết, vào mùa hồng chín, lượng khách trẻ tăng cao. Ngoài điểm nhấn là vườn hồng cổ có tuổi đời cả trăm năm tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, anh còn cung cấp thêm nhiều dịch vụ để phục vụ du khách như cho thuê trang phục, phụ kiện và dịch vụ chụp hình. “Du khách thích thú vì cảnh mộc, không bê tông hóa, không chỉnh sửa gì cả. Các bạn trẻ thường đến từ sáng sớm để tránh nắng, có người ở lại tới chiều để canh ánh sáng đẹp nhất”, anh Sách cho hay.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 9.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 10.

Phí mỗi lần vào vườn là 40.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng với trẻ em. Dưới những tán hồng trĩu quả, các bạn trẻ thoải mái chụp hình, ngắm cảnh

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 11.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 12.

Vườn hồng cổ thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về chụp hình check-in.

Check in ở 'thủ phủ' hồng cổ thụ chín rực rỡ- Ảnh 13.

Khung cảnh núi rừng hoang sơ hòa cùng sắc cam của hồng chín tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa mộc mạc, vừa thơ mộng.

Bật mí phương thức chế biến món ăn dân dã chả dam Nghệ An “thất truyền” nhiều năm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày