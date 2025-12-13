Cảnh tượng khách Nhật nhét cọng rau vào cán muôi khi ăn lẩu khiến dân mạng Việt giật mình

Những video khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực Việt từ lâu đã không còn xa lạ trên mạng xã hội. Từ bún đậu mắm tôm, mắm nêm, đến sầu riêng hay cà pháo, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo đủ cung bậc cảm xúc: hồi hộp, lo lắng rồi vỡ òa khi nhân vật chính… ăn được, thậm chí ăn rất ngon. Và lần này, "nhân vật chính" là một vị khách Nhật Bản, với thử thách không hề nhẹ: lẩu mắm.

(Ảnh chụp màn hình)

Ngay từ đầu clip, nhiều người Việt đã không giấu được sự thấp thỏm. Lẩu mắm vốn nổi tiếng bởi mùi hương đậm, đặc trưng, đến người Việt đôi khi còn phải "làm quen" dần, huống chi là khách nước ngoài.

Nhưng trái với những lo lắng ban đầu, phản ứng của anh lại khiến nhiều người bất ngờ. Sau vài phút làm quen, vị khách Nhật không chỉ ăn được mà còn ăn khá nhiệt tình. Anh gắp đủ loại rau, cá, thịt, chan nước lẩu, vừa ăn vừa gật gù, liên tục thể hiện sự thích thú. Có đoạn, anh còn hào hứng chia sẻ rằng mình rất mê, thậm chí ăn xong còn muốn ăn thêm. Dân mạng Việt từ chỗ hồi hộp nhanh chóng chuyển sang… tự hào: thêm một người nước ngoài "đổ gục" trước lẩu mắm.

Tuy nhiên, điều khiến đoạn video này thực sự lan truyền mạnh mẽ lại không nằm ở chuyện anh ăn được lẩu mắm. Điểm gây chú ý nhất xuất hiện ở một khoảnh khắc rất nhỏ, thậm chí nếu không để ý kỹ thì dễ dàng bỏ qua: anh nhét một cọng rau vào chiếc lỗ nhỏ nằm ở phần cán của chiếc muôi múc lẩu.

(Ảnh chụp màn hình)

Hành động ấy lập tức khiến dân mạng Việt "đứng hình". Bởi với nhiều người, đây là một mẹo rất quen thuộc, được truyền tai nhau trong những bữa lẩu gia đình hoặc quán ăn bình dân. Khi để muôi trong nồi lẩu đang sôi, phần cán kim loại thường nóng lên, dễ gây bỏng hoặc khó cầm. Việc xỏ một cọng rau qua lỗ trên cán muôi giúp cố định muôi, đồng thời hạn chế việc phần tay cầm bị ngập sâu vào nước lẩu nóng - một mẹo nhỏ mà người Việt hay truyền tai nhau.

Chính vì thế, khi thấy vị khách Nhật thực hiện thao tác này một cách tự nhiên, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người đùa rằng: "Đây rõ ràng là bí mật nội bộ, sao anh ấy lại biết?". Phần bình luận nhanh chóng rôm rả với loạt câu nói nửa đùa nửa thật:

- "Ổng còn biết xỏ cọng rau vô cái vá cho đỡ nóng nữa, ổng đã biết quá nhiều."

- "Lộ hết bí mật rồi!"

- "Không thể để như vậy được, ổng đã biết quá nhiều!"

Một số người khác thì cho rằng có thể anh đã sống ở Việt Nam đủ lâu, hoặc được bạn bè người Việt "truyền nghề", nên mới rành rọt đến vậy. Dù lý do là gì, khoảnh khắc nhỏ ấy vẫn khiến nhiều người Việt vừa bất ngờ vừa thích thú, bởi nó cho thấy sự quan sát tinh tế và khả năng hòa nhập rất tự nhiên của vị khách Nhật.

(Ảnh chụp màn hình)

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một mẹo dùng muôi khi ăn lẩu. Nó phản ánh cách ẩm thực Việt, với những điều rất đời thường và giản dị, dần dần được người nước ngoài tiếp nhận một cách trọn vẹn - không chỉ là hương vị, mà còn là thói quen, cách ăn, cách sinh hoạt xung quanh mâm cơm.

Và đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như một cọng rau xỏ vào cán muôi lại là thứ khiến người xem bật cười, rồi chợt nhận ra: ẩm thực không chỉ để ăn no, mà còn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng những hành động rất bình thường.

(Nguồn: @mori_biahoi)