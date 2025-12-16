Du khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam được tặng quà 500 triệu, có 2 người khác cũng nhận đặc quyền

Những năm gần đây, du lịch Việt Nam liên tục ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới khi lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, hình ảnh điểm đến ngày càng được nhận diện rõ nét nhờ cảnh quan đa dạng, văn hoá đặc sắc và hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn thiện. Từ một thị trường được xem là "điểm đến tiềm năng", Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế như một trung tâm du lịch mới của khu vực châu Á.

Trong hành trình đó, một cột mốc đặc biệt vừa được thiết lập khi Việt Nam chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 - sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng cho bước tiến dài của ngành du lịch. Cột mốc lịch sử này được ghi nhận tại Phú Quốc - nơi đang nổi lên như một trong những điểm đến quốc tế hấp dẫn bậc nhất hiện nay.

Cột mốc đặc biệt này được ghi nhận vào chiều 15/12/2025 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong không khí trang trọng của lễ đón do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang và các doanh nghiệp tổ chức. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam chạm tới con số 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, không chỉ riêng vị khách thứ 20.000.000 được vinh danh. Ban tổ chức còn trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho ba vị khách đặc biệt: người thứ 19.999.999, người thứ 20.000.000 và cả vị khách thứ 20.000.001 - những con số tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc chênh nhau trong gang tấc, nhưng lại cùng nhau tạo nên dấu mốc lịch sử.

Trong đó, vị khách quốc tế thứ 20 triệu nhận phần quà có tổng giá trị gần 500 triệu đồng, bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp trị giá 200 triệu đồng, cùng loạt trải nghiệm nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc. Đáng chú ý là trọn gói vé bay khứ hồi hạng Thương gia của Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo và thẻ ưu tiên sử dụng hàng loạt dịch vụ khác, với tổng giá trị lên tới 300 triệu đồng.

Hai vị khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 - cũng nhận các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi người.

Không dừng lại ở đó, toàn bộ hành khách trên chuyến bay may mắn hạ cánh xuống Phú Quốc trong thời khắc đặc biệt này đều được tặng hoa chào mừng và vé xem show "Kiss of the Sea" tại thị trấn Hoàng Hôn.

Nhân vật chính của khoảnh khắc lịch sử - chị Karolina Agnieszka Muskus đến từ Ba Lan - đã không giấu được xúc động khi biết mình là vị khách thứ 20 triệu. Lần đầu đặt chân tới Việt Nam, chị chia sẻ rằng bản thân "xúc động đến rơi nước mắt", ấn tượng với vẻ đẹp của đất nước, sự thân thiện và ấm áp của con người Việt Nam, đồng thời khẳng định đây sẽ không phải là chuyến đi cuối cùng.

Chị Karolina Agnieszka Muskus đến từ Ba Lan là vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam



Nhìn lại hành trình gần một thập kỷ, từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ trong chưa đầy 10 năm - một tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong khu vực. Riêng năm 2025, lượng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chỉ tăng trưởng trung bình khoảng 5%, Việt Nam ghi nhận mức tăng tới 21%, nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Việc cột mốc 20 triệu lượt khách được ghi dấu tại Phú Quốc cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đảo Ngọc không chỉ là nơi đón những dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua, mà còn đang đóng vai trò đầu tàu thu hút khách quốc tế nhờ chính sách miễn thị thực 30 ngày, hệ sinh thái du lịch - giải trí đồng bộ và những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Từ khoảnh khắc của ba vị khách mang những con số đặc biệt, bức tranh lớn hơn của du lịch Việt Nam cũng hiện lên rõ nét: một điểm đến đang tăng tốc, cởi mở hơn với thế giới và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.