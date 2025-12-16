Suối Tiên tặng lộc vàng và iPhone 17 Pro trong dịp Tết Dương Lịch 2026

Rộn ràng đón lộc năm mới: iPhone 17 Pro, Vàng 9999, quà tặng hấp dẫn

Điểm nhấn của dịp Tết Dương Lịch năm nay chính là chương trình "Sống chất Việt - Chill Tết mới" với hoạt động bốc thăm trúng thưởng dành cho du khách. Mỗi du khách mua vé đến Suối Tiên vui chơi trong ngày 1/1/2026 sẽ nhận được một phiếu số thứ tự tham gia chương trình với cơ hội sở hữu iphone 17 Pro, vàng 9999 và nhiều quà tặng giá trị. Đây không chỉ là hoạt động tri ân du khách mà còn là lời chúc khởi đầu năm mới sung túc, đủ đầy cho mỗi gia đình.

Đến Suối Tiên, gặp gỡ ca sỹ Phát Hồ và có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn

Song song đó, Suối Tiên còn mang đến những phần quà độc đáo cho du khách yêu thích vận động và thử thách. Khi tham gia khu trò chơi thể chất mô hình phao dài 40m, người chơi chỉ cần hoàn thành thử thách để nhận về sản phẩm nước giải khát Pepsi, bộ quà tặng merchandise Suối Tiên phiên bản giới hạn…

Sôi động không khí Tết tại Suối Tiên, các bé hào hứng tham gia chương trình hoạt náo cùng chú hề vui vẻ

Cũng trong dịp này, du khách sẽ được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc hoàn toàn miễn phí. Không khí lễ hội trở nên sôi động với sự góp mặt của ca sĩ Phát Hồ, nhóm nhảy chuyên nghiệp, vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh được dàn dựng công phu, cùng xiếc chú hề - xiếc múa lửa đặc sắc. Tất cả hứa hẹn mang đến cho gia đình bạn những giây phút vui tươi, ấm áp và đầy hứng khởi trong những ngày đầu năm mới.

Hệ thống vé linh hoạt, đa dạng lựa chọn

Với thiết kế đa dạng loại vé, du khách đến Suối Tiên vui chơi trong dịp Tết dương lịch 2026 có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp nhu cầu. Theo đó, vé cổng lẻ dành cho du khách muốn chụp ảnh, tham quan cảnh quan toàn công viên, vườn trái cây Suối Tiên Farm, nông trại cừu, các công trình văn hóa lịch sử - tâm linh. Vé combo là lựa chọn tiết kiệm và tiện lợi, bao gồm vé vào cổng và nhiều điểm tham quan, trò chơi nổi bật mang đến hành trình vui chơi trọn vẹn mà không cần lo lắng phát sinh chi phí.

Đặt vé online Suối Tiên nhanh chóng, tiện lợi, vào cổng không cần chờ đợi

Du khách có thể tìm hiểu chi tiết loại vé và đặt vé trực tuyến tại trang web chính thức Suoitien.vn. Chỉ với vài thao tác đơn giản, du khách có thể dễ dàng đặt vé, nhận ngay ưu đãi độc quyền và tránh tình trạng xếp hàng tại cổng trong những ngày cao điểm. Đây cũng là một bước chuyển mình hiện đại trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến sự thuận tiện và hài lòng tối đa cho du khách đến với Suối Tiên.

Điểm hẹn Tết Nguyên Đán - Lễ hội Mùa xuân Suối Tiên 2026

Lễ hội mùa xuân Suối Tiên 2026 với chuỗi hoạt động giải trí sôi động mở đầu năm mới rực rỡ

Năm mới 2026, Suối Tiên tự hào tiếp nối câu chuyện Tết Việt - Nơi Tết cổ truyền được tái hiện bằng cảm hứng hiện đại, vừa lưu giữ nét xưa, vừa thổi làn gió mới vào hành trình du xuân đầu năm. Từ Mùng 1 Tết đến Rằm tháng Giêng, Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng trong không gian văn hóa kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai - nơi mỗi bước chân du xuân là một cuộc trò chuyện đầy tự hào về truyền thống dân tộc.

Bạn trẻ háo hức vui chơi thả ga, lưu giữ kỷ niệm rực rỡ ngày đầu năm tại Suối Tiên

Đến Lễ hội Mùa Xuân, du khách và gia đình sẽ được trải nghiệm trọn vẹn hành trình du xuân – khởi đầu năm mới trong không khí bình an, năng lượng và hạnh phúc sum vầy. Điểm nhấn đặc sắc là không gian Tết Việt truyền thống, tái hiện sống động phong tục, nghi lễ dân gian và các trò chơi Tết ba miền, giúp thế hệ trẻ thêm yêu, thêm hiểu về văn hóa quê hương.

Song song đó, Suối Tiên ra mắt các công trình mới, trò chơi mới, cùng chuỗi chương trình nghệ thuật sôi động, mở rộng trải nghiệm vui chơi, giải trí hiện đại cho mọi lứa tuổi. Không gian nghệ thuật hội tụ menu món ngon dân gian Nam Bộ, hương vị quen thuộc gợi nhớ mâm cơm đoàn viên, gắn kết cảm xúc của bao thế hệ trong ngày đầu xuân.

Hãy cùng gia đình đến Suối Tiên dịp Tết Dương Lịch 2026 và chờ đón tham gia Lễ hội Mùa Xuân Suối Tiên 2026 cùng khởi đầu năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc sum vầy, tiếp nối giá trị văn hóa ngàn đời của người Việt.

Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Hotline: 1900 636 787

Facebook: https://www.facebook.com/SuoiTienThemePark/

Website: https://suoitien.com/