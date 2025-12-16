Du lịch Nghệ An thu hơn 30.600 tỷ dù bão lũ dồn dập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, trong năm nay toàn tỉnh ước đón và phục vụ khoảng 9,9 triệu lượt khách tham quan, tăng 5% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 6 triệu lượt; khách quốc tế khoảng 135.000 lượt.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch, bao gồm chi tiêu của du khách cho lưu trú, ăn uống, đi lại và mua sắm, ước đạt hơn 30.600 tỷ đồng. Riêng doanh thu trực tiếp từ du lịch đạt khoảng hơn 11.920 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Du khách về thăm quê Bác.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh ngành du lịch Nghệ An phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp. Các cơn bão số 3, số 5 và số 10 gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến ngập lụt tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng du lịch, hoạt động tour, tuyến và tâm lý đi lại của du khách, nhất là trong cao điểm mùa mưa lũ.

Năm nay Nghệ An tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, chính trị quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Nổi bật là Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuỗi sự kiện kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; cùng các lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Những hoạt động này đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Trong những tháng cuối năm, công tác xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ, giúp các khu, điểm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng tiếp tục duy trì sức hút ổn định. Hoạt động lữ hành và dịch vụ lưu trú tăng trưởng khá, đặc biệt ở phân khúc khách theo đoàn, khách trải nghiệm và du lịch MICE, mở ra thêm dư địa phát triển cho toàn ngành.

Theo ước tính, riêng trong tháng 12, Nghệ An đón khoảng 390.000 lượt khách du lịch, với tổng thu hơn 880 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tiếp tục được tăng cường, góp phần bảo đảm hình ảnh Nghệ An là điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách.