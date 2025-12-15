Lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội, thương hiệu cà phê mới của "cha đẻ" The Coffee House có gì hot?

Thị trường cà phê Hà Nội vốn đã rất sôi động, từ những quán nhỏ mang tinh thần cà phê đặc sản cho tới các thương hiệu lớn với lượng khách ổn định. Vì thế, để một cái tên mới có thể khiến người ta chú ý ngay từ những ngày đầu không phải chuyện dễ. Thế nhưng, Every Half (Every Half Coffee Roasters) lại làm được điều đó khá nhanh. Không chỉ bởi đây là thương hiệu đã quen mặt với cộng đồng yêu cà phê tại TP.HCM, mà còn bởi phía sau cái tên này là một trong những co-founder từng là nghệ nhân rang cà phê tại The Coffee House, cùng đội ngũ vận hành cũng đến từ nhóm sáng lập thương hiệu quen thuộc này.

Chính vì vậy, ngay khi thông tin Every Half mở chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội được công bố, quán đã lập tức thu hút sự quan tâm. Câu hỏi đặt ra là: với xuất phát điểm như vậy, Every Half khi "Bắc tiến" có thực sự giữ được phong độ như lời đồn? Và trải nghiệm thực tế tại chi nhánh đầu tiên ở Hà Nội có gì đáng nói? Hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn đến "thẩm" nhé!

Video: Chi nhánh Every Half tại Hà Nội

Không gian mở giữa phố cổ, tối giản nhưng dễ chịu

Chi nhánh đầu tiên của Every Half tại Hà Nội nằm ở số 6B Chả Cá - một vị trí khá đắc địa, ngay ngã tư giữa khu phố cổ. Chỉ riêng địa điểm này thôi cũng đã là một điểm cộng lớn, bởi hiếm có quán cà phê nào vừa nằm trong phố cổ, vừa sở hữu tầm nhìn thoáng đãng như vậy.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào quán là cảm giác sáng và mở. Các mặt xung quanh được thiết kế chủ yếu bằng khung kính lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Từ bên trong, có thể nhìn thẳng ra phố cổ với nhịp sống đặc trưng của Hà Nội - vừa đủ nhộn nhịp, vừa không quá ồn ào. Những ngày trời nắng gắt, quán có hệ thống rèm cuốn để điều chỉnh ánh sáng, nên không gian vẫn giữ được sự dễ chịu.

Vị trí chi nhánh đầu tiên của Every Half

Không gian với nhiều khung cửa kính

Quán có tổng cộng 3 tầng, nhưng tầng 1 chủ yếu dành cho quầy order và khu vực pha chế, chỉ có một góc ngồi nhỏ ngoài trời. Phần lớn chỗ ngồi được bố trí ở tầng 2 và tầng 3, phù hợp cho cả khách đi một mình lẫn nhóm nhỏ. Không gian được thiết kế theo hướng tối giản, đường nét gọn gàng, màu sắc trung tính, kết hợp cùng khá nhiều cây xanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư thái.

Không phải kiểu decor cầu kỳ để "check-in sống ảo", nhưng Every Half mang lại cảm giác dễ chịu, muốn ở lại lâu - đúng kiểu không gian dành cho những ai muốn ngồi tận hưởng cà phê, hoặc đơn giản là tìm một chỗ ngồi yên tĩnh giữa khu phố đông đúc.

(Ảnh: Blogger Điêu Minh Trí)

Đồ uống thiên về cà phê và matcha, hương vị an toàn nhưng chỉn chu

Về đồ uống, menu của Every Half khá đa dạng, nhưng dễ nhận thấy trọng tâm vẫn nằm ở cà phê và các món từ matcha. Đây cũng là điều dễ hiểu với một thương hiệu xuất thân từ tinh thần cà phê rang xay và specialty coffee.

Trong lần ghé quán này, Có Như Lời Đồn gọi thử hai món là Genmaicha Latte và Cappuccino.

*Genmaicha Latte: Đây là món khiến Có Như Lời Đồn tò mò ngay từ đầu. Hương matcha kết hợp với gạo rang mang đến cảm giác vừa lạ vừa quen. Ngụm đầu tiên khá dễ chịu: vị matcha không quá gắt, hòa cùng mùi thơm đặc trưng của gạo rang, tạo nên cảm giác dịu và thơm nhẹ. Độ ngọt được điều chỉnh vừa phải, không bị ngọt gắt, tổng thể là một món dễ uống, phù hợp với cả những người mới bắt đầu làm quen với matcha.

Genmaicha Latte

*Cappuccino : Cappuccino ở đây không quá nổi bật so với mặt bằng chung, nhưng lại thể hiện rõ sự ổn định. Vị cà phê thiên chua nhẹ, dễ chịu chứ không bị chua gắt hay khó uống. Lớp bọt sữa mịn, cân bằng tốt với cà phê, uống khá tròn vị. Đây là kiểu cappuccino không gây "wow" mạnh, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy yên tâm về chất lượng.

Cappuccino

Nhìn chung, đồ uống tại Every Half ở mức ổn, được làm chỉn chu, hương vị rõ ràng, không chạy theo những biến tấu quá phức tạp. Với những ai yêu thích cà phê và matcha theo hướng nguyên bản, đây là điểm cộng.

Các món đều khá dễ uống

Giá cả hơi nhỉnh, nhưng có thể chấp nhận ở thời điểm hiện tại

Về mức giá, các món đồ uống tại Every Half dao động trong khoảng 55.000 - 95.000 đồng. Riêng 2 món Có Như Lời Đồn gọi có giá lần lượt là Genmaicha Latte 80.000 đồng và Cappuccino 70.000 đồng.

So với mặt bằng chung của các quán cà phê tại Hà Nội, mức giá này có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là với những khách quen uống cà phê hàng ngày. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi quán mới khai trương, thương hiệu đang "hot" và lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, Every Half có chương trình giảm 10% và còn tặng kèm quà là gói cà phê, nên tổng thể trải nghiệm vẫn khá ổn.

Còn về lâu dài, việc có trở thành khách quen hay không có lẽ sẽ phụ thuộc vào mỗi người: gu cà phê, mức độ chấp nhận giá và nhu cầu không gian. Nhưng ít nhất ở lần ghé đầu tiên, Every Half mang lại cảm giác đây là một quán cà phê ổn cả về không gian, đồ uống và giá cả.

Một trải nghiệm ổn về tổng thể

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!