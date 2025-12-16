Xu hướng dịch chuyển trên thị trường du lịch cuối năm

Các tỉnh miền núi phía Bắc với cảnh sắc hùng vĩ và văn hóa bản địa độc đáo trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm trải nghiệm trekking, nghỉ dưỡng hay hòa mình vào các lễ hội rực rỡ.

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để khám phá Việt Nam, nơi mỗi vùng đất đều khoác lên mình vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, các tỉnh miền núi phía Bắc với cảnh sắc hùng vĩ và văn hóa bản địa độc đáo trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm trải nghiệm trekking, nghỉ dưỡng hay hòa mình vào các lễ hội rực rỡ.

Từ tháng 11, Lào Cai bước vào mùa đông, sương mù giăng kín thung lũng, núi đồi, tạo nên khung cảnh mờ ảo, vừa lãng mạn vừa bí ẩn. Những ngày rét đậm, băng giá phủ trắng cành cây, mái nhà, khiến nhiều du khách liên tưởng đến trời Âu. Tuy nhiên, chính con người và văn hóa bản địa mới là sức hút lớn. Tại các chợ phiên Bắc Hà, Cán Cấu, đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng… tụ họp từ sáng sớm, mang theo nông sản, thổ cẩm, gia súc cùng tiếng khèn, tiếng cười rộn rã. Hơi rượu ngô ấm nồng hòa quyện hương thắng cố, khiến du khách muốn dừng chân lâu hơn để cảm nhận nhịp sống vùng cao, nơi mọi giao thương đều bắt đầu bằng sự chân thành.

Hoa đào đã xuất hiện ở nhiều bản làng vùng cao.

Nhờ hạ tầng đầu tư đồng bộ, lượng khách đến Lào Cai vào các tháng cuối năm tăng mạnh. Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà thường đạt công suất lưu trú trên 90% dịp cuối tuần, khẳng định sức hút của mùa du lịch cuối năm. Chính quyền tỉnh cũng đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch cộng đồng và nông nghiệp trải nghiệm, khuyến khích người dân địa phương tham gia để mỗi chuyến đi vừa là trải nghiệm của khách, vừa nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa.

Du khách thích lên vùng cao để tận hưởng không khí lạnh.

Tại Quảng Ninh, từ tháng 12/2025, nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ diễn ra: Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng toả sáng”, chợ ẩm thực, ca múa nhạc dân tộc, nhạc nước, chương trình countdown đón Giáng sinh và Tết Dương lịch. Các chương trình hướng đến gia đình, nhóm bạn trẻ, cũng như khách quốc tế từ ASEAN, Ấn Độ, Australia, Mỹ. Đồng thời, tỉnh nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ, phấn đấu duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy du lịch mùa thu - đông và dịp Tết, với mục tiêu năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách.

Tận hưởng không khi lạnh và ấm áp cùng với thực dưỡng riêng có vào những ngày cuối năm.

Một điểm đến mới gây chú ý là “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang chỉ huy” tại Quảng Trị, vừa được vinh danh là Sản phẩm du lịch sáng tạo 2025. Du khách được trải nghiệm thực tế ảo 3600 với công nghệ 9D trên mô hình xe tải ZIL-130, hóa thân thành chiến sĩ lái xe Trường Sơn, cảm nhận sự rung lắc, khói bom và sức nóng trên tuyến đường chi viện khốc liệt. Công nghệ AR tái hiện hình ảnh bộ đội, biến chuyến đi thành hành trình ngược dòng thời gian, kết hợp khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và các khu trưng bày hiện vật chiến tranh, mang đến trải nghiệm vừa sinh động vừa giáo dục lịch sử.

Du khách tìm hiểu lịch sử qua tour trải nghiệm “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang chỉ huy”.

Các doanh nghiệp lữ hành cũng tích cực kích cầu dịp cuối năm. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel - Chi nhánh Hà Nội cho biết, doanh nghiệp triển khai 1.000 voucher giảm giá đến 1 triệu đồng cho các tour trong và ngoài nước, bao gồm hành trình mùa thu - đông, Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. Nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho kiều bào và chương trình “Bốc thăm may mắn - Khai vận đầu xuân” hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Trải nghiệm “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang chỉ huy”.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2025, thị trường phục hồi mạnh, khách nội địa đạt khoảng 125 triệu lượt, khách quốc tế đạt 17,2 triệu lượt. Doanh thu lữ hành ước đạt 77.400 tỷ đồng, dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 695.100 tỷ đồng, củng cố kỳ vọng hai tháng cuối năm - thời điểm Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sẽ giúp ngành du lịch đạt hoặc vượt mục tiêu, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả du khách trong và ngoài nước.





