Cách Việt Nam chỉ 3 giờ bay, Manila (Philippines) hội tụ mọi thứ dân du lịch cần: từ mua sắm đến sống ảo!

Giữa hàng loạt điểm đến quen thuộc ở châu Á, Manila - Thủ đô của Philippines - đang dần trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch. Chỉ cách Việt Nam hơn 3 giờ bay, đây là "tọa độ vàng" cho những ai muốn kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng, ẩm thực và chụp hình trong cùng một hành trình.

Không chỉ có ẩm thực hấp dẫn và con người hiếu khách, Manila còn là thiên đường shopping và check-in hàng đầu Đông Nam Á, với những trung tâm thương mại khổng lồ và góc phố đậm chất nghệ thuật. Cùng điểm qua một số điểm mua sắm không thể bỏ lỡ tại Manila!

SM Mall of Asia - Trung tâm thương mại khổng lồ bên bờ biển

Nhắc đến Manila, không thể bỏ qua SM Mall of Asia (MOA) - một trong những trung tâm thương mại lớn nhất châu Á, nằm ngay bên vịnh Manila. Nơi đây hội tụ mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một không gian hiện đại.

Không chỉ có hàng nghìn thương hiệu quốc tế và nội địa, MOA còn là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành phố. Hình ảnh mặt trời đỏ rực buông xuống mặt biển, phản chiếu qua vòng quay khổng lồ MOA Eye khiến ai cũng muốn ghi lại.

Từ Sky Bridge, Sunset Boulevard rợp gió, đến những quán cà phê ven biển, mỗi góc đều là "tọa độ sống ảo" cực hot. Dù bạn tìm đồ hiệu, mỹ phẩm hay quà lưu niệm, MOA đều có đủ cho một ngày mua sắm trọn vẹn.

Greenbelt và Glorietta - Góc sang chảnh giữa lòng Makati

Nếu MOA mang vẻ sôi động và náo nhiệt, thì Greenbelt và Glorietta lại là lựa chọn dành cho những ai yêu thích sự tinh tế và sang trọng.

Nằm giữa trung tâm tài chính Makati, Greenbelt là tổ hợp kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực và thiên nhiên. Giữa khu phức hợp là khu vườn nhiệt đới xanh mướt, hồ nước và nhà thờ cổ mang hơi thở châu Âu - như một ốc đảo yên bình giữa lòng đô thị. Cầu kính, dãy boutique luxury hay những góc tiểu cảnh rợp bóng cây đều là điểm check-in "nghệ" được yêu thích.

Ngay bên cạnh, Glorietta lại mang năng lượng trẻ trung hơn, với các local brand, café phong cách Philippines và những cửa hàng concept nhỏ xinh. Đây là "tụ điểm" của giới trẻ Manila - nơi họ gặp gỡ, mua sắm và tận hưởng nhịp sống hiện đại của thành phố.

Venice Grand Canal Mall - Một góc Ý giữa lòng Manila

Điểm đến "đốn tim" nhất ở Manila chính là Venice Grand Canal Mall - trung tâm mua sắm ngoài trời lấy cảm hứng từ thành phố Venice (Ý). Tại đây, du khách có thể ngồi thuyền nghe nhạc Ý, thưởng thức gelato mát lạnh, hay dạo quanh những cửa hàng nhỏ ven kênh để chụp những bức ảnh "triệu like". Không ngạc nhiên khi nơi này thường xuyên xuất hiện trong các video TikTok du lịch Philippines và được xem là điểm check-in hot nhất Manila.

Các khu chợ & concept store cho dân tình đam mê khám phá

Manila không chỉ có những trung tâm thương mại sang trọng mà còn sở hữu nhiều khu chợ và phố nghệ thuật mang đậm hơi thở địa phương.

Divisoria Market được ví như "thiên đường săn đồ giá rẻ", nơi có đủ từ quần áo, vải vóc, đồ lưu niệm đến phụ kiện thủ công. Dù đông đúc, náo nhiệt, đây lại là nơi phản chiếu nhịp sống chân thực nhất của người dân Manila.

Nếu yêu phong cách vintage và nghệ thuật, bạn sẽ thích The Collective Makati - khu phức hợp quy tụ local brand, nghệ sĩ trẻ và studio thủ công. Mộc mạc nhưng đầy cá tính, nơi này rất hợp để chụp lookbook hay tìm những món đồ "độc bản".

Còn Poblacion lại là "thánh địa sáng tạo" mới, với các pop-up store, quán café phong cách Hàn - Nhật và concept store đậm dấu ấn riêng. Mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành background sống ảo cực chất.

Vi vu Manila dễ dàng hơn bao giờ hết ngay từ hôm nay!

Manila đang trở thành điểm đến được du khách Việt quan tâm hơn, nhất là khi Vietjet chính thức khai thác đường bay TP.HCM - Manila với 14 chuyến bay mỗi tuần. Chưa tới 3 giờ bay, bạn đã có mặt tại thành phố Manila đầy nhộn nhịp tận hưởng hành trình du lịch và mua sắm dễ dàng và tiện lợi.

Bí quyết nhỏ để săn được vé tốt là truy cập website hoặc ứng dụng Vietjet trong khung giờ vàng 12h-14h, chọn sớm để có nhiều lựa chọn về giờ bay và mức giá. Với đường bay này, Manila giờ đã "gần" hơn bao giờ hết - một hành trình tiện lợi và đầy cảm hứng cho mùa du lịch cuối năm.

Bạn Giang Nguyễn (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Vietjet có rất nhiều đường bay mới hấp dẫn, như bay đến Manila. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với các bạn tiếp viên hàng không trẻ trung, thân thiện và hiếu khách của Vietjet nữa. Thực đơn các món ăn nóng trên chuyến bay cũng vô cùng đa dạng, từ Phở Thìn, xôi mặn, bánh mì tới cả matcha latte "hot trên" nữa. Không thể mong đợi gì hơn trên hành trình bay".

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi vừa náo nhiệt, vừa lãng mạn, vừa đủ mới mẻ để đánh thức cảm hứng xê dịch, thì Manila chính là "tọa độ vàng" bạn nên đặt lên đầu danh sách cho hành trình sắp tới.