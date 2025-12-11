Áp dụng nhận diện sinh trắc học từ 'A đến Z' tại sân bay Vinh

Việc mở cửa trở lại sẽ phục vụ tốt nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm. Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi/ngày giữa Vinh - Hà Nội và Vinh - TPHCM. VietJet Air cũng mở lại đường bay TPHCM - Vinh với tần suất 5 - 6 chuyến khứ hồi/ngày.