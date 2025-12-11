Côn Đảo lần đầu có xe buýt kết nối trung tâm đảo - sân bay

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) thông báo từ ngày 19-12-2025 sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá số 173 kết nối Chợ Côn Đảo – Sân bay Côn Đảo – Bãi Đầm Trầu – Cỏ Ống. Đây là tuyến buýt đầu tiên phủ dọc trục đường Cỏ Ống, tạo thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển giữa trung tâm đảo và khu vực sân bay.

Tuyến xe buýt 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống)

Tuyến 173 có cự ly 17,1 km, thời gian mỗi lượt khoảng 30 phút, hoạt động liên tục từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Phương tiện khai thác là xe Kim Long 30 chỗ, có máy lạnh, nhận diện bằng màu xanh – vàng.

Lộ trình tuyến được thiết kế đi qua hàng loạt điểm du lịch, dân cư và cơ quan hành chính. Cụ thể, xe buýt từ Chợ Côn Đảo qua các trục đường Phạm Văn Đồng – Võ Thị Sáu – Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Chí Thanh, nối vào đường Cỏ Ống, tiếp cận khu vực Bãi Đầm Trầu trước khi đến sân bay Côn Đảo và ngược lại, đảm bảo kết nối liền mạch.

Xe dừng – đỗ tại các vị trí đã được Sở Xây dựng thống nhất trong văn bản 17107/SXD-QLVT, gồm hơn 30 điểm nhận diện quen thuộc như Chợ Côn Đảo, Bưu điện Côn Đảo, Tòa án Côn Đảo, Cảng tàu khách, Sài Gòn Côn Đảo Resort, The Secret, Trại Phú Tường, Nghĩa trang Hàng Keo, Sở Lò Vôi, Ngã ba Phan Chu Trinh, Đất Dốc, Six Senses, Mũi Chân Chim, Mũi Tàu Bể, Yên Spa, Miếu Bà Phi Yến, Miếu Cậu, Bãi Đầm Trầu, KDC Văn hóa số 1 và điểm cuối tại Cảng Hàng không Côn Đảo.

Việc mở tuyến 173 được kỳ vọng tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng trên đảo, giảm áp lực phương tiện cá nhân và hỗ trợ du khách dễ dàng di chuyển đến các bãi biển, điểm tham quan nổi tiếng của Côn Đảo.