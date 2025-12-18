Không phải phở, món ăn từ 20.000 đồng/phần mới là hương vị Việt vào top 100 bữa sáng ngon nhất thế giới

Ba món ăn sáng lọt top 100 ngon nhất thế giới

Khi nói về món ăn sáng Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, phở gà thường được xem là lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố, đại diện gây chú ý của Việt Nam lại không phải phở. Thay vào đó, một món ăn bình dân, có giá chỉ từ 20.000 đồng/phần, gắn liền với nhịp sống buổi sáng của hàng triệu người Việt mới là cái tên được gọi tên: cơm tấm.

Một món ăn bình dân, có giá chỉ từ 20.000 đồng/phần là cơm tấm xếp hạng 100 món lọt top 100 bữa sáng ngon nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: VnExpress)

Theo danh sách Taste Atlas công bố năm 2025, Việt Nam có ba món ăn sáng lọt top 100, gồm bò kho, bún bò Huế và cơm tấm. Trong đó, cơm tấm được xếp trong nhóm các món ăn sáng được yêu thích toàn cầu bên cạnh nhiều cái tên nổi tiếng của châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Việc một món ăn gắn liền với quán vỉa hè, xe đẩy sáng sớm lại xuất hiện trong bảng xếp hạng quốc tế cho thấy cách thế giới nhìn về ẩm thực Việt Nam đang rộng mở hơn, không chỉ xoay quanh phở hay bánh mì.

Từ hạt gạo vụn đến món ăn sáng "quốc dân"

Cơm tấm có nguồn gốc từ gạo tấm là phần hạt gạo vỡ trong quá trình xay xát. Từ nguyên liệu từng bị xem là thứ phẩm, người miền Nam đã sáng tạo nên một món ăn đủ đầy, tiện lợi và dần trở thành bữa sáng quen thuộc ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh, thành khác.

Một đĩa cơm tấm truyền thống thường gồm cơm gạo tấm, ăn kèm sườn nướng, bì heo, chả trứng, thêm dưa chua, mỡ hành và nước mắm pha. (Ảnh: Pinterest)

Một đĩa cơm tấm truyền thống thường gồm cơm gạo tấm, ăn kèm sườn nướng, bì heo, chả trứng, thêm dưa chua, mỡ hành và nước mắm pha. Không cầu kỳ trong trình bày, nhưng sự kết hợp giữa vị mặn, ngọt, béo và chua nhẹ tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn và phù hợp với nhiều khẩu vị.

So với phở gà là món nước thiên về vị thanh thì cơm tấm mang đến cảm giác chắc bụng, no lâu, phù hợp với nhịp sống đô thị, nơi nhiều người cần một bữa sáng nhanh gọn nhưng đủ năng lượng.

Cách nấu giản dị nhưng không hề "dễ dãi"

Cơm tấm không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, nhưng mỗi thành phần đều cần làm đúng để tạo nên hương vị trọn vẹn. Gạo tấm phải được nấu sao cho hạt mềm, tơi nhưng không nát. Sườn thường được ướp với sả, tỏi, nước mắm, đường, đôi khi thêm mật ong hoặc sữa đặc, rồi nướng than hoặc nướng lò để tạo mùi thơm đặc trưng.

Một đĩa cơm tấm truyền thống thường gồm cơm gạo tấm, ăn kèm sườn nướng, bì heo, chả trứng, thêm dưa chua, mỡ hành và nước mắm pha. (Ảnh: Đại Việt Tourist)

Bì heo thái sợi mỏng, trộn thính vừa tay; chả trứng hấp mềm; nước mắm pha đóng vai trò "linh hồn", quyết định độ bắt miệng của cả đĩa cơm. Chính sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ khiến cơm tấm, dù là món ăn bình dân, vẫn có chiều sâu hương vị là điều mà nhiều du khách quốc tế đánh giá cao khi lần đầu thưởng thức.

Giá chỉ từ 20.000 đồng/phần

Giá cơm tấm trên thực tế khá linh hoạt, tùy quán và lượng topping. Ở phân khúc bình dân, một đĩa cơm tấm buổi sáng thường có giá từ 20.000 – 50.000 đồng, với sườn nướng, bì, chả hoặc trứng, đủ no, dễ ăn và phù hợp với số đông.

So với nhiều món ăn sáng nổi tiếng thế giới, đây là mức giá được xem là "thân thiện", góp phần giúp cơm tấm trở thành lựa chọn quen thuộc của cả người dân địa phương lẫn du khách.

Giá cơm tấm trên thực tế khá linh hoạt, tùy quán và lượng topping. (Ảnh: Youtube)

Trong khi đó, tại các quán nổi tiếng, đặc biệt là những địa chỉ được Michelin Guide gọi tên, giá một phần cơm tấm có thể tăng lên 150.000 – 300.000 đồng, thậm chí cao hơn với suất "siêu đầy đặn". Những đĩa này thường dùng sườn cốt lết lớn, ăn kèm trứng, chả, bì, đồ chua và nước mắm kẹo đậm đà cho thấy cơm tấm không chỉ là món ăn sáng bình dân, mà đã bước sang một phân khúc trải nghiệm ẩm thực được quốc tế chú ý.

Biến thể theo vùng miền và thói quen ăn uống

Dù gắn liền với miền Nam, cơm tấm ngày nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương với những điều chỉnh nhỏ. Có nơi thêm trứng ốp la, xíu mại, lạp xưởng; có nơi giảm độ ngọt của nước mắm hoặc thay đổi cách nướng sườn để phù hợp khẩu vị từng vùng.

Dù gắn liền với miền Nam, cơm tấm ngày nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương với những điều chỉnh nhỏ. (Ảnh: VinWonders)

Ban đầu được xem là món ăn sáng, cơm tấm dần trở thành món ăn cho cả ngày, từ bữa trưa đến bữa tối. Tuy nhiên, trong các bảng xếp hạng quốc tế, cơm tấm vẫn được xếp vào nhóm món ăn sáng đặc trưng, phản ánh đúng thói quen ẩm thực phổ biến của người Việt.

Báo chí và du khách quốc tế nói gì?

Nhiều trang du lịch và ẩm thực quốc tế khi giới thiệu về Việt Nam đều nhắc tới cơm tấm như một trải nghiệm "ăn như người bản địa". Trên các diễn đàn du lịch, không ít du khách chia sẻ rằng họ tìm đến quán cơm tấm vào buổi sáng và bất ngờ với hương vị đậm đà của món ăn này.

Một số bài viết nhận xét cơm tấm phản ánh rõ triết lý ẩm thực Việt là tận dụng nguyên liệu, không phô trương, nhưng chú trọng sự cân bằng hương vị. Việc cơm tấm được Taste Atlas đưa vào top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới năm 2025 được xem là sự ghi nhận dành cho một món ăn đời thường nhưng giàu bản sắc.

Việc cơm tấm được Taste Atlas đưa vào top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới năm 2025 được xem là sự ghi nhận dành cho một món ăn đời thường nhưng giàu bản sắc. (Ảnh: VnExpress)

Khi bữa sáng bình dân bước ra bản đồ ẩm thực thế giới

Việc cơm tấm được gọi tên trong bảng xếp hạng quốc tế cho thấy ẩm thực Việt không chỉ được đại diện bởi phở hay bánh mì. Những món ăn gắn liền với nhịp sống hằng ngày, giá chỉ vài chục nghìn đồng, vẫn đủ sức chinh phục thực khách toàn cầu nếu mang trong mình câu chuyện và hương vị riêng.

Một đĩa cơm tấm nóng hổi, giản dị nhưng trọn vị, có lẽ chính là cách ẩm thực Việt Nam bước ra thế giới: không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để người ta nhớ lâu.