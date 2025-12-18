Huế nhanh chóng phục hồi đón khách sau mưa lũ, du lịch giữ vững đà tăng trưởng.

Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua khiến nhiều khu vực tại TP Huế ngập sâu, hoạt động du lịch buộc phải tạm dừng trong vài ngày. Tuy nhiên, ngay khi nước rút, các điểm di tích đã mở cửa trở lại, du khách nhanh chóng quay lại tham quan. Số liệu thống kê cho thấy đà tăng trưởng du lịch Huế vẫn được giữ vững.

Phục hồi đà tăng trưởng

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua làm mực nước sông Hương, sông Bồ lên trên mức báo động, nhiều tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hùng Vương, Bến Nghé… bị ngập, giao thông ách tắc, sinh hoạt người dân đảo lộn. Một số vùng trũng phải sơ tán dân, nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch di chuyển tài sản lên cao, ưu tiên bảo đảm an toàn.

Hoạt động du lịch ở Huế từng phải tạm dừng đón khách vì ảnh hưởng mưa lũ liên tiếp .

Trong những ngày cao điểm ngập lụt, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tạm dừng đón khách tại Đại Nội và một số điểm di tích trong Kinh thành, nhằm bảo vệ công trình và bảo đảm an toàn cho du khách. Các tour tham quan quần thể di tích, phá Tam Giang, Bạch Mã… buộc phải hủy hoặc điều chỉnh.

Dù vậy, theo thống kê 10 tháng đầu năm, Huế đón khoảng 5,39 triệu lượt khách, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế hơn 1,52 triệu lượt, khách lưu trú khoảng 2,08 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước trên 10.700 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng đủ lớn để lấp “khoảng trắng du khách” do mưa lũ kéo dài.

Nhiều đoàn khách quốc tế đang lưu trú tại Huế thời điểm mưa lũ đã chọn ở lại, điều chỉnh lịch trình thay vì rời đi ngay.

Theo báo cáo của ngành du lịch TP Huế cho biết, thời điểm xảy ra lũ vào tháng 10 năm nay khiến lượng khách đến Huế giảm khoảng 1% so với tháng 9, nhưng vẫn tăng trên 60% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Huế có hụt đi một phần khách trong vài ngày đóng cửa di tích, song không rơi vào tình trạng “trắng khách”, đà phục hồi chung không bị đảo chiều.

Đáng chú ý, nhiều đoàn khách quốc tế đang lưu trú tại Huế thời điểm mưa lũ đã chọn ở lại, điều chỉnh lịch trình thay vì rời đi ngay. Du khách chuyển sang các hoạt động trong nhà, lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao ráo, chờ nước rút. Điều này cho thấy Huế vẫn giữ được niềm tin nhất định của du khách về độ an toàn và khả năng ứng phó thiên tai.

Lượng khách dần phục hồi

Ngay sau khi mưa giảm, nước sông rút, chính quyền và các đơn vị liên quan triển khai dọn dẹp môi trường, thu gom bùn, rác trên các tuyến phố, khu dân cư. Song song, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động lực lượng làm vệ sinh, kiểm tra hệ thống điện, kết cấu công trình bên trong quần thể di tích.

Đến khoảng 8 giờ ngày 31/10, Đại Nội và một số điểm trong Hoàng thành được mở cửa trở lại đón khách. Một số điểm còn lại mở sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn. Theo ghi nhận ban đầu, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan, trong đó tỷ lệ lớn là khách quốc tế từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Lượng khách dần phục hồi, đặc biệt là khách quốc tế đi theo tour đã đặt trước.

Hình ảnh dễ thấy là trong khi nhiều tuyến phố trung tâm vẫn còn dấu vết bùn non, rác sau lũ, khu vực Ngọ Môn - Đại Nội đã xuất hiện trở lại các đoàn khách nối nhau qua cổng, nghe thuyết minh, chụp ảnh tại Thái Hòa, Thế Miếu, Cửu Đỉnh… Nhiều người mặc áo mưa mỏng, mang ô, song vẫn giữ lịch trình tham quan như kế hoạch ban đầu.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tham quan, trong đó tỷ lệ lớn là khách quốc tế từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Các khách sạn, cơ sở lưu trú ở trung tâm cho biết, công suất phòng có giảm trong những ngày mưa lũ, nhưng không kéo dài. Sau khi thời tiết ổn định, di tích mở lại, lượng khách dần phục hồi, đặc biệt là khách quốc tế đi theo tour đã đặt trước. Một số doanh nghiệp lữ hành đánh giá, việc Huế mở cửa sớm các điểm di tích, đảm bảo an toàn, giúp hạn chế tình trạng hủy tour hàng loạt.

Sớm nối lại hoạt động đón khách được xem là yếu tố quan trọng để không “đứt mạch” mùa du lịch cuối năm, giai đoạn cao điểm khách quốc tế.

Nhờ đó, các sản phẩm du lịch chủ lực như tham quan di tích, trải nghiệm sông Hương, ẩm thực Huế… nhanh chóng được khôi phục. Trong bối cảnh Huế là tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia, việc sớm nối lại hoạt động đón khách được xem là yếu tố quan trọng để không “đứt mạch” mùa du lịch cuối năm, giai đoạn cao điểm khách quốc tế.