Cánh đồng hướng dương tại miền Tây Nghệ An: Toạ độ check-in bùng nổ cho hội chị em những ngày cuối năm

Điểm check-in bùng nổ

Cánh đồng hướng dương của Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK) tại vùng đất Phủ Quỳ, Nghệ An chính thức mở cửa đón khách từ ngày 16/12/2025 và nhanh chóng trở thành điểm check-in được săn đón trong dịp cuối năm dương lịch. Đây là thời điểm đồi hoa nở rộ đẹp nhất, tuy nhiên sắc vàng rực rỡ được dự báo sẽ duy trì đến khoảng sau Tết Dương lịch. Anh Nguyễn Lê Thăng, Quản lý nông nghiệp Cty CP Thực phẩm sữa TH (Tập đoàn TH) cho biết, hướng dương đã được trồng gối thành hai đợt khác nhau để mùa hoa kéo dài thêm, tạo điều kiện để du khách thập phương thoải mái lên kế hoạch du xuân, thưởng ngoạn, chụp ảnh.

Cánh đồng hướng dương nằm tại khu vực đồi C10, đối diện trang trại bò sữa số 1 và số 3 của Tập đoàn TH với không gian rộng mở, tầm nhìn thoáng đãng. Một triền đồi rộng lớn được phủ kín bởi những cây hướng dương cao trung bình 1,5-2 mét, đường kính hoa khi nở rộ có thể đạt khoảng 30 cm, tạo nên một background rực rỡ. Sắc vàng nổi bật trên nền xanh của những triền cỏ mênh mông, phía xa là bầu trời, núi non trùng điệp bao quanh giúp người chụp ảnh dễ dàng bắt trọn những khung hình toàn cảnh đầy ấn tượng.

TH cũng bố trí các lối đi giữa cánh đồng và nhiều điểm check-in bắt mắt để du khách thoải mái tạo dáng, chụp góc cận mà không làm ảnh hưởng đến thảm hoa.

Du khách dù đứng ở bất cứ góc nào cũng sẽ có được những bức ảnh ưng ý

Thời tiết Phủ Quỳ vào cuối đông se lạnh, đôi lúc nắng nhẹ, không khí trong lành, rất thuận lợi để chụp hình suốt cả ngày. Với nhiều người, chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa, hít một hơi thật sâu cũng đã đủ thấy lòng dịu lại.

Và với anh Nguyễn Lê Thăng, khoảnh khắc nhìn cánh đồng hoa do mình gắn bó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội mỗi khi mùa hoa đến là niềm vui rất riêng của một kỹ sư nông nghiệp. Đó là niềm tự hào khi cảnh quan được cải thiện, khi vùng đất mình gắn bó trở thành điểm đến được yêu mến, xen lẫn những trăn trở về việc giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ trải nghiệm chung cho du khách khi lượng người đổ về quá đông.

Anh Nguyễn Lê Thăng - Quản lý nông nghiệp Tập đoàn TH cho biết, doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quy trình canh tác hướng dương cũng như các loại cây nguyên liệu khác.

Và hướng dương không chỉ để ngắm

Một điểm check-in đẹp không phải là lý do duy nhất khiến TH kiến tạo những mùa hoa hướng dương. Khi những luống hướng dương đầu tiên được trồng, loài hoa này đã được định trở thành một trong hàng chục nguyên liệu cấu thành khẩu phần ăn của đàn bò sữa được chăm sóc theo tiêu chuẩn "nhà bếp 5 sao" tại các trang trại TH, mở đầu cho hành trình "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của Thương hiệu quốc gia TH true MILK.

Theo anh Thăng, hướng dương tại các cánh đồng của Tập đoàn TH không được trồng theo cảm hứng mà tuân thủ quy trình canh tác chặt chẽ, được tính toán ngay từ đầu vụ. Năm nay, hoa được gieo từ khoảng tháng 10, lựa chọn giống phù hợp nhằm vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng cho đàn bò sữa, vừa thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng đất Nghĩa Đàn, qua đó hạn chế sâu bệnh và giảm tác động tới môi trường.

Trong toàn bộ quá trình trồng cây thức ăn chăn nuôi, dù là hướng dương hay các loại cây khác, Tập đoàn TH đều ứng dụng công nghệ cao, kết hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Các thửa đất được đồng bộ trên hệ thống GPS và Google Map, giúp xác định hướng canh tác tối ưu cho máy móc công suất lớn, nâng cao hiệu quả cơ giới hóa và quản lý tập trung.

Hệ thống tưới tự động của Tập đoàn TH tạo điều kiện thuận lợi cho gieo trồng những cánh đồng lớn

Bên cạnh đó, để đảm bảo những bông hoa hướng dương được cung cấp nước chính xác theo nhu cầu, Tập đoàn TH cũng sử dụng hệ thống cảm biến hiện đại nhằm đo độ ẩm đất, tính toán lượng nước cần thiết và vận hành hệ thống tưới tự động. Dữ liệu được gửi trực tiếp tới thiết bị di động của người quản lý để hỗ trợ đưa ra quyết định kịp thời.

"Với tôi, Nghĩa Đàn là vùng đất rất thuận lợi cho nông nghiệp tập trung, cơ giới hóa công nghệ cao. Cánh đồng rộng, mùa mưa và mùa khô phân biệt rõ ràng, thuận tiện cho canh tác bằng máy. Cùng với đó, nguồn phân bón chủ yếu là phân hữu cơ quý giá từ chính trang trại cũng giúp cây trồng khỏe mạnh và ít sâu bệnh" - Anh Thăng chia sẻ.

Theo anh Thăng, sự xuất hiện của rất nhiều ong cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy hoa được trồng trong môi trường sạch, đảm bảo chất lượng

Sau gieo trồng khoảng 90 đến 100 ngày, khi hoa trĩu hạt và đạt chất lượng tối ưu, toàn bộ cây sẽ được thu hoạch. Với năng suất trung bình 40 đến 45 tấn mỗi hecta, cánh đồng hoa sau mùa nở rộ, khi bông và hạt nặng dần, thân cây đạt độ héo thích hợp sẽ tiếp tục hành trình mới trong vai trò là một nguồn bổ sung cho thức ăn thô xanh của đàn bò sữa TH - đàn bò với quy mô khổng lồ: xấp xỉ 70.000 con.

Cây hướng dương được tận dụng toàn bộ, từ thân, lá đến hoa. Chị Vy Thị Thu Hằng, Giám đốc Thức ăn và Dinh dưỡng Tập đoàn TH giải thích: "Hướng dương có hàm lượng protein khá cao, đồng thời cung cấp omega 3 và chất xơ trong khẩu phần ăn của bò. Điểm đặc biệt là phần thân và lá của cây hướng dương có chất xơ dễ tiêu hóa hơn so với nhiều loại cây cỏ khác."

So với nhiều loại cây trồng khác như ngô hay một số loại cỏ, hàm lượng protein trong hướng dương cao hơn từ 6 đến 16%, góp phần làm đa dạng khẩu phần ăn của đàn bò sữa.

Một trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của TH true MILK tại Nghệ An.

Có thể nói, hướng dương và các cây nguyên liệu là mắt xích quan trọng trong trong chiến lược tự chủ nguồn thức ăn thô xanh của TH. Hướng dương được phối trộn cùng cỏ mombasa, ngô, cao lương,... và các loại thức ăn tinh để tạo nên khẩu phần hoàn chỉnh, chất lượng cho đàn bò. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn và phân bổ tới các trang trại TH. Trên chính những cánh đồng này và trong cả quy trình tiếp theo sau đó, TH đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, làm nên Thương hiệu quốc gia TH true MILK vươn tầm thế giới.

Giữa sắc vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời, cánh đồng hướng dương vì thế không chỉ là nơi để chụp những bức ảnh đẹp, mà còn kể câu chuyện về sự hài hòa giữa thiên nhiên và bàn tay con người, giữa cảnh quan và nông nghiệp bền vững.

Không khí lễ hội, sắc hoa ấm áp, sự chu đáo trong cách đón khách cùng tầng ý nghĩa phía sau mỗi bông hoa, tất cả hòa lại, tạo nên một điểm đến vừa đẹp để thưởng ngoạn, vừa đáng để trải nghiệm. Đúng mùa nở rộ nhất, cánh đồng hướng dương TH trở thành điểm hẹn khó bỏ lỡ trong dịp cuối năm, nơi hội chị em chắc chắn sẽ muốn ghé để mang về một bộ ảnh tươi tắn và một chuyến đi mở đầu năm mới đầy cảm hứng.