Sáng tỏ thông tin Thủy Tiên, Công Vinh ly hôn

Ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. Sau 6 năm bên nhau, cặp đôi quyết định tổ chức kết hôn. Cả hai đã có một con gái chung tên là Bánh Gạo. Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Thủy Tiên đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cô chia sẻ khoảnh khắc đi uống cà phê cùng ông xã Công Vinh và bạn bè.

Dưới bài đăng, nữ ca sĩ sinh năm 1985 cũng lên tiếng phản hồi về chuyện hôn nhân. Cụ thể khi một netizen để lại bình luận: "Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây", Thủy Tiên liền yêu cầu những người tung tin đồn ra mặt trực tiếp làm rõ: "Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi". Động thái này của cô đã phủ nhận chuyện rạn nứt với ông xã sau gần 20 năm bên nhau.

Thủy Tiên và Công Vinh hiếm hoi lộ diện trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cô lên tiếng đòi đối chất trực tiếp với những người đã tung tin đồn rạn nứt với ông xã. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu tiên cả hai vướng nghi vấn trục trặc. Giữa năm 2024, cặp đôi cũng từng bị đồn ly hôn sau đó, họ lên tiếng phủ nhận. Cựu cầu thủ khi đó bày tỏ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Công Vinh từng lên tiếng phủ nhận tin đồn trục trặc với vợ vào giữa năm 2024. Ảnh: FBNV

Công Vinh và Thủy Tiên từng gây chú ý với các dự án thiện nguyện quy mô lớn, đặc biệt là đợt cứu trợ miền Trung năm 2020. Tuy nhiên, sau vụ kêu gọi cứu trợ này đã kéo theo nhiều thị phi cho vợ chồng Thuỷ Tiên, khiến cả hai phải đối diện với làn sóng dư luận nặng nề suốt một thời gian dài. Dù đã được cơ quan chức năng kết luận không có sai phạm, hình ảnh của họ trong mắt công chúng phần nào bị ảnh hưởng.

Vào cuối năm 2023, ca sĩ Thủy Tiên từng chuyển hướng livestream bán hàng. Tuy nhiên, đông đảo netizen lại không hỏi gì về các sản phẩm mà lại nhắc về ồn ào sao kê. Thủy Tiên từng chia sẻ về tài sản của ông xã vào năm 2021: "Trong khi anh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỉ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi...

Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng chứng từ đầy đủ". Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết thêm: "Nói thì bảo khoe của thì cũng kỳ, mà không nói thì bảo nhà mình nghèo, không có tiền xây nhà toàn đi từ thiện để ăn chặn mình cũng không yên".

Sau đợt cứu trợ ở miền Trung năm 2020, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã vướng thị phi. Ảnh: FBNV