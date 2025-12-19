Những Gen Z tài năng đứng sau các sản phẩm triệu view của Vpop chính thức “bước ra ánh sáng”, tranh tài tại WeYoung 2025

Khi đời sống tinh thần của giới trẻ được nâng cao, văn hóa đi xem concert cũng ngày càng phát triển. Để các sự kiện âm nhạc diễn ra trọn vẹn về cả phần nghe lẫn phần nhìn, không thể thiếu những người đứng sau sân khấu. Họ là những người mang đến vẻ đẹp, sự sáng tạo và những khoảnh khắc bùng nổ mà nghệ sĩ muốn truyền tải đến khán giả.

Đó là các chuyên gia Visual LED, Giám đốc Sáng tạo và nhiều vị trí quan trọng khác. Trong số họ, 2 gương mặt trẻ xuất sắc đã được vinh danh trong hạng mục YoungID của WeYoung 2025. YoungID nhanh chóng gây chú ý bởi đây là hạng mục tôn vinh những cá nhân trẻ năng động, dám lên tiếng và dùng hành động để tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Mỗi gương mặt là minh chứng sống động cho sự sáng tạo và dám làm, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối.

Nghệ sĩ Visual LED Trần Việt Hoàng (Vịt Bầu): Đứng sau loạt hit của Em Xinh Say Hi

Vịt Bầu, tên thật là Trần Việt Hoàng, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và đang dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Trong những năm gần đây, anh đảm nhận vai trò Visual LED cho nhiều chương trình và sự kiện quy mô lớn, từ các tiết mục trong Em Xinh Say Hi, Concert Encore - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phần trình diễn của Đức Phúc tại Intervision 2025 cho đến Lễ hội Độc lập - 80 năm tự hào Việt Nam. Mỗi dự án đều thể hiện rõ sự trưởng thành trong tư duy hình ảnh và kỹ năng xử lý sân khấu ngày càng tinh tế.

Những thành công này không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình kiên trì sáng tạo và chia sẻ các sản phẩm cá nhân. Từ đồ án, artwork đến những dự án thử nghiệm được đăng tải trên các cộng đồng thiết kế và mạng xã hội, Hoàng dần tạo ra những “tín hiệu nhận diện” giúp anh được các studio, đạo diễn sân khấu và ekip sản xuất chủ động mời hợp tác.

Bên cạnh lĩnh vực sự kiện, Vịt Bầu còn để lại dấu ấn trong âm nhạc với vai trò Visualize MV cho các dự án như Trăng Treo Lửng Lơ của Lamoon & Ái Phương hay Hoạ Trăng của Tăng Vịnh Nghi. Anh luôn thể hiện khả năng hòa quyện giữa kỹ thuật thị giác và ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời hợp tác cùng nhiều thương hiệu nổi bật, tiêu biểu như Zakka Naturals với bộ sản phẩm “Tuyên ngôn làn da Việt”, Vincom với Key Visual Trung Thu 2025, hay Một Bát Trà với bộ tem “Vòng quanh kiến trúc Việt”.

Những dấu mốc này cho thấy Vịt Bầu không chỉ là một tài năng triển vọng mà đang trở thành gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong ngành visual, hứa hẹn còn tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Creative Director Ba Thanh Nguyen (Bếp): Góp phần làm nên màn trình diễn Top 1 thế giới của Đức Phúc tại Intervision 2025

Nguyen Ba Thanh (Bếp), là một Creative Director sở hữu phong cách sáng tạo độc đáo, luôn biết cách biến những ý tưởng táo bạo thành ngôn ngữ thị giác giàu cảm xúc. Năm 2024 là cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của anh khi đảm nhận phần visual cho nhiều sản phẩm âm nhạc triệu view như Đoá Phù Dung, Ngáo Ngơ, Sau Đêm Nay, Tình Đầu Quá Chén và I'm Thinking About You. Mỗi khung hình trong các dự án đều được xử lý tinh tế, thể hiện rõ dấu ấn thẩm mỹ và phong cách kể chuyện đặc trưng của Bếp.

Tiếp nối thành công đó, năm 2025 anh tiếp tục khẳng định năng lực với phần visual của Đức Phúc tại Intervision 2025. Đồng thời, Bếp còn đảm nhiệm vai trò Visual Director, Art Director cho nhiều nghệ sĩ như Ca nương Kiều Anh, Bích Phương, và tham gia loạt sản phẩm của Em Xinh Say Hi như Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Cách Yêu Đúng Điệu, Em Chỉ Là. Đặc biệt, anh chịu trách nhiệm toàn bộ 9 layout concept cho Ca nương Kiều Anh trong concert Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng - Day 1, thể hiện sự tỉ mỉ cùng biên độ sáng tạo rộng mở.

Với mỗi dự án, Bếp không chỉ góp phần nâng tầm hình ảnh nghệ sĩ theo hướng hiện đại và giàu tính nghệ thuật, mà còn làm nổi bật bản sắc âm nhạc riêng. Hành trình bền bỉ và những thành quả này đã khẳng định anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của lĩnh vực visual tại V-pop hiện nay.

Jio Han: Nữ Visual Director từng gây sốt với “bữa tiệc thị giác” tại GENfest

Một nghệ sĩ trẻ từng gây sốt với bữa tiệc thị giác tại GENfest 2024, Jio Han là cựu sinh viên của trường Đại học Hoa Sen tốt nghiệp Á Khoa với bài thi từng ấn tượng mạng xã hội. Jio Han đã có một năm 2024 đầy rực rỡ, sang đến năm 2025, Jio Han vẫn tiếp tục cái đà phát triển đó mà bức tốc lên phía trước với những dự án sự kiện âm nhạc lớn.

Năm 2025, Jio Han lại tiếp tục đồng hành cùng GENfest, nhưng lần này là mức độ cầu kỳ, chi tiết trong kịch bản và vận hành lớn hơn rất nhiều. Đến mức cô phải thốt lên rằng: “Một đêm điên rồ với 6 mini-concert nghĩa đen diễn ra cùng 1 lúc trên sân khấu lớn - đây cũng là sân khấu lớn & phức tạp nhất của mình từng có. Với mình, đây là một đêm diễn đặt dấu mốc cho rất nhiều sự bùng nổ & phát triển sau này, và mình rất tự hào khi đội ngũ Encore đã kiến tạo nó”.

Nữ nghệ sĩ thị giác còn đồng hành cùng các chương trình âm nhạc trong nước như: Tân Binh Toàn Năng, Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, OMO Concert,... Không chỉ hợp tác với những nghệ sĩ trong nước, Jio Han còn góp phần làm nên những màn trình diễn mãn nhãn của các nghệ sĩ quốc tế như Irene & Seulgi trong sự kiện K-SHOWTIME. Đánh dấu bước phát triển không nhỏ của Jio Han trong năm 2025.

WeYoung 2025 không chỉ là nơi gọi tên những cá nhân xuất sắc đứng sau ánh hào quang của Vpop, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một thế hệ Gen Z đang từng ngày định hình diện mạo mới cho công nghiệp âm nhạc Việt. Từ sân khấu concert, MV triệu view đến những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc, họ chọn sáng tạo làm tiếng nói và dấn thân để tạo giá trị bền vững. Khi những người trẻ dám bước ra ánh sáng và được trao cơ hội ghi nhận xứng đáng, hành trình truyền cảm hứng ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, mở ra tương lai nơi tài năng trẻ Việt tự tin sánh vai và bứt phá trên những sân khấu lớn hơn.

