Không nhận ra Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh là cái tên gắn bó lâu năm với khán giả Việt, được xem như một trong những tượng đài của làng hài trong nước. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng hóa thân đa dạng, ông đã góp phần định hình nên thời kỳ hoàng kim của sân khấu hài miền Nam.

Bên cạnh đó, Hoài Linh còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như người dẫn chương trình, giám khảo gameshow hay diễn viên điện ảnh. Với sức hút lớn và phong cách gần gũi, ông từng được xem là “bảo chứng” cho thành công của hàng loạt chương trình giải trí đình đám, trong đó có Ơn giời cậu đây rồi, Gương mặt thân quen hay Người bí ẩn.

Với "Làm giàu với ma", Hoài Linh cho thấy sự nỗ lực lớn trong ngày trở lại.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh không chỉ là người nghệ sĩ tạo dấu ấn cá nhân sâu sắc mà còn là người nâng đỡ, dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Những tên tuổi như Trấn Thành, Trường Giang, Nam Thư hay em ruột Dương Triệu Vũ đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ phong cách của nam danh hài.

Tuy nhiên, năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh khi vướng vào lùm xùm liên quan đến hoạt động từ thiện miền Trung. Nam danh hài bị cộng đồng mạng đặt câu hỏi về việc chậm giải ngân hơn 13 tỷ đồng tiền quyên góp cứu trợ bão lũ.

Trước làn sóng chỉ trích, Hoài Linh đã lên tiếng giải thích, cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các quy định hạn chế di chuyển khiến việc đến tận nơi trao quà cứu trợ gặp khó khăn.

Hoài Linh bày tỏ mong muốn được tự tay thực hiện công tác thiện nguyện để đảm bảo sự minh bạch và trọn vẹn ý nghĩa. Đồng thời, nghệ sĩ cũng gửi lời xin lỗi khán giả và người dân miền Trung vì số tiền được chuyển đi muộn hơn dự kiến, khẳng định không hề có chuyện chiếm dụng hay sử dụng sai mục đích.

Hoài Linh từng chia sẻ: “Nếu lấy sự nghiệp hơn 30 năm để đánh đổi mười mấy tỷ đồng thì có đáng không? Tôi không bao giờ làm điều khiến những người tin tưởng mình phải thất vọng. Số tiền này sẽ được gửi đến tận tay bà con miền Trung. Tôi chỉ xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.”

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an TP.HCM kết luận không có dấu hiệu tội phạm trong vụ việc, đồng nghĩa với việc nghệ sĩ Hoài Linh không bị khởi tố hình sự. Dù được minh oan về mặt pháp lý, nhưng vụ ồn ào này đã để lại vết trầy sâu trong hình ảnh và sự nghiệp của nam danh hài.

Cách đó ít lâu, nghệ sĩ Hoài Linh cũng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Sau thời gian tạm lui khỏi sân khấu để tập trung chữa bệnh, đến năm 2024, nam danh hài tiết lộ tình trạng sức khỏe có diễn biến phức tạp hơn khi căn bệnh đã di căn, buộc phải uống thuốc duy trì suốt đời.

Ngoài ra, Hoài Linh còn phải đối mặt với chứng mất ngủ kinh niên kéo dài hơn hai thập kỷ, căn bệnh khiến sức khỏe và tinh thần chịu nhiều ảnh hưởng.

Trải qua bệnh tật và những biến cố lớn trong sự nghiệp, Hoài Linh dần thay đổi cách sống và nhìn nhận lại giá trị của cuộc đời. Từ một người hoạt động nghệ thuật sôi nổi, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và mạng xã hội, ông gần như rút lui khỏi đời sống công chúng. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng sau tất cả, ông nhận ra điều quý giá nhất không phải là danh tiếng hay hào quang sân khấu, mà là sức khỏe, gia đình và sự bình yên trong tâm hồn.

Có một thời gian dài, Hoài Linh gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí quy mô lớn, chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ và giản dị. Nghệ sĩ ít khi xuất hiện trước công chúng, không còn cập nhật mạng xã hội hay tham gia những sự kiện thu hút truyền thông như trước.

Thay vì ánh đèn sân khấu và những buổi ghi hình dày đặc, Hoài Linh dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng, chỉ thỉnh thoảng nhận lời góp mặt trong vài dự án sân khấu nhỏ hoặc tham gia một số bộ phim điện ảnh phù hợp. Sự trở lại hiếm hoi của ông thường khiến khán giả bất ngờ, bởi hình ảnh hiện tại của nam nghệ sĩ giản dị hơn, trầm lắng hơn so với giai đoạn hoàng kim.

Nhiều người hâm mộ khi gặp lại còn bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí “suýt không nhận ra Hoài Linh” sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân nhân ngày giỗ của cha, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong chia sẻ đầy xúc động, nam ca sĩ không chỉ gửi lời tưởng nhớ đến người bố quá cố mà còn hé lộ đôi chút về cuộc sống hiện tại của gia đình, đặc biệt là tình hình sức khỏe của anh trai Hoài Linh.

Như một lời tâm sự gửi đến cha, Dương Triệu Vũ viết rằng các anh chị em trong nhà vẫn khoẻ mạnh, yêu thương và đùm bọc nhau như lời dạy ngày nào. Anh cho biết, “Anh Bốn” (cách gọi thân mật dành cho nghệ sĩ Hoài Linh) hiện sức khỏe ổn định, đã trở lại sân khấu, song không còn xuất hiện thường xuyên như trước.

“Anh đã trở lại sân khấu, chỉ là không thích đi đâu chơi, lúc rảnh chỉ muốn ở nhà với mẹ,” Dương Triệu Vũ chia sẻ. “Con vẫn hạnh phúc, mỗi ngày cố gắng học theo anh Bốn sống giản dị, yêu thương gia đình…”

