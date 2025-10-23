Ai là người phá nát hôn nhân của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên?

Trong những ngày này, câu chuyện xoay quanh cặp đôi tiểu thư - tài tử Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không ít người tỏ vẻ xót xa thay cho nam diễn viên Sở Kiều Truyện vì phải chịu sự ghẻ lạnh khi làm phò mã gia tộc “trùm sòng bạc”, hơn nữa lại chẳng có nổi một tờ hôn thú với thiên kim nhà họ Hà, đồng thời chê trách gia tộc hào môn nức tiếng keo kiệt, “ăn trên đầu trên cổ” chàng rể showbiz.

Tuy nhiên, theo trang QQ, tình cảm của cặp đôi nguội lạnh, trên đà đổ vỡ là do có người đứng phía sau thao túng, đó chính là mẹ của Hà Siêu Liên - bà ba “trùm sòng bạc” Trần Uyển Trân.

Bà Trần Uyển Trân từng từ một nữ y tá nhỏ nhoi trở thành vợ ba "trùm sòng bạc", nay lại thao túng hôn nhân của ái nữ.

Nhớ lúc trước, khi cặp đôi tổ chức hôn lễ thế kỷ, báo chí xứ Cảng đồn rằng Đậu Kiêu đã dốc toàn bộ vốn liếng, bỏ ra 50 triệu HKD (169,5 tỷ đồng) để mua sính lễ và chi trả chi phí tổ chức đám cưới xa hoa với Hà Siêu Liên ở Bali (Indonesia). Không chỉ vậy, anh còn bỏ tiền cho vợ trang hoang lại căn nhà mới, khiến bản thân rơi vào tình trạng “rỗng túi”.

Thế nhưng, giờ đây lại có một luồng tin khác hoàn toàn trái ngược, khiến dân tình chẳng biết nên tin vào đâu. Giang hồ đồn thổi, Đậu Kiêu chỉ góp công góp sức chứ không hề góp của trong hôn lễ thế kỷ. Người “mở ví” không ai khác ngoài mẹ của Hà Siêu Liên. Bà sở dĩ thoáng tay, tổ chức hôn lễ thế kỷ cho ái nữ là để hơn thua với tình địch là bà tư Lương An Kỳ.

Mẹ vợ Đậu Kiêu mới là người "chủ chi" cho hôn lễ.

Một nguồn tin cho biết, gia tộc nhà họ Hà có quy định là con cháu khi kết hôn đều phải ký hiệp định trước hôn nhân, để đảm bảo tài sản được nắm giữ trong tay người nhà, không bị thất thoát ra bên ngoài. Đồng thời, mỗi khi sinh được một người con, các thành viên nhà họ Hà có thể nhận thêm một phần tiền từ quỹ gia tộc. Nếu liên hôn để mang lại lợi ích cho gia tộc thì có thể xin một khoản tiền lớn để tổ chức hôn lễ, còn nếu nửa kia không thuộc dạng “môn đăng hộ đối” thì sẽ phải tự lo liệu cho ngày vui của mình. Đây cũng là lý do khiến Hà Du Quân (con bà tư) và siêu mẫu Victoria’s Secret Hề Mộng Dao mãi không chịu tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng, mấy năm trước, ái nữ của bà tư - Hà Siêu Doanh đã kết hôn một gia tộc giàu có ở Cáp Nhĩ Tân nên xin được tiền trợ cấp hôn lễ từ gia tộc. Nhà trai cũng vui vẻ ký hợp đồng hôn nhân, mang sính lễ cực khủng đến để rước nàng về dinh, khiến nhà gái được nở mày nở mặt.

Có lẽ vì vậy nên bà ba sẵn sàng chơi lớn, bỏ tiền túi cho Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ thế kỷ, muốn “át vía” bà tư (vì Đậu Kiêu ở “cửa dưới”, không phải đối tượng liên hôn nên Hà Siêu Liên không xin được trợ cấp đám cưới từ gia tộc). Mặc dù Đậu Kiêu cũng tặng sính lễ tương tự như người anh em đồng hao nhưng việc anh không chịu ký tên vào hợp đồng hôn nhân khiến mẹ chồng không hài lòng, không chịu để cặp đôi đăng ký kết hôn.

Bà tư mát mặt nhờ hôn lễ rình rang của con gái, khiến bà ba khó chịu ra mặt.

Bà ba sẵn sàng chi tiền cho hôn lễ của ái nữ, nhắm hơn thua với bà tư.

Còn về cặp đôi Hà Siêu Liên – Đậu Kiêu, họ từng khiến dân tình phải ngưỡng mộ với những khoảnh khắc ngọt ngào, đến với nhau bất chấp sự chênh lệch về gia thế. Tuy nhiên, sự kìm kẹp của mẹ khiến tiểu thư họ Hà rất khó xử. Bà ba không hề cung cấp chút “lực đỡ” nào cho Đậu Kiêu sau khi làm rể “trùm sòng bạc” và cũng cho phép anh tham gia sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Có nguồn tin cho biết, bà nắm trọn quyền tài chính trong tay, chưa từng cho chàng rể lấy một xu.

Điều này khiến nam diễn viên Sở Kiều Truyện vô cùng tự ái, dần sứt mẻ tình yêu với vợ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những tin đồn được dân tình rỉ tai nhau, chưa có nguồn chính thống nào xác thực, chưa rõ thực hư thế nào.

Giờ đây công chúng nhận thấy rõ sự xa cách giữa Hà Siêu Liên – Đặng Siêu, dù ái nữ “trùm sòng bạc” từng lên tiếng phủ nhận. Họ sống xa nhau 1 thời gian dài, thậm chí không đón Tết cùng nhau. Vài tháng sau lễ cưới (2023), Hà Siêu Liên đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục.

Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Bước sang năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Nguồn: QQ