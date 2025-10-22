Gia đình thông báo tình hình sức khoẻ NS Hoài Linh

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh - đã chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân nhân dịp giỗ bố, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong bài viết, nam ca sĩ gửi lời nhắn xúc động đến người bố quá cố, đồng thời tiết lộ tình hình hiện tại của gia đình và sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh.

Như một lời nhắn nhủ đến bố, Dương Triệu Vũ cho biết anh trai vẫn khoẻ và đã trở lại sân khấu, chỉ là ít giao tiếp mà thích ở nhà với mẹ. Cụ thể, Dương Triệu Vũ chia sẻ: "Sáu anh chị em chúng con đều khoẻ, yêu thương nhau, kính trên nhường dưới như lời Bố dạy. Anh Bốn mỗi ngày đều sống vui vẻ, Bố yên tâm nhé! Anh đã trở lại sân khấu, chỉ là không thích đi chơi đâu, lúc rảnh chỉ muốn dành thời gian bên Mẹ! Còn con vẫn hạnh phúc, mỗi ngày cố gắng học theo anh Bốn sống giản dị, yêu thương gia đình… Bố có vui không?".

Nghệ sĩ Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và gia đình cùng làm ngày giỗ thứ 4 cho bố

Dương Triệu Vũ chia sẻ sức khoẻ của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn tốt

Năm 2021, nghệ sĩ Hoài Linh được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu và phải trải qua thời gian dài điều trị. Đến năm 2024, nam danh hài cho biết bệnh đã di căn, buộc anh phải dùng thuốc duy trì suốt đời. Ngoài ra, Hoài Linh còn phải đối mặt với chứng mất ngủ kéo dài - căn bệnh đã đeo bám anh suốt hơn 20 năm.

Từ khi sức khỏe sa sút và trải qua những biến cố lớn, Hoài Linh gần như rút lui khỏi mạng xã hội. Nam nghệ sĩ chia sẻ, khoảng lặng đó giúp bản thân nhìn lại mọi thứ và nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, gia đình và sự bình yên.

Trong một sự kiện gần đây, nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định sức khỏe của anh hiện tại vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại. Nam danh hài thậm chí bất ngờ vì nhiều lúc bị ghép ảnh NSƯT Minh Nhí viếng đám tang Hoài Linh, nhưng dần quen với việc đó:

"Như quý vị biết rồi, trên mạng lâu lâu hay xuất hiện tin kiểu Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ. Lâu lâu ngủ dậy có người gọi cho gia đình hỏi mẹ tôi là Hoài Linh bị gì vậy? Hoài Linh có sao không? Nó uống thuốc gì vậy chị? Mẹ Linh nói Linh bị gì vậy? Chứ Linh bị gì dễ gì không dở ra?".

Bệnh ung thư tuyến giáp của nghệ sĩ Hoài Linh đã di căn, và nam danh hài phải dùng thuốc duy trì suốt đời

Nếu như trước đây, nghệ sĩ Hoài Linh phủ sóng ở nhiều chương trình, làm giám khảo và nhận cát xê khủng thì hiện tại, nam danh hài ít tham gia các gameshow giải trí.

Thay vào đó, nghệ sĩ Hoài Linh tập trung vào các vai diễn ở sân khấu. Những hình ảnh nam danh hài say mê tập luyện cùng đàn em luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hoài Linh còn nhận các show diễn lớn nhỏ trong nước lẫn hải ngoại, tham gia các phim điện ảnh.

Nam nghệ sĩ còn theo học lớp bồi dưỡng nghề đạo diễn sân khấu do NSND Ngọc Giàu giảng dạy tại Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh. Danh hài Hoài Linh cho biết đăng kí học đạo diễn không phải để làm đạo diễn, mà muốn bổ khuyết những gì mình còn thiếu. Nếu có duyên, danh hài mong dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các đồng nghiệp trẻ như một cách tìm niềm vui trong cuộc sống.