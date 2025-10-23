Thông tin nóng về “Bom sex” hot nhất hiện tại và bạn trai hơn 12 tuổi

Sáng 23/10, tờ Starnews đưa tin, "bom sex" đình đám nhất showbiz Hàn Quốc hiện tại - Hwasa - được cho là đã chia tay bạn trai doanh nhân hơn 12 tuổi chỉ sau 2 năm công khai mối quan hệ. Theo nguồn tin, chủ nhân bản hit Maria lộ hàng loạt dấu hiệu "đường ai nấy đi" với bạn trai trong những màn lộ diện gần đây, trong đó có cả tuyên bố gây bão cộng đồng mạng khi xuất hiện ở 1 talk show.

Chỉ mới ngày hôm qua (22/10), Hwasa xuất hiện trong chương trình Cultwo Show (SBS PowerFM) để quảng bá cho ca khúc Good Goodbye đánh dấu màn trở lại làng nhạc Kpop. Được biết, bài hát thể hiện tâm trạng và suy nghĩ của cô gái sau mối tình tan vỡ. Đáng nói, đích thân Hwasa đã tham gia vào việc sáng tác, viết lời cho ca khúc. Ngay trên sóng Cultwo Show mới đây, người dẫn chương trình Kim Tae Gyun gặng hỏi Hwasa từng nói lời chia tay tốt đẹp với ai chưa, kèm lời bình luận: "Thật khó tin 1 lời chia tay tốt đẹp lại có thể tồn tại giữa những người từng yêu nhau". Và Hwasa đã không ngần ngại đáp lại tiền bối: "Em tin chắc chuyện này có thể xảy ra ạ". Từ đây, tờ Starnews nhận định, chủ nhân bản hit Maria vừa "bóng gió" về chuyện chia tay bạn trai doanh nhân đáng tuổi chủ. Hơn nữa, nữ ca sĩ cũng được cho là mượn lời ca khúc mới Good Goodbye để gửi gắm những suy nghĩ, thông điệp của bản thân tới khán giả sau mối tình đã qua với người yêu cũ.

Hwasa liên tục để lộ dấu hiệu đã chia tay bạn trai doanh nhân hơn 12 tuổi trong thời gian gần đây

Hwasa được biết đến là "bom sex" đình đám nhất làng nhạc Kpop ở thời điểm hiện tại

Nhưng đây mới là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Hwasa thực sự đã "tan đàn xẻ nghé" với bạn trai doanh nhân. Trong màn xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Naraesik trước đó cùng người mẫu Han Hye Jin và nữ diễn viên hài Park Na Rae, Hwasa đã có phát ngôn gây dậy sóng về tình trạng mối quan hệ của cô cùng 2 đàn chị: "Cả 3 chúng tôi đều độc thân vào lúc này". Qua đây có thể thấy, Hwasa hiện đã không còn ở trong mối quan hệ yêu đương với doanh nhân hơn 12 tuổi. Thông tin này khiến nhiều khán giả tiếc nuối xen lẫn bất ngờ bởi nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng chủ động theo đuổi đàng trai rất quyết liệt và cặp đôi 1 thời đã yêu nhau trong thời gian dài.

Hwasa dõng dạc tuyên bố cô đang độc thân khi xuất hiện trong 1 talk show trước đó

Còn nhớ hồi tháng 6/2023, tờ Sports Seoul đưa tin, chủ nhân bản hit Maria đang hẹn hò doanh nhân hơn cô 12 tuổi. Vào thời điểm đó, cặp đôi đã hạnh phúc bên nhau được hơn 5 năm. Bạn trai cũ của nữ ca sĩ sinh năm 1983, từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, hiện có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình.

Hành trình tình yêu của cặp đôi 1 thời bắt đầu từ 5 năm trước khi Hwasa chủ động theo đuổi người trong mộng. Ban đầu, vị doanh nhân tỏ ra dè dặt trước tình cảm từ thành viên MAMAMOO do khoảng cách tuổi tác giữa 2 người cộng thêm việc Hwasa là nghệ sĩ nổi tiếng.

Thế nhưng, vị doanh nhân đã bị lay động trước những nỗ lực theo đuổi không ngừng nghỉ và tấm chân tình của Hwasa. Nguồn tin cho biết, bạn trai cũ của Hwasa bị thu hút bởi tính cách thực tế, sự chân thành của thành viên MAMAMOO.

Chuyện tình của Hwasa và tình cũ doanh nhân từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Hwasa sinh năm 1995, gia nhập làng giải trí với tư cách là em út trong nhóm nhạc MAMAMOO khi vừa tròn 19 tuổi. Cô cùng nhóm MAMAMOO gặt hái nhiều thành tích khủng qua hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Nữ ca sĩ chính thức lấn sân solo vào năm 2019 với ca khúc Twit và nhanh chóng đạt được thành công lớn. "Thừa thắng xông lên", cô tiếp tục phát hành Maria, ca khúc thắng lớn về mặt thương mại, trở thành bản hit kinh điển của Kpop. Mới đây, nữ ca sĩ chính thức trở lại làng nhạc với Good Goodbye và đang gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ.

Bên cạnh giọng hát đặc trưng, Hwasa còn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ thân hình nóng bỏng, được mệnh danh là "bom sex" thành công nhất làng nhạc xứ kim chi ở thời điểm hiện tại.

"Bom sex" Hwasa nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội nhờ thân hình nóng bỏng

Trong những năm qua, nữ ca sĩ 9X thành công gây ấn tượng với công chúng bằng ngoại hình đẹp lạ, vóc dáng gợi cảm, từ vòng eo thon săn chắc, vòng 1 đầy đặn căng tràn cho đến cặp đùi mật ong

Nguồn: Kbizoom