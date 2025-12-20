G-Dragon sánh đôi cùng tiểu thư tài phiệt sinh năm 2000

Mới đây, bức ảnh của G-Dragon và Lee Joo Young - người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn tài phiệt Daelim đã lan truyền trên mạng xã hội. Bức ảnh này do chính tiểu thư tài phiệt sinh năm 2000 đăng tải trên mạng xã hội với chú thích: "Về nhà nghỉ lễ thôi". Bức ảnh được chụp từ hậu trường concert của "ông hoàng Kpop".

G-Dragon vui vẻ chụp ảnh bên ái nữ tài phiệt, được cô tặng bó hoa cúc trắng. Điều này càng làm nổi bật mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Trong những năm qua, Lee Joo Young cũng ủng hộ nhiều sự kiện của G-Dragon. Người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn tài phiệt Daelim còn sở hữu nhiều món đồ cộp mác G-Dragon, ngầm thể hiện sự ủng hộ thủ lĩnh BIGBANG.

Bức ảnh G-Dragon chụp cùng ái nữ tài phiệt gây xôn xao dư luận (ảnh: Kbizoom)

Mối quan hệ của nam ca sĩ sinh năm 1988 và ái nữ tài phiệt nhanh chóng khiến dân tình phải bàn tán. Nguồn tin thân cận cho biết Lee Joo Young và G-Dragon duy trì mối quan hệ thân thiết từ những ngày đầu BIGBANG hoạt động. Điều này khiến cô trở thành người hiếm hoi không phải người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện bên cạnh siêu sao này. Vị thế ngoại lệ của Lee Joo Young trong vòng bạn bè thân thiết của G-Dragon càng làm tăng thêm sự tò mò của công chúng.

Lee Joo Young có mối quan hệ khá thân cận với G-Dragon (ảnh: Kbizoom)

Ngoài tình bạn với G-Dragon, Lee Joo Young còn có mối liên hệ với mạng lưới các gia đình kinh doanh quyền lực nhất Hàn Quốc. Cô là cháu gái của cố chủ tịch danh dự tập đoàn Daelim - Lee Joon Yong, và là con gái của CEO Comtec - Lee Hae Chang. Ái nữ tài phiệt cũng được biết đến là người bạn thân thiết với Annie Moon - người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Shinsegae và là thành viên của nhóm nhạc ALLDAY PROJECT.

Về phần G-Dragon, đây không phải lần đầu tiên anh xuất hiện bên những tiểu thư tài phiệt xứ Hàn. Trước đây, trưởng nhóm BIGBANG từng vướng tin đồn hẹn hò với Annie - người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Shinsegae và là thành viên của nhóm nhạc ALLDAY PROJECT. Tuy nhiên rất nhanh chóng, anh đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò.

G-Dragon từng vướng tin đồn hẹn hò với tiểu thư tài phiệt Annie Moon nhưng nhanh chóng phủ nhận (ảnh: Koreaboo)

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính h ay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

Ảnh: X

G-Dragon là ngôi sao toàn năng của showbiz Hàn (ảnh: X)

Nguồn: Kbizoom