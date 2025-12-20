Kim Woo Bin - Shin Min Ah và số tiền 5,3 tỷ đồng trước giờ G đám cưới

Hôm nay (20/12), chuyện tình 10 năm của Kim Woo Bin và Shin Min Ah sẽ chính thức bước sang chương mới. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul (Hàn Quốc). Theo tờ Nate, nhân dịp trọng đại của mình, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends.

Hành động thiện nguyện vì cộng đồng của Kim Woo Bin và Shin Min Ah nhận được vô vàn lời khen của công chúng. Đây là điều hiếm khi được nhìn thấy ở ngày vui của giới nghệ sĩ tại showbiz Hàn. Trên mạng xã hội, cặp sao được đánh giá có tấm lòng cao đẹp, sử dụng tiền đầy ý nghĩa. Bảo sao Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn được công chúng yêu mến, ủng hộ trong suốt chặng đường nghệ thuật.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah khiến công chúng không thể không dành tình cảm yêu mến cho họ. Ảnh: Pinterest.

Ở lễ cưới dự kiến diễn ra vào chiều tối nay, nam diễn viên Lee Kwang Soo sẽ đảm nhận vai trò MC trong ngày vui của bạn thân Kim Woo Bin. Đây là điều không mấy ngạc nhiên bởi Lee Kwang Soo và Kim Woo Bin đã chơi thân với nhau hơn 10 năm, thường xuyên thể hiện tình bạn thân thiết trên màn ảnh và ngoài đời. "Anh hươu" sẽ chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Theo tờ Nate, lễ cưới của Kim Woo Bin và Shin Min Ah sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư, kín đáo không công khai với bên ngoài. Cặp sao cũng chỉ mời gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết tham dự. Danh sách khách mời đến nay vẫn được giữ kín. Trên trang cá nhân vào tối 19/12, Kim Woo Bin cũng gây chú ý khi úp mở về hộp quà cưới đắt đỏ với toàn hàng hiệu cao cấp.

Lee Kwang Soo sẽ đảm nhận vai trò MC hôn lễ. Ảnh: Korean Celebrities.

Chú rể Kim Woo Bin đăng tải những hộp quà cưới đắt đỏ lên trang cá nhân. Ảnh: Nate.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Netizen đang rất ngóng chờ đám cưới của cặp đôi. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate