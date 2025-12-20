Ca sĩ nổi tiếng đi làm shipper, òa khóc vì không được chủ trả dù chỉ 1 xu

Chiều 19/12, tờ TVReport đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Bbaek Ga (thành viên nhóm nhạc huyền thoại Koyote) vừa làm khách mời trên chương trình Park Myung Soo’s Radio Show và có những tiết lộ gây xôn xao về khoảng thời gian làm shipper. Theo lời Bbaek Ga, mọi chuyện xảy ra vào thời điểm anh đang cần gấp 1 khoản tiền đáng kể.

Trước ống kính, thành viên nhóm Koyote chia sẻ cởi mở: "Tôi đã làm công việc giao hàng suốt 1 tháng tại nhà hàng gần 1 công trường xây dựng". Vào ngày cuối tháng lĩnh tiền lương, anh vội tới nhà hàng trong tâm trạng hồ hởi. Thế nhưng, nam ca sĩ không được chủ nhà hàng trả tiền công dù chỉ 1 xu. Có mặt tại nhà hàng vào ngày hôm đó, Bbaek Ga sốc nặng khi ông bà chủ cho biết họ không có tiền để trả lương cho anh.

Ông bà chủ còn khóc lóc và giải thích rằng, công ty xây dựng phụ trách dự án chung cư gần đó đã phá sản nên họ hiện cũng lâm cảnh khó khăn tài chính và không có tiền để trả cho Bbaek Ga. Chủ nhà hàng vừa dứt lời, nam ca sĩ sinh năm 1981 cũng bật khóc nức nở và cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt mình. Vậy là cả 1 tháng chăm chỉ "cày cuốc" của nam ngôi sao đã thành công cốc.

Nam ca sĩ Bbaek Ga (đeo kính) cho biết có khoảng thời gian anh đã làm không công tại 1 nhà hàng. Ảnh: TVReport

Sau khi rời khỏi nhà hàng mà không nhận được 1 xu tiền công, Bbaek Ga đã đi bộ đến phường Myeongdong và tình cờ thấy 1 cuộc thi nhảy đang diễn ra trước cửa hàng bán đồ trượt tuyết vừa mới khai trương. Được biết, giải thưởng dành cho người thắng cuộc là chiếc ván trượt tuyết. Và thế là nam ca sĩ đã mạnh dạn tham gia và ngay lập tức ẵm được giải nhất đầy thuyết phục. Như vậy xem như anh đã được bù đắp 1 phần nào đó sau khi rơi vào tình cảnh làm không công tại 1 nhà hàng.

Bbaek Ga bỗng dưng bắt được vận may bất ngờ sau khi gặp phải cú sốc lớn tại nhà hàng mà anh làm shipper trong suốt 1 tháng trời. Ảnh: Newsen

Bbaek Ga chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2004 khi vừa tròn 23 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Koyote. Không chỉ cùng nhóm gặt hái được vô số thành tích khủng ở mặt trận âm nhạc, nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua 1 số bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh bao gồm Man To Man, Emergency Act 19... Bên cạnh đó, Bbaek Ga cũng là gương mặt thân quen trên hàng loạt show truyền hình ở xứ sở kim chi như Show King Night, 2 Days & 1 Night, Amazing Saturday,...

Nam nghệ sĩ tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực trong suốt sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: Newsen

Nguồn: TVReport