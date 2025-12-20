“Ống kính hủy diệt” Getty Images bóc trần nhan sắc thật của mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc

Getty Images - dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới - luôn là nỗi sợ hãi của nhiều ngôi sao tại các sự kiện lớn. Những bức ảnh do đơn vị này tung ra đều chưa qua chỉnh sửa, soi đến từng lỗ chân lông nghệ sĩ. Do đó, không ít ngôi sao từng rơi vào cảnh khốn đốn vì bị Getty Images bóc trần nhan sắc thật.

Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất nhì Hàn Quốc Irene (Red Velvet) vừa trở thành nạn nhân tiếp theo dưới “ống kính hủy diệt”. Tối 19/12, tờ Koreaboo đưa tin, Irene vừa làm thổi bùng cuộc tranh cãi rầm rộ khắp mạng xã hội xứ kim chi với 1 khung hình đến từ Getty Images. Trong hình ảnh gây xôn xao, thành viên Red Velvet ghi điểm với làn da trắng sáng nhưng nhan sắc tổng thể của cô lại nhận về vô số phản ứng trái chiều.

Không ít khán giả nhận xét, Irene sở hữu visual rực rỡ, đầy cuốn hút và đã đánh bại được “ống kính hung thần”. Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều netizen lại cho rằng nữ idol 9X trông già nua, đã bắt đầu lộ dấu hiệu lão hóa và không còn xứng đáng với danh hiệu nữ thần đẹp nhất nhì Kbiz ở tuổi 34.

Hình ảnh này khiến Irene nhận về vô số lời đánh giá trái chiều từ công chúng. Trong khi nhiều khán giả khen ngợi nữ ca sĩ vẫn đầy xinh đẹp, cuốn hút thì không ít netizen lại cho rằng cô không thể chiến thắng nổi thời gian và đã chấm dứt thời hoàng kim nhan sắc. Ảnh: Getty Images

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều lời nhận xét trái ngược nhau sau khi chiêm ngưỡng hình ảnh Irene dưới “ống kính hung thần” Getty Images: “Hồi trung học, tôi đã thấy nhiều bài đăng kiểu như ‘Irene sẽ bước sang tuổi 30 vào năm sau’. Dù là lúc đó hay bây giờ, cô ấy vẫn luôn đẹp 1 cách bền vững”, “Nữ ca sĩ cũng trông già nua rồi”, “Thành thật mà nói, cô ấy đẹp đến mức tôi không thể thốt lên lời”, “Lộ dấu hiệu lão hóa rồi còn gì nữa”,...

Đây là lần hiếm hoi Irene vấp phải những phản ứng trái chiều về nhan sắc - điều khiến nữ ca sĩ tự hào, “nở mày nở mặt” suốt những năm qua. Trước đó, cô vẫn thường được vây quanh bởi những lời tung hô “có cánh” cho nhan sắc lung linh, khó ai sánh bằng.

Trước đó, Irene vẫn thường được công chúng tán dương hết lời nhờ nhan sắc nổi bật, xuất chúng. Ảnh: Naver và Nate

Irene sinh năm 1991, có tên thật là Bae Joo Hyun. Năm 2014, cô ra mắt với tư cách trưởng nhóm Red Velvet dưới trướng “ông lớn” SM Entertainment. Nữ thần tượng nhanh chóng cùng nhóm gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp ca hát. Cá nhân Irene còn được mệnh danh là nữ thần nhan sắc đình đám nhất Kpop thế hệ 3, là gương mặt đắt giá được hàng loạt tạp chí, nhãn hàng săn đón. Bên cạnh ca hát, Irene còn thử sức diễn xuất trong 1 số bộ phim và tạo được dấu ấn nhất định trong lĩnh vực mới.

Irene đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí sau hơn 10 năm lăn lộn trong giới. Ảnh: Naver và Nate

Nguồn: Koreaboo