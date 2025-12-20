Những ngày qua, nữ diễn viên Trần Khuông Di dính tranh cãi đời tư ầm ĩ showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Nữ thần thanh xuân đình đám 1 thời này bị tố cáo gạ gẫm nhiều bạn đại học cũ đã có gia đình. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ Đài, hành vi kỳ lạ của Trần Khuông Di đã diễn ra trong nhiều năm qua. Nhiều bạn học nam cùng trường đại học đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt nói chuyện của mỹ nhân này. Đáng nói, Trần Khuông Di đều đòi hẹn gặp vào đêm khuya ở chỗ ở của người đàn ông hoặc trên đường phố vắng vẻ. Trong các cuộc hẹn, cô thường mặc đồ ngủ mỏng manh, áo 2 dây quần short.

Theo lời kể của 1 người bạn học từng gặp Trần Khuông Di, nữ diễn viên này nói chuyện rất khó hiểu, lộn xộn, khai thác mọi thông tin từ lương bổng đến tình trạng mối quan hệ và thậm chí còn hỏi họ có muốn hẹn hò với cô không. Do thấy tinh thần của Trần Khuông Di có vấn đề, người bạn nam này đã viện cớ rời đi và chặn số liên lạc của cô.

Trần Khuông Di bị tố cáo nhắn tin gạ gẫm nhiều bạn học nam. Ảnh: China Press.

Hồi tháng 10, Trần Khuông Di từng vướng tranh chấp với đàn anh tại trường đại học. Theo đó, cô đã đăng 1 bức ảnh dự tiệc tối lên trang cá nhân. Trong bức ảnh đó có dính 1 đối tượng khác giới. Do đã có vợ con và không muốn bị hiểu lầm ngoại tình, người đàn ông cho biết đã thiện chí liên lạc với Trần Khuông Di đề nghị cô gỡ bài đăng. Tuy nhiên, nữ diễn lại nổi điên chất vấn: "Anh có vợ rồi sao, vợ anh giận à". Trần Khuông Di từ chối xóa ảnh, thậm chí thách thức người đàn ông nhờ luật sư can thiệp.

"Tôi từng dự 1 bữa tiệc cùng cô ta vào năm 2023. Đó là tiệc do bạn chung chúng tôi tổ chức. Tôi chỉ chào cô ta xã giao chứ có quen biết gì đâu. Nhưng cô ta lại hành xử như kẻ điên vậy. Nếu cô ta có bệnh xin hãy đi khám", người đàn ông bày tỏ sự bức xúc.

1 đàn anh chung trường đại học không tiếc lời chỉ trích Trần Khuông Di có ý khiến gia đình anh lục đục. Ảnh: ETtoday.

Sau khi bị tố cáo gạ gẫm nhiều bạn đại học cũ, Trần Khuông Di gây hoang mang khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái đen tối, bày tỏ ý định nghĩ quẫn lên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân tuyệt vọng vì bị vu khống có ý định làm tiểu tam, chen chân phá hoại gia đình người khác dù trước đây từng được Trần Bách Lâm hay Quách Phẩm Siêu theo đuổi.

“Thư tuyệt mệnh tôi viết sắp xong rồi. Sao các người có thể nói không đúng về tôi nhưng vậy. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, chính các người khiến tôi bị trầm cảm, sống trong sự chỉ trích và gièm pha của người đời", Trần Khuông Di viết trên trang cá nhân.

Hiện, bạn bè đặc biệt lo lắng cho sự bất ổn của Trần Khuông Di. Theo nguồn tin, người đẹp này xuất hiện vấn đề tâm thần từ năm ngoái. Cô từng bị bắt gặp lang thang trên phố suốt 2 ngày, thậm chí vô tư thay đồ ở 1 cửa hàng toàn cửa kính ngay sát mặt đường.

Trần Khuông Di đăng thư tuyệt mệnh, bày tỏ ý định tiêu cực gây hoang mang. Ảnh: Mirrormedia

Trần Khuông Di sinh năm 1987, từng được xem là 1 trong những nữ thần thanh xuân đẹp nhất xứ Đài. Cô nổi tiếng với các phim Tiểu Thời Đại, Trái Tim Sắt Đá, Hoàng Tử William... Vài năm trở lại đây, Trần Khuông Di bị tẩy chay, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì vướng scandal lộ ảnh ngoại tình với nam diễn viên Trương Hiếu Toàn.

Khuông Di từng là nữ thần thanh xuân được yêu thích ở xứ Đài. Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã sụp đổ vì bê bối làm tiểu tam. Ảnh: QQ.

Nguồn: Sina, QQ