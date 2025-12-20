Bàng hoàng tin sao nhí 1 thời đột ngột qua đời sáng nay

Sáng 20/12, tờ People đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng người Anh William Rush vừa đột ngột qua đời, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 31. Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ trẻ vẫn chưa được công bố.

Trên trang cá nhân, mẹ William Rush - nữ diễn viên Debbie Rush vừa đăng lên hình ảnh tưởng niệm cùng dòng tâm sự đầy xúc động: "Trái tim của các thành viên trong gia đình chúng tôi đã hoàn toàn vỡ vụn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi mất mát to lớn này. Hy vọng các bạn hãy tôn trọng không gian riêng tư của gia đình chúng tôi trong khoảng thời gian đau đớn tột cùng này. William sẽ luôn được yêu thương, luôn được nhớ đến và mãi mãi tồn tại trong tim của chúng tôi".

Sự ra đi của William Rush đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và công chúng. Ảnh: People

Cũng trong bài viết tưởng nhớ con trai, nữ diễn viên Debbie Rush cho biết William Rush đã đồng ý hiến tạng cứu người trước khi mất: "Ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, William vẫn để lại món quà tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Thông qua việc hiến tạng, con trai tôi đã trao đi hy vọng và sự sống cho nhiều gia đình khác. Cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, thằng bé vẫn luôn nghĩ đến mọi người. Lòng tốt của thằng bé sẽ luôn được mọi người nhớ tới".

Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc sau khi hay tin nam tài tử sinh năm 1994 đột ngột qua đời. Nữ diễn viên Chelsee Healey bày tỏ: "Trái tim tôi như quặn thắt lại. Hãy yên nghỉ nhé William". Trong khi đó, nữ minh tinh Catherine Tyldesley cũng vừa gửi lời chia buồn tới Debbie Rush: "Em vô cùng đau xót khi nhận được tin. Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc và gửi tới chị cùng các thành viên trong gia đình thật nhiều tình yêu thương cùng những lời động viên tinh thần".

Nam diễn viên William Rush đồng ý hiến tạng cứu người trước khi qua đời. Ảnh: People

William Rush là sao nhí 1 thời, trở thành 1 phần tuổi thơ không thể nào quên của đông đảo khán giả qua các bộ phim nổi tiếng như Grange Hill hay Shameless. Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ mang tên Waterloo Road. Ngoài ra, nam ngôi sao từng gây bất ngờ khi tham gia thử giọng cho mùa thứ 13 của chương trình tìm kiếm tài năng số 1 Anh quốc The X Factor khi vừa tròn 22 tuổi và lọt vào đến vòng thử thách ghế nóng.

Anh gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả qua các vai diễn nhí đầy ấn tượng. Ảnh: Irishmirror

Nam nghệ sĩ còn từng gây sốt khi tham gia thử giọng cho show đình đám The X Factor. Ảnh: Irishmirror

Nguồn: People