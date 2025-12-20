Hot nhất xứ Hàn lúc này: Ảnh cưới như xé truyện bước ra của Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Hôn lễ của Kim Woo Bin và Shin Min Ah là sự kiện giải trí hot nhất xứ Hàn dịp cuối năm 2025. Ngoài chuyện tình cảm bền chặt kéo dài 10 năm, ai cũng "chấm hóng" về những diễn biến xoay quanh hôn lễ thế kỷ của cặp sao hạng A này. Đến trưa 20/12, công ty quản lý đã đăng tải ảnh cưới lãng mạn của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Duy nhất 1 bức hình cưới của cặp sao được công khai, nhưng cũng đủ khiến dư luận bùng nổ.

Bức hình cưới trắng - đen của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được chụp dưới trời tuyết. Cô dâu diện váy cưới trắng đơn giản nhưng sang trọng, khoe đôi vai trần gợi cảm và vóc dáng thon thả quyến rũ. Chú rể Kim Woo Bin giữ vững phong độ điển trai, diện suit cổ điển. Ảnh cưới dưới tuyết của cặp sao nhìn phát là mê ngay, đánh dấu kết thúc viên mãn cho 1 chân ái. Họ được netizen toàn châu Á ví như nam - nữ chính ngôn tình xé truyện bước ra đời thực.

Bức ảnh cưới dưới trời tuyết trắng như bước ra từ truyện của Kim Woo Bin và Shin Min Ah. Ảnh: Nate.

Hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ được tổ chức kín đáo, riêng tư tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul (Hàn Quốc). Cặp sao cũng chỉ mời gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết tham dự. Danh sách khách mời đến nay vẫn được kín. "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo sẽ đảm nhận vai trò MC, chủ trì buổi lễ thành hôn và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Theo tờ Nate, nhân dịp trọng đại của mình, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends.

Netizen đang rất ngóng chờ đám cưới của cặp đôi. Ảnh: Nate.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.

Nguồn: Nate