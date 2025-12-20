Lê Dương Bảo Lâm rơi vào tình thế cực căng vì công khai mời người này đến fanmeeting

Những ngày qua, sự kiện fanmeeting của Lê Dương Bảo Lâm liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Từ chỗ từng gây xôn xao vì bán vé chậm, đến nay chương trình đã tiêu thụ gần hết số lượng vé, hứa hẹn là một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý vì quy tụ rất nhiều tên tuổi đình đám như Trấn Thành, HIEUTHUHAI, Sam, Khả Như... cùng dàn Anh trai cực hot. Gần đât nhất, Lê Dương Bảo Lâm liên tục "nhá hàng" thêm nhiều cái tên khách mời mới nhằm tăng sức hút cho chương trình. Tuy nhiên, động thái công bố diễn viên Nam Thư tham gia ở ngày 27/12 lại bất ngờ khiến nam diễn viên rơi vào tình huống khó xử.

Cụ thể, ngay sau khi poster có tên Nam Thư được đăng tải, mạng xã hội nhanh chóng dậy sóng. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự không hài lòng vì Nam Thư từng dính ồn ào tình cảm, bị khán giả quay luận. Nhiều bình luận gay gắt xuất hiện, cho rằng sự góp mặt của Nam Thư là không phù hợp, thậm chí kêu gọi tẩy chay chương trình nếu nữ diễn viên này xuất hiện.

Trước làn sóng phản ứng ngày càng căng thẳng, Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng xoá poster liên quan đến Nam Thư. Nam diễn viên lên tiếng cho biết bản thân không muốn ngày vui của mình bị biến thành tâm điểm ồn ào, đồng thời mong mọi việc được nhìn nhận nhẹ nhàng hơn. Động thái "xoá gấp" này cho thấy áp lực không nhỏ mà nam diễn viên phải đối mặt khi sự kiện đang cận kề.

Lê Dương Bảo Lâm xoá vội poster công bố khách mời Nam Thư vì khán giả phản đối dữ dội (Ảnh: @batshowbiz)

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Nhiều người cho rằng đây là sự kiện cá nhân của anh, việc mời ai tham dự là quyền của "chủ tiệc". Hơn nữa, Nam Thư vốn là đồng nghiệp thân thiết, từng có thời gian gắn bó và hỗ trợ nhau trong công việc, nên việc mời nữ diễn viên tham gia cũng không phải điều khó hiểu. Việc Lê Dương Bảo Lâm rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" giữa khán giả và đồng nghiệp khiến không ít người tỏ ra thông cảm.

Nam Thư im lặng sau khi bị đồng nghiệp thân thiết "gạch tên" (Ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm và Nam Thư từng hợp tác trong nhiều sản phẩm, có mối quan hệ gắn bó ngoài đời. Nam Thư từng đến thăm nhà của Lê Dương Bảo Lâm, nhiều lần khen ngợi Quỳnh Quỳnh - bà xã của nam diễn viên.

Nam Thư từng dự cưới, có quan hệ thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm (Ảnh: FBNV)

Liên quan đến ồn ào bị tố giật chồng, đại diện của Nam Thư khẳng định những tin đồn đang lan truyền sai sự thật, cố tình hạ bệ, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cô. Nam Thư nhấn mạnh 4 không: Không vay mượn tiền qua các trang mạng xã hội, không có những clip nhạy cảm, không sử dụng ứng dụng hẹn hò, không liên quan đến tài khoản mạng xã hội xuất hiện trong bài tố. Sau đó, Nam Thư liên tục đóng - mở trang cá nhân, không có cập nhật mới trên mạng xã hội và hạn chế lộ diện trước công chúng.

Sau đó, Nam Thư đã đến TP Đà Lạt làm việc với cơ quan chức năng địa phương liên quan đến việc nữ diễn viên tố cáo homestay tại phường 8 và phường 9 làm lộ hình ảnh của người này khi lưu trú tại địa phương. Sau biến cố, Nam Thư dần kín tiếng hơn, hạn chế chia sẻ đời tư và tập trung trở lại cho công việc diễn xuất, sân khấu cũng như các dự án cá nhân. Dù vậy, những câu chuyện cũ vẫn thường xuyên bị nhắc lại mỗi khi cô xuất hiện trong một sự kiện lớn, trở thành rào cản không nhỏ với nữ diễn viên.