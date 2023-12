SM bị tố ưu ái NCT Dream tại MMA: Hết "mua giải", chiếm spotlight của NewJeans đến "cà mặt" các thành viên trong ảnh chung?

Lễ trao giải Melon Music Awards 2023 (MMA) vừa khép lại đã gây ra 1 loạt tranh cãi về giải thưởng. Trong số đó, NCT Dream bị đánh giá là không xứng đáng với giải Daesang Record of The Year. Nhiều netizen cho rằng nhóm không có thành tích nổi bật trong năm qua, bóng gió SM Entertainment "mua giải" cho gà nhà.

Tranh cãi còn chưa kết thúc thì đến nay, fan tiếp tục phát hiện ra động thái SM ưu ái NCT Dream. Cụ thể, trong bức ảnh chụp chung giữa 3 nhóm SHINee, NCT Dream và RIIZE, chỉ có các thành viên NCT Dream được "cà mặt". Trong khi đó, các thành viên SHINee và RIIZE không được chỉnh sửa ảnh, dẫn đến sự tương phản. Gương mặt SHINee và RIIZE có chút sắc nét hơn, trong khi đó gương mặt NCT Dream lại "ảo diệu" hơn rất nhiều.

Thoạt nhìn, fan SM Entertainment sẽ mừng rơn với bức ảnh 3 thế hệ boygroup cùng công ty hội ngộ tại lễ trao giải MMA

Tuy nhiên khi soi kỹ hơn, fan đã phát hiện ra điều bất thường. Gương mặt Jaemin, Haechan, Chenle (NCT Dream) được chỉnh sửa, "cà da" ảo diệu hẳn so với các thành viên RIIZE

Jeno (NCT Dream) vốn nổi tiếng với gương mặt sắc sảo nhưng bỗng ảo diệu đến lạ trong bức ảnh này

Bức ảnh đã làm thổi bùng lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông lớn SM Entertainment đang ưu ái NCT Dream ra mặt. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là hành động thiếu tinh tế của nhân viên.

Giải thưởng Daesang Record of The Year của NCT Dream cũng gây ra dấu hỏi lớn với cư dân mạng. Trong năm qua, thành tích album của nhóm rất tốt nhưng chưa phải tốt nhất, còn thua kém SEVENTEEN, Stray Kids. Thành tích nhạc số của NCT Dream thua kém nhiều nghệ sĩ khác như NewJeans, IVE, aespa, Jungkook (BTS) ... Cách thức trao giải Daesang Record of The Year sau giải Daesang Artist of The Year của NewJeans cũng khiến nhiều người thấy "cấn cấn". Theo thông lệ, Daesang Artist of The Year là giải thưởng danh giá nhất và được trao cuối cùng trong các lễ trao giải xứ Hàn.

SM bị tố "mua giải"...

... và chiếm spotlight của NewJeans

Nhiều netizen cáo buộc SM Entertainment "mua giải" cho gà nhà, sử dụng quyền lực để nhóm được trao giải cuối cùng, chiếm spotlight buổi lễ. Đáp lại, cộng đồng người hâm mộ NCT Dream phản pháo rằng giải thưởng Daesang Record of The Year do 100% giám khảo chấm dựa trên chất lượng album, và các thành viên hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng.

Nguồn: Koreaboo