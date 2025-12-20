Sốc: Nữ diễn viên kéo người tới bắt tại trận chồng ngoại tình, đánh tiểu tam tơi tả

Sáng 20/12, tờ 163 đưa tin, 1 nam diễn viên đình đám (A) đã bị vợ - nữ minh tinh nổi tiếng (B), bắt quả tang ngoại tình. Theo nguồn tin, nam tài tử A đến từ Hong Kong (Trung Quốc) hoặc Đài Loan (Trung Quốc), thuộc hàng ngũ nghệ sĩ hàng đầu ở Cbiz trong những năm trước và tham gia diễn xuất trong rất nhiều tác phẩm hot hòn họt. Không chỉ có nhan sắc cực kỳ cuốn hút, tính cách của A cũng gây chú ý vì thuộc kiểu "quý công tử".

Sau khi kết hôn, nam diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí Cbiz. Nhờ xuất thân giàu có, cộng thêm việc kiếm được bộn tiền trong quá khứ nên hiện tại A chủ yếu ở nhà chăm con và ít khi hoạt động trong showbiz. Đáng chú ý, nam minh tinh này từng mua dâm không ít lần, mỗi lần như vậy lại đội mũ trùm đầu để tránh lộ thân phận và không bị đối phương "chặt chém". Giai đoạn sau đó, nam ngôi sao chuyển sang bao nuôi 1 cô gái (tạm gọi là C), còn sắp xếp cô này ở gần nhà mình để thuận tiện cho việc liên lạc. Ban đầu, C tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, không bao giờ quấy rầy nam diễn viên. Và trong suốt 1 thời gian dài, 2 người duy trì mối quan hệ dưới danh nghĩa "bạn thân" nhưng thực chất đang dan díu, ngoại tình với nhau.

Công chúng náo loạn trước thông tin 1 nam diễn viên bị vợ minh tinh bắt gian tại trận. Ảnh: Weibo

Nhưng thời gian sau đó, cô C bắt đầu "hiện nguyên hình", lộ rõ tham vọng muốn lấn lướt cả chính thất. Cô này lùng ra được số điện thoại của bà cả, rồi trơ trẽn gửi video mình cùng nam minh tinh đi ăn uống vui vẻ cho chính thất xem nhằm mục đích khiêu khích, trêu ngươi. Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào 1 hôm khi cô C đang ăn cơm cùng nam tài tử. Tại thời điểm đó, C gửi hẳn địa chỉ cho chính thất, rồi thậm chí còn thách thức bà cả đến xem cảnh mình và nam diễn viên đang mặn nồng. Kết quả, nữ minh tinh kéo người sang bắt quả tang tại trận ông xã đang ngoại tình cùng cô C.

Nữ diễn viên không thèm đếm xỉa đến chồng và đã để nam diễn viên này đi trước. Sau khi ông xã vừa rời khỏi, nữ minh tinh mới nổi trận lôi đình, lao vào đánh, giật tóc cô C, khiến cho tiểu tam bầm tím mắt, tóc bị rụng cả mảng. Sau đó, vì sợ sự việc bại lộ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng và hình tượng nên nữ diễn viên quyết định chi 1 khoản tiền lớn để kết thúc mọi chuyện.

Nguồn tin cho biết thêm, cặp diễn viên đình đám đã ly hôn từ 3 tháng trước, nhưng trong khoảng thời gian đó họ vẫn cùng nhau tham gia 1 chương trình truyền hình và có màn diễn sâu trước ống kính máy quay. Ký giả của tờ 163 hé lộ thêm, cặp đôi diễn viên cùng có tên 3 chữ, từng hợp tác trong 1 bộ phim hiện đại tên 5 chữ. Từ các dữ kiện được nêu ra trong bài báo, cộng đồng mạng đang ráo riết truy lùng danh tính của cặp đôi nghệ sĩ A và B trong câu chuyện ngoại tình, đánh ghen gây xôn xao dư luận mới đây.

Tình tiết đánh ghen kịch tích hơn phim truyền hình trong câu chuyện về cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz đã khiến công chúng sốc nặng. Ảnh: Weibo

Nguồn: 163