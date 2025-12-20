Sự thay đổi của phát thanh viên kiêm diễn viên hài Hong Hyun Hee gần đây đã làm xôn xao dư luận Hàn Quốc. Hong Hyun Hee đã công khai quá trình giảm 16kg, khiến ngoại hình lột xác như "thay đầu". So với trước đây, gương mặt cô không còn nọng cằm, đường viền hàm cũng sắc nét hơn nhiều. Thân hình tổng thể của cô, bao gồm cả vai và bắp tay, cũng trông khác biệt đáng kể.

Trên kênh YouTube, nữ danh hài tiết lộ quá trình ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt. Ngoài tập Pilates và các bài tập thể dục khác, cô còn nhịn ăn 16 tiếng mỗi ngày. Lý do Hong Hyun Hee giảm cân là vì muốn giữ sức khỏe tốt, có thể sống lâu hơn cho đến ngày con trai trưởng thành. Con trai cũng là người đồng hành bên nữ danh hài trong quá trình giảm cân khó khăn này.

Hong Hyun Hee tự tin với diện mạo mới (ảnh: Instagram)

So với trước đây, gương mặt cô không còn nọng cằm, đường viền hàm cũng sắc nét hơn nhiều (ảnh: Koreaboo)

Thân hình Hong Hyun Hee thon gọn hơn trông thấy (ảnh: Koreaboo)

Nữ diễn viên hài khác như "thay đầu" (ảnh: Koreaboo)

Cô có hành trình giảm 16kg ngoạn mục, xuống còn mức 49kg (ảnh: Koreaboo)

Ảnh: Koreaboo

Sau khi giảm cân, Hong Hyun Hee tự tin khoe dáng hơn hẳn (ảnh: Koreaboo)

Hong Hyun Hee sinh ngày 10/5/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, cô từng có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với ánh đèn sân khấu. Ít ai biết rằng, cô vốn là một y tá nha khoa chuyên nghiệp với công việc ổn định và thu nhập khá. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê hài kịch luôn âm ỉ cháy, khiến cô đưa ra quyết định táo bạo nhất cuộc đời: từ bỏ ngành y để tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên hài của đài SBS lần thứ 9 vào năm 2007. Ở tuổi 25 — độ tuổi được coi là khá muộn để bắt đầu trong ngành giải trí khắc nghiệt — cô đã chính thức ra mắt và nhanh chóng chứng minh rằng mình sinh ra là để dành cho sân khấu.

Sự nghiệp của cô thực sự khởi sắc khi phong cách nói chuyện thẳng thắn, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt được chú ý rộng rãi. Hong Hyun Hee ghi dấu ấn mạnh trong các chương trình giải trí, talk show và sitcom nhờ lối hài không phô trương mà gần gũi, phản ánh những tình huống quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Cô cũng được đánh giá cao ở vai trò MC và khách mời, bởi khả năng dẫn dắt câu chuyện khéo léo, tạo không khí thoải mái cho người đối diện. Hình ảnh của Hong Hyun Hee dần gắn liền với sự thân thiện, tích cực và mang lại năng lượng vui vẻ cho khán giả ở nhiều độ tuổi.

Năm 2018, cô kết hôn với nhà thiết kế nội thất kém tuổi Jasson. Thuở mới công khai, cặp đôi từng nhận về không ít sự hoài nghi, nhưng qua thời gian, sự ăn ý, ngọt ngào và cách họ cùng nhau vượt qua khó khăn đã chứng minh tình yêu chân thành. Jasson không chỉ là chồng mà còn là người bạn diễn ăn ý, thường xuyên cùng cô xuất hiện trong các vlog và show thực tế.

Sau nhiều năm chờ đợi, năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng có biệt danh là Ktong-yi. Hành trình từ khi mang thai đến lúc chăm sóc con nhỏ được Hong Hyun Hee chia sẻ một cách chân thực trên chương trình The Return of Superman, giúp cô nhận được sự đồng cảm lớn từ các bà mẹ bỉm sữa.

Hong Hyun Hee từng làm y tá trước khi bước vào showbiz (ảnh: NamuWiki)

Cô kết hôn năm 2018 và đón con đầu lòng vào năm 2022 (ảnh: Soompi)

Nguồn: Koreaboo