Tại showbiz Trung Quốc, Quách Mỹ Mỹ là sao nữ có đời tư bê bối nhất. Lối sống sai lầm khiến cô 2 lần đi tù. Năm 2015, Quách Mỹ Mỹ thụ án 5 năm tù giam vì bán dâm, điều hành đường cá độ. Nhưng chưa đầy 1 năm ra tù, Quách Mỹ Mỹ lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý vì tham gia đường dây buôn bán, sản xuất thuốc giảm cân và kẹo ăn kiêng chứa chất cấm Sibutramine gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Cô bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Đến tháng 9/2023, cô hoàn thành bản án.

Sau khi ra tù, Quách Mỹ Mỹ lập tài khoản Weibo mới mang tên "Quách Mỹ cố gắng nỗ lực" để cập nhật tình hình cuộc sống của mình, với lời hứa hẹn hoàn lương và sống tốt. Cô cũng chuyển sang làm DJ tại các quán bar và bán hàng online để kiếm sống. Tuy nhiên, trái với tuyên bố của mình, Quách Mỹ Mỹ vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục gây nóng mắt với lối sống phô trương sự giàu có quá đà và thậm chí gây phẫn nộ với lời lẽ phân biệt đối xử như "Nghèo thì đừng bấm theo dõi tôi". Không chỉ vậy, Quách Mỹ Mỹ còn bán búp bê kỳ dị nhằm trục lợi từ mê tín dị đoan, mặc đồ hở hang phản cảm khi livestream bán hàng.

Quách Mỹ Mỹ vẫn chứng nào tật đó, có nhiều hành động phản cảm khiến dư luận "nóng mắt"

Do đó, vào ngày 6/11, nền tảng Weibo đã thông báo cấm vĩnh viễn tài khoản của Quách Mỹ Mỹ vì có hành vi cổ súy giá trị tiêu cực. Trước đó, nền tảng Douyin cũng thông báo cấm Quách Mỹ Mỹ livestream bán hàng, đồng thời cho "bay màu" luôn tài khoản của sao nữ tai tiếng này. Với việc bị Weibo và Douyin chặn hoạt động, Quách Mỹ Mỹ chính thức bị xóa sổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trên các diễn đàn, khán giả đồng tình với đòn trừng phạt của các nền tảng mạng xã hội xứ Trung đối với 1 người bê bối, không mang lại giá trị tích cực cho xã hội như Quách Mỹ Mỹ.

Tất cả tài khoản mạng xã hội của Quách Mỹ Mỹ đã bị xóa sổ ở Trung Quốc

Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, là thế hệ hot girl đời đầu lấn sân vào showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Quách Mỹ Mỹ không mấy nổi bật. Sau đó, vì muốn nổi tiếng nhanh, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý như ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe khoang tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá. Từ năm 2016, cuộc đời của Quách Mỹ Mỹ trượt dài trong cảnh ra tù vào tội. Cô trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai Quách Mỹ Mỹ là "sao nữ tù tội".

Quách Mỹ Mỹ 2 lần đi tù với 3 tội danh khác nhau

