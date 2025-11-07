G-Dragon nói về giai đoạn sóng gió nhất của BIGBANG

Về nghi án sử dụng chất cấm

Sau khi bị điều tra vì cáo buộc sử dụng ma túy, G-Dragon hiện đã được tuyên bố vô tội, lấy lại danh dự và tiếp tục gặt hái thành công. Gần đây, anh được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của APEC và nhận Huân chương Văn hóa Okwan tại lễ trao giải Korea Popular Culture and Arts Awards, khẳng định vị thế của nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho Hàn Quốc.

Chia sẻ trong chương trình Son Suk-hee’s Questions 3, G-Dragon ví cuộc đời mình như bộ phim The Truman Show: “Trong giai đoạn nhạy cảm nhất, những chuyện phi lý liên tiếp xảy ra, khiến tôi cảm giác như mình đang sống trong chính The Truman Show".

Anh cho hay sau khi trải qua thời điểm khó khăn, anh đã học được cách mạnh mẽ hơn, biết quay về với thực tại.

Về nghi án sử dụng ma túy, anh cho biết: “Dù là nạn nhân, tôi vẫn không muốn than vãn. Nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, thật sự khó tin và buồn. Tôi từng tự hỏi có nên trở lại sân khấu hay rút lui, sống cuộc đời bình thường. Dù vụ việc đã khép lại, tôi vẫn day dứt nhiều tháng liền, không biết liệu mình có thật sự vượt qua được không”.

Anh nói thêm chính âm nhạc đã giúp anh đối mặt với khủng hoảng: “Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là thể hiện cảm xúc qua âm nhạc. Ca khúc Power ra đời từ chính trải nghiệm đó. Tôi chỉ mong những chuyện tương tự không bao giờ lặp lại”.

Giải thích về hành động từng bị hiểu lầm là biểu hiện đáng ngờ trong nghi án, G-Dragon nói: “Cử chỉ đó vốn là thói quen của tôi, nên tôi không thấy có gì lạ. Tôi vốn năng động, nếu chỉ ngồi yên nói chuyện thì lại thấy gò bó. Có quá nhiều điều tôi muốn thể hiện hơn là qua lời nói”.

Giai đoạn sóng gió nhất của Big Bang

Sau nhiều năm im lặng, G-Dragon đã chia sẻ quan điểm về những lùm xùm liên quan đến hai cựu thành viên Seungri và T.O.P, gián tiếp thừa nhận giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử nhóm.

Seungri và T.O.P đều rời nhóm sau những bê bối nghiêm trọng. Seungri bị loại khỏi giới giải trí vì dính líu đến vụ Burning Sun chấn động, trong khi T.O.P cũng từng bị truy tố vì sử dụng chất cấm cùng nhiều lý do khác.

Từ đó đến nay, hai cựu thành viên có những phản ứng trái ngược. Seungri thường xuyên khiến dư luận phẫn nộ khi biểu diễn lại ca khúc của Big Bang ở nước ngoài và nhắc đến G-Dragon, trong khi T.O.P chọn giữ khoảng cách, thừa nhận anh không còn liên lạc với các thành viên.

G-Dragon (giữa) không né tránh khi nhắc đến 2 cựu thành viên là T.O.P (bìa trái) và Seungri

Nhìn lại quãng thời gian sóng gió ấy, G-Dragon thẳng thắn nói: “Những sai lầm hay đời sống cá nhân của các thành viên là chuyện riêng. Nhưng với tư cách trưởng nhóm, điều khó khăn nhất là khi tôi hoặc ai đó làm ảnh hưởng đến tập thể. Dù có cố ý hay không, hậu quả vẫn khiến cả nhóm phải chịu, đó là điều đau lòng nhất”.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, G-Dragon cho biết anh sẽ tạm dừng để chuẩn bị cho giai đoạn mới: “Tôi nghĩ mình cần một khoảng lặng. Sau quãng nghỉ này, tôi sẽ sẵn sàng cho khởi đầu khác”.

Hướng đến cột mốc 20 năm của BIGBANG vào năm 2026, anh bày tỏ hy vọng: “Tôi đã bắt đầu nghĩ nếu chúng ta có thể kỷ niệm 20 năm, biết đâu 30 năm cũng sẽ trở thành hiện thực”.

Tối 6/11, G-Dragon đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) bằng chuyên cơ riêng. Nam ca sĩ chuẩn bị cho hai đêm concert Übermensch diễn ra tại 8WONDER Ocean City vào 8-9/11. Đây là lần đầu trưởng nhóm BIGBANG đưa tour diễn cá nhân đến Việt Nam.

