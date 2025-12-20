Vụ việc đạo diễn lừng danh thế giới Rob Reiner bị con trai đâm chết ở nhà riêng hiện vẫn đang là tâm điểm của Hollywood. Đến nay, nghịch tử Nick Reiner đã bị cảnh sát bắt giam sau khi sát hại cả bố lẫn mẹ, không được bảo lãnh tại ngoại và được theo dõi chặt chẽ vì có nguy cơ tự tử cao.

Theo Daily Mail, trước khi án mạng xảy ra, nghịch tử này cùng bố mẹ đã tham gia tiệc Giáng sinh của danh hài Conan O'Brien. Tại đây, Nick Reiner hành xử "như bị điên, khiến mọi người hoảng sở". Tại bữa tiệc, Nick Reiner cũng mặc áo hoodie trong khi người khác đều ăn mặc lịch sự. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và con trai đã có cuộc cãi vã lớn, dẫn đến việc họ rời khỏi bữa tiệc.

Trong lễ tưởng niệm đạo diễn lừng danh, 1 vị khách mời đã tiết lộ những chi tiết bất thường trước khi tấn bi kịch xảy đến. Được biết, đạo diễn Rob Reiner đã bày tỏ lo ngại nguy cơ bị con trai sát hại. Rob Reiner nói với vị khách này rằng: “Tôi vô cùng sợ Nick. Tôi không thể tin là mình lại nói điều này, nhưng tôi sợ chính con trai mình. Tôi nghĩ con trai có thể làm hại tôi”. Những người có mặt tại lễ tưởng niệm vô cùng xót xa bởi dường như đạo diễn Rob Reiner đã nhìn ra mối nguy hại từ con trai, nhưng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm.

Đạo diễn Rob Reiner đã nhìn thấy nguy cơ bạo lực từ con trai nhưng không thể tránh khỏi (Ảnh: Getty Images)

Theo Văn phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles, nguyên nhân tử vong chính thức của cặp vợ chồng đạo diễn là "nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra". Cách thức tử vong của Rob Reiner và vợ được xác định là do bị sát hại. Nick Reiner bị cáo buộc đâm chết cha mẹ mình vào khoảng rạng sáng ngày Chủ nhật (14/12). Theo báo cáo, nghịch tử này bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ vào tối cùng ngày.

Đến sáng 18/12, Nick Reiner bị truy tố và ra hầu tòa với hai tội danh giết người cấp độ một, sử dụng hung khí nguy hiểm với tình tiết tăng nặng sát hại nhiều người. Trong lần đầu tiên lộ diện kể từ khi bị bắt giam, Nick Reiner có dáng vẻ tàn tạ, vẻ mặt lạnh lùng, u ám, ánh mắt vô cảm nhìn trân trân về phía trước trong suốt phiên điều trần. Nghi phạm này bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát. Trong suốt phiên tòa, Nick Reiner chỉ nói đúng 3 từ “Vâng, thưa quý tòa” để trả lời thẩm phán. Nick Reiner không phản bác bất kỳ cáo buộc nào, đồng thời tự nguyện từ bỏ quyền được làm thủ tục truy tố nhanh. Phiên xét xử sơ bộ cho vụ án này được ấn định vào ngày 7/1/2026.

Nick Reiner bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát khi ra hầu tòa (Ảnh: REUTERS)

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn lừng danh, có hành vi thất thường từ nhỏ, từng nhiều lần đi trại cai nghiện ma túy. Có lần, nghịch tử này đã phá hủy phòng khách của bố mẹ sau 1 con thịnh nộ do ma túy gây ra. Người này thường xuyên oán giận bố, ghét chính mình vì không sản xuất được nhiều bộ phim hay như bố. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner coi con trai như "quả bom nổ chậm" và từng dọa đuổi Nick ra khỏi nhà.

Những người thân quen với gia đình Reiner đã bị sốc trước vụ thảm án cướp đi sinh mạng của vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới. Họ cho biết Nick Reiner có tiền sử bạo lực nhưng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể giết người, thậm chí là giết cả bố lẫn mẹ mình.

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner (Ảnh: WireImages)

Rob Reiner có tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020). Rob Reiner có tầm ảnh hưởng lớn ở Hollywood, ông được biết đến với nhiều vai trò như gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài. Ông từng thắng 2 giải Emmy danh giá với vai diễn Michael trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979).

Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và "mát tay" tại ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng, có thành công thương mại ấn tượng như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)... Vợ ông, bà Michelle (sinh năm 1957) cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rob Reiner gặp vợ khi đang làm bộ phim đình đám When Harry Met Sally . Cặp đôi kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Đạo diễn lừng danh cũng có 1 cô con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Rob Reiner trước thảm kịch (Ảnh: Instagram)

Nguồn: Page Six