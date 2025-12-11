Cung Lâm Na là nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện bậc nhất Cbiz, trong đó, tác phẩm nổi tiếng nhất của cô là Thấp Thỏm - được mệnh danh là "ca khúc khó hát nhất thế giới". Khán giả Việt thì biết đến Cung Lâm Na chủ yếu qua show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, khi cô giành suất debut trong đêm chung kết và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Chi Pu.
Mới đây, khi tham gia show truyền hình, Cung Lâm Na đã hé lộ cô từng đích thân chuẩn bị hơn 100 món quà để tặng cho người chồng ngoại tình, mỗi ngày tặng một món đều như vắt tranh để cố níu kéo hôn nhân. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn chẳng thể giữ được trái tim của người đàn ông đã quyết ý ra đi. Hành động của Cung Lâm Na khiến dân tình vô cùng hoang mang, thậm chí MC của chương trình cũng không hiểu vì sao cô vẫn lưu luyến chồng cũ dù bị "cắm sừng" đầy cay đắng.
Được biết, Cung Lâm Na và nhạc sĩ người Đức Robert Zollitsch hẹn hò từ năm 2002 và 2 năm sau thì chính thức về chung một nhà. Người chị em thân thiết của Chi Pu là người vợ thứ hai của Robert Zollitsch và sinh cho nhạc sĩ này 2 cậu con trai dễ thương. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ dần rạn nứt vào năm 2017 khi chồng Đức tuyên bố không hạnh phúc khi sống bên Cung Lâm Na.
Nữ ca sĩ tìm cách hàn gắn hôn nhân nhưng không thành công. Cặp đôi sống ly thân từ năm 2019 và chỉ trao đổi với nhau qua email. Tháng 4/2020, Cung Lâm Na nhận cú sốc lớn khi Robert Zollitsch thú nhận rằng đã ngoại tình với 1 phụ nữ người Áo được 3 năm và còn thu xếp cho con cái tiếp xúc với "mẹ kế". Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng đau khổ.
Đặc biệt, khi biết tình địch đã chuẩn bị hơn 20 món quà cho chồng mình, lúc nào cũng đóng gói cẩn thận và tặng kèm thiệp viết tay, Cung Lâm Na cảm thấy hụt hẫng khó tả: "Tôi chưa từng quan tâm anh ấy đến vậy".
Cung Lâm Na bắt đầu chiến dịch tặng quà kéo dài hơn 100 ngày, mỗi ngày đều tặng chồng một món quà do cô đích thân chế tác, chứa chan đầy tình cảm. Thế nhưng điều này chẳng thế cứu lại mối quan hệ đã đổ vỡ. Đến tháng 10/2024, nữ ca sĩ chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với chồng.
Điều đáng nói là sau khi ly hôn, Cung Lâm Na vẫn ngưỡng mộ tài năng của chồng cũ và không hề oán trách nửa lời. Cô cho rằng bản thân cũng có 1 phần trách nhiệm khi mải mê chạy theo sự nghiệp mà bỏ bê gia đình dẫn đến hôn nhân nguội lạnh.
Còn về việc tặng hơn 100 món quà cho Robert Zollitsch, Cung Lâm Na chia sẻ rằng, cô không chỉ đơn giản là muốn lấy lòng đối phương mà còn muốn đối mặt trực tiếp với tổn thương, từ đó bù đắp điểm yếu trong cách biểu đạt tình cảm của bản thân: "Đây là cách tôi chữa lành cho bản thân mình, tìm một nơi để cất chứa tình cảm luôn ẩn giấu trong tim".
Sau việc này, Cung Lâm Na dần thoát khỏi những tổn thương tình cảm và lấy lại sự tự tin. Cô tích cực hoạt động trong showbiz, quyết tâm phát triển sự nghiệp ở tuổi xế chiều. Mặc dù khán giả thấy khó hiểu với cách Cung Lâm Na níu kéo người chồng ngoại tình nhưng cũng mừng thay cho cô vì đã rũ bỏ được buồn đau, mạnh mẽ tiến về phía trước.
