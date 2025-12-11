Làng giải trí Hàn Quốc không thiếu những mỹ nam có nhan sắc không tuổi, nhưng trường hợp của Lee Je Hoon lại khiến công chúng phải "ngã ngửa" vì quá sức tưởng tượng! Nam tài tử sinh năm 1984 – tức là đã bước sang tuổi 41 – nhưng trong loạt ảnh mới được tung ra, anh lại trẻ trung đến mức khó tin, trông như một chàng trai mới chỉ đôi mươi, thậm chí là sinh viên đại học!

Trong loạt ảnh này, Lee Je Hoon xuất hiện với mái tóc trẻ trung, gương mặt không nếp nhăn và đôi mắt sáng bừng sức sống. Mọi góc độ đều toát lên vẻ trẻ trung, năng động, hoàn toàn trái ngược với con số 1984 trong năm sinh của anh. Nam diễn viên đã khiến mọi người kinh ngạc với nhan sắc dường như không hề bị thời gian chạm tới.

Lee Je Hoon gây choáng với loạt ảnh mới quá đỗi trẻ trung

Nếu phải đoán tuổi, sẽ không ai nghĩ anh đã ngoài 40

Netizen Hàn đều đồng ý rằng không phải ai ở độ tuổi 40 cũng có thể có được nét quyến rũ trẻ trung như vậy: "Anh ấy có sức quyến rũ trẻ trung và tươi mới", "Tôi không thể tin anh ấy sinh năm 1984… anh ấy sinh ra đã như vậy", "Ghen tị quá vì anh ấy có vẻ ngoài tươi tắn như vậy", "Anh ấy trông không giống người ở độ tuổi 40…anh ấy bao nhiêu tuổi?", "Anh ấy khoảng 40 tuổi à? Tôi cứ tưởng anh ấy mới ngoài 30 thôi chứ!", “Mái tóc và phong cách của anh ấy rất đẹp"...

Vẻ đáng yêu, trẻ trung của nam thần này làm mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng

Để duy trì được vẻ ngoài trẻ trung như vậy, chắc chắn Lee Je Hoon phải có những bí quyết riêng. Là một diễn viên, việc chăm sóc da là điều tối quan trọng. Lee Je Hoon đã áp dụng chế độ dưỡng da khoa học, bao gồm chống nắng, dưỡng ẩm và các liệu trình chăm sóc chuyên sâu. Một thân hình cân đối và lối sống lành mạnh cũng góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn nét thanh xuân. Ngoài ra, nam diễn viên không có ồn ào về đời tư, anh chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, đó cũng là một yếu tố giúp anh giữ được sự trẻ trung, ít bị ảnh hưởng bởi áp lực.

Lee Je Hoon không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài, mà còn bằng tài năng diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều tác phẩm đỉnh cao như Signal , Taxi Driver và Move to Heaven . Sự trẻ trung của anh giúp anh có thể dễ dàng đảm nhận các vai diễn đa dạng, từ những nhân vật trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đến những vai diễn trưởng thành hơn. Lee Je Hoon một lần nữa chứng minh rằng nhan sắc bền bỉ kết hợp với tài năng thực thụ chính là "vũ khí" lợi hại nhất của một ngôi sao trong làng giải trí đầy cạnh tranh.

Lee Je Hoon có visual cực kỳ trẻ trung và tươi sáng dù đã ngoài 40 tuổi

Nguồn: Koreaboo