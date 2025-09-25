Dara (2NE1) xả ảnh bikini nóng bỏng mắt: Xứng danh "thánh hack tuổi", sắc vóc U45 mà thế này sao?

Dù đã bước sang tuổi 41, Dara (2NE1) vẫn chứng minh đẳng cấp “nữ thần không tuổi” khi tung loạt ảnh bikini khiến mạng xã hội dậy sóng. Trong kỳ nghỉ dưỡng tại Bali, Dara chọn set bikini màu cam rực rỡ in họa tiết mặt trời, mix cùng chân váy đồng bộ – vừa trẻ trung, vừa khoe khéo body đáng mơ ước.

Ở tuổi U45, nữ ca sĩ vẫn giữ được làn da trắng mịn, body săn chắc, gợi cảm cùng đôi chân dài thon thả – khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nhan sắc dường như “ngược dòng thời gian”. Từ những bức ảnh selfie cận mặt đến khoảnh khắc thư giãn trên ghế nằm, Dara đều cho thấy sự tự tin, rạng rỡ. Nụ cười nhẹ, đôi môi hồng và mái tóc buông xõa tự nhiên khiến cô trở nên vừa gợi cảm vừa dịu dàng. Với loạt ảnh bikini rực rỡ này, mỹ nhân 2NE1 không chỉ mang đến một mùa hè “nóng bỏng mắt” mà còn khẳng định phong độ nhan sắc đáng ghen tị, khiến fan phải thốt lên: “Dara thật sự không già đi!”

Vẻ trẻ trung của mỹ nhân 2NE1 khiến dân tình phải thốt lên kinh ngạc rằng cô không hề già đi

Sandara Park, thường được biết đến với tên nghệ danh Dara, là một ca sĩ, diễn viên và biểu tượng thời trang người Hàn Quốc. Cô sinh ngày 12 tháng 11 năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc, và lớn lên một phần ở Philippines, nơi cô bắt đầu sự nghiệp giải trí từ năm 2004 với các vai diễn trong phim như Bcuz of U (giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại PMPC Star Award for Movies 2005).

Năm 2009, Dara trở về Hàn Quốc và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng 2NE1 (cùng CL, Bom và Minzy), quản lý bởi YG Entertainment. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò giọng ca chính, rapper phụ và visual (gương mặt đại diện). 2NE1 nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại với các hit như Fire, I Am the Best và Can't Nobody, nhưng tan rã vào năm 2016. Dara là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với YG sau đó.

Sau khi 2NE1 giải tán, Dara tiếp tục hoạt động solo, phát hành các đĩa đơn, tham gia chương trình truyền hình, làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế. Cô nổi tiếng với nhan sắc "trẻ mãi không già" ở tuổi ngoài 40, vóc dáng săn chắc và phong cách thời trang độc đáo, đồng thời là một trong những idol Kpop giàu có nhất Hàn Quốc.

Nguồn: Instagram