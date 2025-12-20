Siêu đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: D.O. (EXO) vội vàng từ MMA chạy đến, V (BTS) - Lee Kwang Soo xuất hiện cực bảnh

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Kim Woo Bin - Shin Min Ah cũng chính thức trở thành vợ chồng bằng 1 đám cưới ấm cúng ở khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul (Hàn Quốc). Cặp sao cũng chỉ mời gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết tham dự.

Trước thềm đám cưới, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã có hành động ý nghĩa khi trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends. Họ cũng công khai duy nhất 1 tấm ảnh cưới lãng mạn, khiến công chúng bùng nổ. Từng diễn biến của đám cưới đều được khán giả "ăn cưới online" ngóng chờ từng giây phút.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah công khai ảnh cưới và quyên góp số tiền khủng (ảnh: Instagram)

D.O. (EXO) vội vàng rời lễ trao giải MMA 2025 đến đám cưới

D.O. (EXO) được biết đến là bạn thân lâu năm của chú rể Kim Woo Bin. Trước thềm đám cưới, anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể dự đám cưới do trùng với lịch trình của EXO tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA).

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy đến khi D.O. vẫn dự MMA và tranh thủ thời gian sau khi đi thảm đỏ để chạy đến đám cưới của người bạn thân thiết. Anh ở đám cưới 1 lúc rồi lại vội vàng lên xe trở về sân Gocheok Sky Dome để tiếp tục tham dự MMA. Quả thật không ai "mutiltask" lại nam thần EXO!

D.O. (EXO) đi thảm đỏ MMA 2025 (ảnh: TV Daily)

Sau đó, anh vội chạy đến đám cưới của người bạn thân...

... rồi lại vội vàng về dự MMA (ảnh: The Fact)

Dàn khách mời khủng xuất hiện

Cô dâu chú rể vốn là những ngôi sao hạng A nên khách mời đám cưới của họ cũng đều là những tên tuổi xứng tầm. Đến nay, V (BTS), Lee Kwang Soo, Ahn Bo Hyun, Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk... đã có mặt tại khách sạn The Shilla với diện mạo cực bảnh bao và thu hút. Những người chị em thân thiết của cô dâu gồm Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Kim Tae Ri... cũng vui vẻ, xúng xính đến dự đám cưới khủng.

Lee Kwang Soo sẽ chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân (ảnh: Xports News)

V (BTS) xuất hiện với diện mạo cực bảnh (ảnh: Dispatch)

Nam Joo Hyuk điển trai chuẩn nam thần (ảnh: Xports News)

Tài tử quyền lực Lee Byung Hun (ảnh: Xports News)

Gong Hyo Jin là bạn thân của Shin Min Ah từ khi học cấp 2 (ảnh: Dispatch)

Diva đình đám xứ Hàn Uhm Jung Hwa (ảnh: Dispatch)

Kim Tae Ri xinh xắn đáng yêu (ảnh: Dispatch)

Lee Se Young cùng góc nghiêng cực bén (ảnh: Stoo)

Ryu Jun Yeol cũng đến dự siêu đám cưới showbiz (ảnh: Xports News)

Bạn trai cũ của Jisoo - Ahn Bo Hyun (ảnh: Xports News)

Diễn viên Lim Joo Hwan diện áo khoác dài cực bảnh (ảnh: Xports News)

Diễn viên Bae Seong Woo (ảnh: Newsen)

Đạo diễn truyền hình quyền lực Na PD (ảnh: Xports News)

Biên kịch số 1 Hàn Quốc Kim Eun Sook

Tài tử "xấu lạ" Yoo Hae Jin

"Người mẹ quốc dân" Go Doo Shim (ảnh: Newsen)

Nữ diễn viên Park Kyung Rim tươi roi rói (ảnh: Newsen)

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.