Siêu đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: D.O. (EXO) vội vàng từ MMA chạy đến, V (BTS) - Lee Kwang Soo xuất hiện cực bảnh

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Kim Woo Bin - Shin Min Ah cũng chính thức trở thành vợ chồng bằng 1 đám cưới ấm cúng ở khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul (Hàn Quốc). Cặp sao cũng chỉ mời gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết tham dự.
Trước thềm đám cưới, 2 ngôi sao hàng đầu xứ kim chi đã có hành động ý nghĩa khi trao tổng cộng 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) tiền quyên góp cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends. Họ cũng công khai duy nhất 1 tấm ảnh cưới lãng mạn, khiến công chúng bùng nổ. Từng diễn biến của đám cưới đều được khán giả "ăn cưới online" ngóng chờ từng giây phút.
D.O. (EXO) được biết đến là bạn thân lâu năm của chú rể Kim Woo Bin. Trước thềm đám cưới, anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể dự đám cưới do trùng với lịch trình của EXO tại lễ trao giải Melon Music Awards 2025 (MMA).
Tuy nhiên bất ngờ đã xảy đến khi D.O. vẫn dự MMA và tranh thủ thời gian sau khi đi thảm đỏ để chạy đến đám cưới của người bạn thân thiết. Anh ở đám cưới 1 lúc rồi lại vội vàng lên xe trở về sân Gocheok Sky Dome để tiếp tục tham dự MMA. Quả thật không ai "mutiltask" lại nam thần EXO!
Sau đó, anh vội chạy đến đám cưới của người bạn thân...
Cô dâu chú rể vốn là những ngôi sao hạng A nên khách mời đám cưới của họ cũng đều là những tên tuổi xứng tầm. Đến nay, V (BTS), Lee Kwang Soo, Ahn Bo Hyun, Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk... đã có mặt tại khách sạn The Shilla với diện mạo cực bảnh bao và thu hút. Những người chị em thân thiết của cô dâu gồm Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Kim Tae Ri... cũng vui vẻ, xúng xính đến dự đám cưới khủng.
Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 9 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.
Trong 2 năm qua, Kim Woo Bin - Shin Min Ah liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với loạt động thái công khai thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Hồi tháng 6 năm ngoái, 2 ngôi sao lọt vào ống kính của khán giả khi tới mua sắm tại 1 cửa hàng quần áo. Trước đó 1 tháng, Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt khi cùng nhau tới Nhật Bản tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn. Trên trang cá nhân, cặp đôi đình đám còn công khai ảnh diện đồ đôi, khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình yêu bền chặt sau gần 1 thập kỷ gắn bó.