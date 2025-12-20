"Vũ trụ" TikToker đổ bộ thảm đỏ Gala WeYoung 2025

Với tinh thần "đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ", WeYoung by WeChoice Awards tạo nên một không gian nơi mọi nỗ lực đều được nhìn thấy, mọi giá trị tích cực được lan tỏa và mọi tiếng nói đều có sức ảnh hưởng.

Năm nay, hệ thống giải thưởng của WeYoung trải dài khắp các lĩnh vực - từ những gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng, đến đời sống văn hóa, giải trí và những trải nghiệm hàng ngày mà người trẻ quan tâm.

Đó có thể là những nghệ sĩ trẻ không ngừng nỗ lực trên con đường khẳng định và phát triển bản thân, đồng thời mang sản phẩm nghệ thuật thể hiện rõ nét bản sắc Việt Nam đến với thế giới. Đó có thể là các VĐV miệt mài tập luyện và thi đấu, đóng góp cho thể thao nước nhà bằng những tấm huy chương quý giá. Đó có thể là dàn lãnh đạo trẻ đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong doanh nghiệp Việt Nam, biến ý tưởng thành thực tế và dẫn dắt thị trường theo cách riêng. Và đôi khi đó là những thương hiệu chinh phục giới trẻ bằng sản phẩm, dịch vụ chất lượng và chuẩn gu.

Tối 20/12, Gala vinh danh và trao giải của WeYoung 2025 chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Gala thực sự đã trở thành đêm vinh danh tràn đầy năng lượng, tiếp thêm động lực cho đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ!

18h00: Sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng làm nóng dần không khí thảm đỏ Gala WeYoung 2025

Ngay lúc này, khu vực thảm đỏ vô cùng nhộn nhịp với sự xuất hiện của các đề cử ở các hạng mục và dàn khách mời nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực. Rất nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí, các nghệ sĩ trẻ, người mẫu cho đến hot boy - hot girl, nhà sáng tạo nội dung, blogger đình đám... đã có mặt. Có thể xem là một trong những cuộc “đụng độ” triệu view, triệu tim hot nhất cuối năm!

Nhà sáng tạo nội dung Ỷ Lan hay Xuân Khánh

Ca sĩ Bevis

Founder Jake Nguyễn

17h00: Những khách mời đầu tiên đổ bộ thảm đỏ WeYoung 2025

Nhà sáng tạo nội dung Tường Vy (Vê Vê)

Không khí đang dần nóng lên khi khách mời đang đổ về thảm đỏ ngày một nhiều

Nhà sáng tạo nội dung Min

Nhà sáng tạo nội dung Stelladay

Ca sĩ/ MC Kyo York

Nhà sáng tạo nội dung Su Đầu To

Nhà sáng tạo nội dung Thắng Múc Bang

Diễn viên Đình Khang - đề cử hạng mục Young ID có mặt tại thảm đỏ từ sớm

Nhà sáng tạo nội dung Hoàng Việt

16h30: Những hình ảnh đầu tiên của thảm đỏ WeYoung 2025

Trước giờ G, những hình ảnh đầu tiên của thảm đỏ WeYoung chính thức được công bố. Không gian hoành tráng, hiện đại mang đúng tinh thần đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ sẽ là nơi các đề cử và khách mời check-in, góp phần lan toả hình ảnh của WeYoung trên các nền tảng mạng xã hội.

Cận cảnh thảm đỏ WeYoung 2025

Không gian sân khấu sự kiện

Hé lộ sân khấu Gala WeYoung 2025

Chiều 20/12, những hình ảnh đầu tiên của sân khấu WeYoung chính thức được công bố.

Tại WeYoung 2025, sân khấu đêm Gala được đầu tư vô cùng công phu. Trung tâm sân khấu là hệ thống màn hình LED khổng lồ cùng hai màn hình dọc hai bên, bao quanh bởi khung truss dày đặc và hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp. Các màn hình LED khổng lồ này sẽ là nơi trình chiếu visual LED mang hơi hướng công nghệ, tạo cảm giác năng động và đúng tinh thần sự kiện dành cho giới trẻ.

Qua những hình ảnh được hé lộ này, lễ vinh danh và trao giải WeYoung 2025 hứa hẹn sẽ đem đến một không gian âm nhạc và nghệ thuật đỉnh cao, với nhiều tiết mục đặc sắc.

Toàn cảnh sân khấu Gala WeYoung

Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ G

Từ chiều 19/12 và sáng 20/12, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi quy tụ đông đảo bạn trẻ đến tham gia, hòa mình vào các khu trải nghiệm hoạt động của nhiều nhãn hàng trước thềm Gala WeYoung sẽ diễn ra vào tối 20/12. Các không gian như fandom zone, KAM Booth cùng một số hoạt động bên lề khác thu hút sự quan tâm của người trẻ, biến buổi chiều cuối tuần tại phố đi bộ thành điểm hẹn sôi động, rộn ràng hơn thường ngày.

Nhiều bạn trẻ đã lên đồ chỉn chu, makeup xinh xắn để đến chụp photobooth cùng thần tượng tại khu vực fandom zone. Đây là nơi được bố trí photoframe kết hợp cùng các fandom quốc nội, tạo nên không gian đậm chất đu idol.

Sáng và trưa ngày 20/12, fandom zone tiếp tục duy trì sự nhộn nhịp

