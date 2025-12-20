Xếp hàng dài chờ gặp “anh trai” CONGB và sao nam Mưa Đỏ trước thềm Gala WeYoung 2025

19h45 hôm nay, Gala WeYoung 2025 mới chính thức diễn ra. Song từ chiều, một góc khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM đã có rất nhiều bạn trẻ tập trung đông đúc, lên đồ xúng xính để tham dự các hoạt động trải nghiệm tại đây.

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ hôm nay trở nên sôi động, rực rỡ hơn khi quy tụ nhiều không gian như fandom zone, KAM Booth cùng một số hoạt động bên lề khác trước thềm Gala WeYoung 2025. Hầu hết các bạn trẻ có mặt đều diện đồ xinh đẹp, makeup lung linh và sẵn sàng xếp hàng dài để chờ chụp photobooth cũng như tham gia các hoạt động giao lưu cùng thần tượng.

Thời tiết hiện tại ở TP.HCM cũng rất chiều lòng người, hội trai xinh gái đẹp có thể mặc những outfit thoải mái, thể hiện cá tính và chất riêng của mình. Khu vực bố trí photoframe vẫn là nơi đông đúc và thu hút nhiều người qua lại nhất.

Không gian ngập tràn màu sắc rực rỡ, trẻ trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Khu vực này có 2 photobooth, mỗi máy có 26 frame idol khác nhau để fan thoải mái lựa chọn. Người tham gia có thể chụp cá nhân hoặc chụp cùng nhóm bạn, số lượng ảnh in ra không giới hạn. Ngoài ra, fandom zone còn chuẩn bị sẵn nhiều phụ kiện như banner cầm tay, slogan, sticker, standee mini, lightstick mini… giúp người chụp dễ dàng tạo dáng và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước thềm Gala WeYoung.

Không gian được trang trí theo phong cách thần tượng, màu sắc bắt mắt, nhanh chóng trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ ghé phố đi bộ trong ngày cuối tuần.

Đáng chú ý hơn trong chiều nay 20/12, nhiều bạn trẻ còn khui trúng “sít rịt” khi được giao lưu liên tiếp với 2 thần tượng là CONGB và diễn viên Đình Khang.

Tại khu vực booth của IDOL14, CONGB có mặt từ sớm, xuất hiện với diện mạo đời thường thân thiện, vui vẻ. Nam ca sĩ trẻ liên tục trò chuyện với người hâm mộ, tham gia nhiều hoạt động tương tác như ký tặng, bốc thăm trúng thưởng, chụp chung khung hình,...

Rất đông các bạn trẻ tập trung trước booth để mong được thấy thần tượng gần hơn, bày tỏ tâm tư, tình cảm với idol của mình. Ngọc Hân và Thục Uyên (18 tuổi) cùng biết đến sự kiện đặc biệt này qua các trang MXH. Đều là fan của CONGB do đó đôi bạn trẻ đã đến từ sớm để chờ khoảnh khắc này: “Tụi mình đến sớm và xếp hàng theo phân chia của ban tổ chức. Chúng mình đều cảm thấy rất háo hức, vui vẻ vì biết khi fame ảnh in ra sẽ có sự xuất hiện cùng idol. Tụi mình đều dự định ở đây tới tối để xem các tiết mục trình diễn cũng như đợi khoảnh khắc CONGB lên nhận giải thưởng, vinh danh”.

Fanmeeting của CONGB thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Sau fanmeeting của CONGB, diễn viên Đình Khang cũng đã ghé booth của IDOL14 để giao lưu với người hâm mộ. Nam diễn viên diện trang phục khoe visual điển trai, vừa xuất hiện đã khiến các fan hú hét rầm rộ một góc phố.

Trúc Lam (19 tuổi) chia sẻ: “Mình và bạn bè đều theo dõi WeYoung 2025 và liên tục tham gia bình chọn. Mình đã phải chuẩn bị trang phục, trang điểm từ sáng sớm, sau đó khoảng 2h chiều đã có mặt tại phố đi bộ để chờ đến khung giờ giao lưu với diễn viên Đình Khang. Ngoài ra, khi cầm trên tay hình chụp photobooth cùng thần tượng mình vui và hạnh phúc lắm, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất sôi động”.

Có chung trải nghiệm, San San (SN 2000) và Hà Thư (SN 1999) đều là người hâm mộ của Đình Khang. Đôi bạn đã liên tục “đua vote” cho nam diễn viên trong hạng mục Young ID những ngày vừa qua. “Mặc dù chưa đến giờ diễn ra Gala nhưng mọi người đều tập trung từ sớm, xếp hàng tham gia các hoạt động trải nghiệm khiến chúng mình cũng thấy vô cùng hào hứng. Ở đây, chúng mình được gặp nhiều bạn trẻ có chung đam mê nên rất dễ để chia sẻ và kết nối”, cả hai háo hức bày tỏ.

Đình Khang giao lưu cùng người hâm mộ

Bên cạnh các hoạt động dành cho fandom, chuỗi khu trải nghiệm của các nhãn hàng cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc trước thềm Gala WeYoung. Mỗi không gian mang một màu sắc riêng, từ hiện đại, trẻ trung cho đến những giá trị truyền thống được kể lại theo cách gần gũi hơn với giới trẻ.

Một trong những điểm dừng chân thu hút sự chú ý là Cà phê 3T là một trong những điểm dừng chân để lại nhiều ấn tượng với giới trẻ. Không chỉ là một quán cà phê, 3T chinh phục Gen Z bằng hành trình lưu giữ tinh hoa ẩm thực Việt qua ly "Quốc hồn Quốc túy" (Cà phê Trứng) gần một thập kỷ qua. Thương hiệu đã thành công biến tấu hương vị truyền thống và không gian hoài niệm thành một "vibe" sống đầy cảm hứng, chứng minh rằng văn hóa đi cùng năm tháng vẫn luôn "trendy" và là niềm tự hào của thế hệ trẻ.

10 năm qua, Cà Phê Trứng 3T vẫn chọn cách "giữ nhiệt di sản Việt" bằng vị cà phê trứng đậm đà cùng trải nghiệm văn hoá gần gũi. Tự hào đồng hành cùng WeYoung 2025, 3T mang tinh thần "1 Thập Kỷ Trọn Vị Di Sản Việt" hoà vào dòng chảy văn hóa trẻ hôm nay, cùng WeYoung lan toả giá trị văn hoá này và cùng tạo nên những trải nghiệm đậm chất riêng đáng nhớ.