Có tới 2 cái tên giành chiến thắng trong giải thưởng Thương Hiệu F&B Đỉnh của năm tại WeYoung 2025

Giới trẻ Việt Nam ngày nay không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới để làm giàu đời sống tinh thần. Trong hành trình đó, ăn uống không đơn thuần chỉ là nhu cầu, mà trở thành một phần của phong cách sống: từ thử món mới, bắt trend ẩm thực cho tới chia sẻ trải nghiệm cùng bạn bè. Chính xu hướng ấy đã khiến lĩnh vực F&B ngày càng gắn bó mật thiết với nhịp sống, cảm xúc và bản sắc của người trẻ.

WeYoung 2025 ra đời nhằm tôn vinh chính những sắc màu ấy. Là giải thưởng do WeChoice Awards bảo trợ, WeYoung ghi nhận những cá nhân, cộng đồng, xu hướng và thương hiệu đã tạo nên dấu ấn nổi bật, góp phần lan toả năng lượng tích cực và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như Young ID, IDOL14 hay Slang of 2025, hạng mục Super Brand For The Youth nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là nơi vinh danh những thương hiệu "nằm lòng" giới trẻ - không chỉ được yêu thích mà còn xuất hiện thường xuyên trong đời sống hằng ngày của Gen Z. Trong đó, giải thưởng Thương Hiệu F&B Đỉnh của năm (Super F&B Brand) dành cho những thương hiệu dẫn đầu xu hướng, chinh phục người trẻ bằng chất lượng sản phẩm, sự sáng tạo và trải nghiệm phù hợp với nhịp sống hiện đại. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống, các thương hiệu được xướng tên còn góp phần định hình phong cách sống năng động, giàu cảm hứng của giới trẻ hôm nay.

Tại WeYoung 2025, các thương hiệu Cà Phê Trứng 3T, Queenam, Khoai Lang Nướng, Cheese Coffee và Trà Sữa Viên Viên là những cái tên quen thuộc, gắn liền với thói quen ăn uống, gặp gỡ và tận hưởng của Gen Z. Và tối nay (20/12/2025), trên sân khấu Gala WeYoung 2025, đã có 2 cái tên chính thức được vinh danh ở giải thưởng Thương Hiệu F&B Đỉnh của năm (Super F&B Brand). Đó chính là: Khoai Lang Nướng và Cà Phê Trứng 3T.

Xuất phát từ Đà Lạt, Khoai Lang Nướng là mô hình nhà hàng nướng - lẩu lấy khoai lang làm nguyên liệu trung tâm, kết hợp cùng cá tầm và các nguyên liệu bản địa. Thay vì chạy theo xu hướng đại trà, Khoai Lang Nướng chọn cho mình một hướng đi khác biệt trong lĩnh vực F&B: đặt chất lượng sản phẩm và trải nghiệm ăn uống làm cốt lõi, song song với việc đề cao các giá trị tinh thần, sự kết nối và những hoạt động hướng đến cộng đồng.

Mỗi món ăn tại Khoai không chỉ được chăm chút về nguyên liệu hay cách chế biến, mà còn mang theo câu chuyện phía sau – câu chuyện về vùng đất, về con người và văn hoá địa phương. Chính điều đó giúp thực khách cảm nhận được nhiều hơn một bữa ăn ngon: là sự ấm áp, yên bình giữa nhịp sống thành thị vội vã. Với người trẻ, Khoai Lang Nướng không chỉ là một điểm đến ăn uống, mà còn là nơi để "chậm lại", để tìm kiếm sự kết nối và cảm giác dễ chịu rất riêng.

Không chỉ là một quán cà phê, Cà Phê Trứng 3T chinh phục Gen Z bằng hành trình gần một thập kỷ gìn giữ và làm mới tinh hoa ẩm thực Việt qua ly cà phê trứng - thức uống được xem là "quốc hồn quốc túy". Thay vì giữ nguyên hình ảnh truyền thống, 3T khéo léo biến tấu hương vị và không gian hoài niệm thành một "vibe" sống giàu cảm hứng, phù hợp với gu thưởng thức của người trẻ.

Chính sự giao thoa giữa giá trị xưa cũ và tinh thần hiện đại đã giúp Cà Phê Trứng 3T thay đổi cách Gen Z nhìn nhận và trải nghiệm cà phê trứng. Thương hiệu chứng minh rằng những giá trị đi cùng năm tháng không hề lỗi thời, mà hoàn toàn có thể trở thành xu hướng, thậm chí là niềm tự hào của thế hệ hôm nay.

Việc Khoai Lang Nướng và Cà Phê Trứng 3T cùng được vinh danh tại WeYoung 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của từng thương hiệu, mà còn cho thấy một xu hướng rõ ràng: giới trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm món ăn ngon, mà còn trân trọng những câu chuyện, giá trị văn hoá và cảm xúc mà mỗi trải nghiệm F&B mang lại.